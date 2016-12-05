– December 5, 2016

مواجهات الكبار حامية اليوم في سباق الممتاز

الطلاب يلاعبون الجنوب والبطل يتوعّد الميناء ومهمة صعبة للجوية

الناصرية – باسم الركابي

تستكمل اليوم الثلاثاء السادس من كانون الثاني الجاري مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم وتسعى الفرق الى تقديم المستويات الاهم بعدما شهدته الجولة التاسعة من نتائج متباينة و تتجه المساعي الى ترتيب الامور كما يجب لتحسين المواقع في مباريات اليوم التي تشكل التحدي بعينه امام الرغبة التي قد تخرج عن السيطرة ما يجعلها الى تقديم العمل الجاد والقوي والمركز خصوصا فرق المواقع الاولى التي تشهد تداخل قوي عندما نرى فارق الاهداف يظهر ويحدد مواقع بعض الفريق التي ترى نفسها هنا في وضع متخلف ولابد من بذل ما لديها ومنها من تسعى الى القيام بانتفاضة والعمل على تغير مسار الامور واحكام السيطرة على النتائج من هذه الاوقات التي تشهد المنافسات تصاعدا من الكل خاصة المتأخرة ومحاولة الهروب من القاع كلما امكن والتركيز على هذه المباريات وتحقيق التحول بعد ان شهدة بداية متعثرة والحديث اليوم يكون عن تجاوز مواقع الخطر امام مسابقة طويلة واهمية تحقيق التوازن في النتائج امام الفوارق الوضحة ليس في المواقع بل في الامكانات امام شدة النتائج وكيفية تداركها عبر تقديم الاداء الافضل الذي يقود لتحقيق النتائج التي يتصاعد عليها رهان الكل على حد السواء حيث المتصارعة على اللقب والتي تظهر متأخرة للان والاخرى للبقاء وهي كثر ولاتشعر بالراحة وهنا المشكلة امام امكانات متواضعة حيث مواجهة العوز المالي في فترات مختلفة من مدة البطولة وهي للان لاتترك الانطباع الفني والمستوى ولان الية الدوري صعبة وقد تعرقل من استمرار اغلب الفرق امام تصاعد صعوبة الامور. والاهم هنا ان تتصاعد مستويات الفرق مع مرور الجولات بعد فترة مناسبة على بداية الدوري لازالت بعضها لاتمر في افضل حالاتها في مشهد الدوري امام فرص الفرق في اللعب وتحقيق النتائج امام مباريات اقل ما يقال عنها صعبة

الميناء والزوراء

ويخرج البطل الزوراء الثامن 11 نقطة الى البصرة لمواجهة الميناء وعينه على تحقيق الفوز الثاني تواليا بعد عبوره الشاق على النجف في سفرة صعبة امام ظروف اللعب التي تقف الى المضيف الرابع 18 نقطة وكلاهما مطالبان بتحقيق النتيجة الايجابية من خلال تسخير جهود عناصريهما حيث الميناء الذي استفاد من اغلب مباريات الارض ويامل تتويجها بهزيمة الضيوف لاعتبارات معروفة ولان القادم هو الزوراء والكل يريد النيل منه ولان ملاعب المحافظات اكثر ما تسيطر عليه وهو ما يسعى اليه الميناء البصري الذي يريد استعادة نغمة الفوز التي ينتظرها جمهوره المهتم بمباريات الارض ولايقبل غير الفوز ولانها الخطوات التي تعزز من مساره واهمية الظهور لتعويض تعادل الكهرباء واضافة كامل النقاط واللعب تحت شعار لابديل عن الفوز واهمية التفوق في عقر الدار والتفاعل مع مبارياتها مصدر النقاط ودعم المنافسة والصراع على لقب الدوري. مهمة الارض تتطلب الظهور الاخر في مباريات الذهاب التي خسر منها ست نقاط ما يؤخر من التقدم لان هنالك فرق تعمل بشكل مميز اينما تلعب حصرا فريق الوسط ويتوجه الميناء لتعويض التعادل الاخير المطلوب من اللاعبين تقديم ما في وسعهم من خلال التفكير بنتيجة المباراة وتجاوزها للعودة الى الموقع الثالث وربما للوصافة وحتى الصدارة اذا ما تعثرا الوسط والامانة وهو ما يفكر به المدرب الروماني الذي سيوجه الى تقديم العمل الفني من خلال عطاء مجموعة اللاعبين المميزة بين اغلب فرق الدوري والتي عززت خبرتها المشاركة وتمثيل المنتخبات الوطنية ولان المسؤولية تجعل منهم ترديد القول نحن هنا في البصرة لتحقيق النتيجة التي تسعد جمهــــــورنا امام حاجة الاستمرار في تقديم الاداء القوي لانه لايمكن تحت اي مسوع التفريط بنقاط مباريات الايــــــاب بل التوجه والبقـــــاء على استغلالها والتفكير اكثر ذهابا

