– December 5, 2016

قانونية البرلمان لـ (الزمان):

العفو العام مرّر بتوافق سياسي ويحتاج إلى تعديلات مستقبلية

بغداد – صباح الخالدي

اكدت اللجنة القانونية النيابية ان قانون العفو العام صيغ بشكل توافقي بين الكتل السياسية، مشيرة الى ان القانون يحتاج الى تعديلات مستقبلية كونه لايخلو من النقص . وقال عضو اللجنة زانا سعيد لـ(الزمان) امس (بحسب النظام الداخلي للبرلمان يقرأ القانون قراءة اولى ومن ثم قد يعترض عليه بعض النواب وتؤخذ اراء المؤيدين والمعترضين ثم يعرض على التصويت للقبول او الرفض من حيث المبدأ). واضاف ان (هذا القانون مر بمراحله الطبيعية كباقي مشاريع القوانين الاخرى). واوضح سعيد ان (القانون اخذ شوطا طويلا لكي يشرّع برغم المشاكل السياسية ووجهات نظر مختلفة)، مشيرا الى ان (القانون لايخلو من النقص لاسيما ان اي قانون يحتاج الى تعديلات مستقبلية ). وتابع سعيد ان (الصيغة الحالية للقانون هي صيغة توافقية بين الكتل السياسية). وعد الخبير القانوني طارق حرب رفض البرلمان تعديل القانون قبل قراءته مرتين بباطل دستوريا. وقال حرب في بيان تلقته (الزمان) امس انه (لا توجد انجازات للجنة وانما تدخل في باب الاخفاقات ولاسيما انهم تولوا القانون دون ملاحظة ان المئات والالاف ممن ارتكب الجرائم الارهابية اوالخطف او الرشوة او الفساد المالي والاداري او اتلاف الاثار تم اطلاق سراحهم بناء على قانون العفو). مضيفا (بالامكان التاكد من هذه الاعداد بالطلب من السلطة القضائية من خلال تزويدهم بنسخة ممن تم شمولهم بالعفو مع ذكر المادة القانونية المتهم بها او المحكوم ممن تم شمولهم بالعفو كذلك بالامكان بناء على ذلك من حساب اعداد الذين تم العفو عنهم وشمولهم بالعفو على الرغم من ارتكابهم الجرائم المذكورة وجرائم اخرى كجريمة السرقة بتهديد السلاح او المرتكبة بظرف مشدد). لافتا الى ان ( تبرير اللجنة من ان ذلك يتعلق بالمصالحة او التسوية او سواها من الاقوال كافية بان تكون التسوية والمصالحة سببا لاطلاق سراح الارهابي والخاطف والراشي والمرتشي والسارق والمختلس ومن اتلف الاثار ومن ارتكب جريمة الفساد المالي والاداري)، مبينا ان (الحكومة حاولت تدارك الضرر الذي نشأ عن القانون باعداد قانون تعديل والخاص بجرائم داعش والخطف ولكن اللجنة قامت بحملة كبيرة ضد التعديل ومن ثم التصويت على رفض القانون قبل قراءته لمرتين وهذا مخالف دستوريا لانه يقيد سلطة مجلس الوزراء في اعداد مشروعات القوانين).