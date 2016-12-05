– December 5, 2016

صغر السن والتكنولوجيا السلبية وراء تفاقم الظاهرة

القضاء: 681 ألف حالة طلاق منذ 2004 وأعلاها في 2011

بغداد ـ شيماء عادل

اعلنت السلطة القضائية عن احصائية كاملة لحالات الطلاق منذ عام 2004 ، فيما اشارت الى ان اكثر حالات الطلاق حدثت في عام 2011 واغلبها لا تحصل في المحاكم.وذكرت في بيان امس ان (العراق سجل منذ 2004 وحتى نهاية شهر تشرين الاول من العام الحالي 681 الفا و11 حالة طلاق وحصلت اعلى الزيادات السنوية بين عامي 2008 و 2009 باكثر من 8 آلاف و500 حالة واقلها بين عامي 2014 والعام السابق بـ 23 الف طلاق فقط).واضاف ان (العام 2011 سجّل اعلى الحالات بأكثر من 59 الفا و500 حالة ومن ثم قلت للسنوات الثلاث التي تلت ذلك العام قبل أن ترتفع الى 23 الف حالة خلال العام الماضي مع توقعات بأن يستمر التزايد في الطلاقات مع نهاية 2016) .واوضح البيان ان (نسب التصاعد والانخفاض كانت 28 الفا و690 حالة في 2004 و33 الفا و348 في 2005 و35 ا لف و897 في العام 2006 و 41 الف و536 في 2007 و 44 الفا و 116 في 2008 و 52 الفا و 649 في 2009) .وتابع (كما شهد العام 2010 تسجيل 53 الفا و 840 حالة وفي 2011 سجلت 59 الفا و515 وفي 2012 سجلت 59 الفا و200 حالة فيما شهد 2013 تثبيت 55 الف و551 حالة وفي العام 2014 سجلت 52 الفا و442 فيما شهد عام 2015 تسجيل 52 الفا و465 وفي العام الجاري ولغاية تشرين الاول الماضي سجلت 48 الفا و762 حالة طلاق).وافاد بانه (من خلال النظر للعام الحالي نجد أن بغداد تستحوذ على 44 بالمئة من حالات الطلاق وبالتالي تم اخذها كنموذج للتقصي عن الاسباب من محاكم الاحوال الشخصية التابعة لاستنئافي الكرخ والرصافة التي ادت إلى ارتفاع المعدلات وتلخصت مجملها بالوضع الاقتصادي وما ينتج عن البطالة وعدم توفر سكن مستقل للزوجين اضافة الى التباين الثقافي بين الزوجين والزواج المبكر حيث ذكرت المحاكم أن اغلب الطلاقات تحصل لمن هم من مواليد 1999 ـ . (2001 ولفت الى ان (من الاسباب الاخرى الاستخدام السلبي لوسائل التطور التكنولوجي وموجة الهجرة والنزوح)، مشيرا الى ان (بحسب الاحصاءات السنوية فأن 70 بالمئة من حالات الطلاق تتم خارج المحكمة لدى رجال الدين ومن ثم يمثل الزوجان أمام القاضي لتصديق هذا الطلاق وبالتالي فأن دور القضاء في هذه الحالات ينحصر فقط في اضفاء الصفة القانونية على اجراء تم من الناحية الشرعية بعيداً عن المحكمة).وكانت الباحثة الاجتماعية فوزية العطية قد اكدت لـ(الزمان) ان (الطلاق يعد ابغض الحلال عند الله ولكن مع هذا نلاحظ في الاونة الاخيرة ارتفاع نسبته والسبب يعود الى ان العلاقة بين الازواج لم تبن على اساس الانسجام الثقافي وبالتالي ستؤدي الى مواجهة الازواج مشاكل عدة فوق طاقتهم ويجدون الطلاق وسيلة للتخلص من هذه المشاكل).مبينة ان (الاسباب الاخرى والاكثر اهمية هو الوضع الاقتصادي المزري للشاب وتعقيدات الحياة والبطالة وفقدان الامل في تحقيق طموحهم ما يؤدي الى ازاحة ترتيب الوعي العقلي فضلا عن عدم وجود توجيه من الاسر وكل هذا اسباب مؤسفة تؤدي الى الطلاق).داعية الى (ضرورة وضع حد لظاهرة الطلاق والاستعانة بالباحثين الاجتماعيين وتشكيل لجان لتقليل ارتفاع نسب الطلاق وتوعية الاسر من خلال مساندة المتزوجين الجدد وتقديم النصيحة لهم).وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار قد قال إن (محاكم البلد سجّلت خلال تشرين الثاني الماضي 8341 زواجا مقابل 5209 حالة طلاق).وتابع أن (اعلى حالات الزواج سجّلت في بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة بـ 2454 حالة كما أنها جاءت بأعلى نسب الطلاق بـ2495 حالة).وأوضح أن (معدلات الطلاق ازدادت خلال الشهر السابق على ما سجله شهر ايلول 672 حالة).

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