منافس قوي

بالمقابل ان الزوراء سيكون منافسا قويا بعد تلقى جرعة قوية من نتيجة الفوز على النجف التي لازالت حديث الانصار بعد قلب تاخره في الوقت المدد ليظهر قدرة عناصره في واحدة من اهم مبارياته الذي لازال يعاني من خروج العاصمة والمشكلة كلما تنفس وتمكن من العودة الى دائرة المنافسة يرى نفسه امام مهمة اصعب حيث الخروج الى ملاعب المحافظات عقدة الفريق الذي سقط قبل الدور الماضي في النجف. ويسعى عصام حمد الى تدارك الامور واهمية ان يظهر الفريق القوي كما كان عليه في الموسم الاخير وان يغادر النتائج المتباينة ولابد من اخذ زمام الامور والتحكم فيها وايفاء المدرب بوعده الذي اعلنه بعد الفوز على النجف وما يتوقع ان يقدم الزوراء قوته والاصرار على العودة بالفوز التي هي من تدعم مهمة الفريق حيث تحسين الموقع ومصالحة جمهوره في ان يقدر اللاعبين تجاوز عقبة البصرة لما لها من اثار ايجابية على واقع المشاركة وتجاوز كبوات النتائج الاخيرة ويرى البعض عبور النجف ياتي في اطار المفاجأة والانصار الذين يشعرون بمخاوف حقيقية لانه لايمكن ان تسلم الجرة في البصرة امام ظروف لعب مختلفة يدرك مدى مخاطرها , وتأثيرها. الزوراء مؤكد يكون مستعد امام رغبة تحقيق اللقب الخامس عشر الذي يحتاج الى انتفاضة للعودة الى الطريق الصحيح من خلال توظيف قدرات اللاعبين التي مهم ان تظهر وتؤسس لعملية تفاهم قبل فوات الاوان ولان جمهورهم يريد حضور مختلف عن الذي فيه ولانه الزوراء لابد ان يعلن عن نفسه وان يكون على الموعد لان المنافسات تشتد ولانها تنتظر الدور المطلوب من الفريق الذي اعتاد ان يقدم نفسه في المستوى الافضل وتجاوز الكبوات التي الزمت الفريق التراجع الى الموقع الحالي الذي يبدو مهدد في مباراة اليوم التي ستكون اختبارا مهما في استعادة الفريق توازنه بعد تلقي ثلاث خسارات. الميناء يتواجد في الموقع الرابع لعب تسع مباريات حقق الفوز في خمس وتعادل في ثلاث وخسر واحدة من البحري وسجل احدى عشر هدفا وعليه خمسة اهداف في وقت لعب الزوراء ثمان مباريات حقق الفوز في ثلاث وتعادل مرة واحدة وخسر ثلاث

الطلاب ونفط الجنوب

ويسعى الطلاب تجاوز تعادلاته الثلاثة الاخيرة امام النفط واربيل والسماوة وتراجعه الى الموقع السادس في وضع مرفوض من انصاره والامل في العودة الى سكة الانتصارات ولتدارك ملاحقة ضيفهم نفط الجنوب الذي يبحث عن الفوز الثالث بعد الاول الذي عاد به من كربلاء والثاني في البصرة ونتيجة التراجع الذي عليه الطلاب بعد التعثر مرات تواليا وخمس مرات من 8 مباريات ما قلل من تقدمه وتراجعه الى الموقع الحالي ويدركون انه بغير الفوز على نفط الجنوب الذي يكون قد استعد له عبر تحضيرات اضافية وخصوصية لفك عقدة النتائج التي قد تضع حدا لمهمة اوديشيو المطالب بتحسين المستوى والنتائج والموقع ويبقى هذا الامر مرهون بعطاء اللاعبين في عكس ما يريده الانصار الذين يشعرون بالخيبة بعد تعثر الفريق في مهمة ممكن ان يستفيد منها ويعود بكامل النقاط بعد نزف عشر من خمس تعادلات وحقق الفوز في ثلاث مباريات وبسجل ابيض ويبقى يبحث عما ينقذ الموقف في هذه الفترة والعودة على اجواء المنافسة والحصول على نقاط اليوم التي ستغير الكثير من وضع الفريق واذا ما الت بقية المباريات لمصلحته ومؤكد ان توجيهات المدرب تعتمد اللعب بشكل يؤمن الخروج بالنتيجة التي ينتظرها جمهورهم الذين ملوا تدهور الامور خلال فترة وجيزة ولانهم لايقبلون الوضع الذي يمر فيه الفريق المتراجع بعد فشل محاولة الوصول الى النتيجة المطلوبة سواء في ملعبه او خارجه ويامل ان يتدارك اللاعبين واقع اللقاء الذي لايبدو سهلا امام الضيف الذي شهد تطورا واضحا عندما حصل على سبع نقاط من مباريات الجولات الثلاث الاخيرة فيما جمع الطلاب ثلاث نقاط

افضل حالاته

ويظهر نفط الجنوب في اقضل احواله وكان لسان حال علي وهاب يقول حضرنا للعب من اجل الفوز بعد ارتفاع المستوى وتفهم اللاعبين لطبيعة دورهم في خدمة الفريق الذي استعاد توازنه واختلف في تقديم الاداء عن البداية التي تجاوزها بفوزين والبحث عن الثالث الذي نشعر بقدراتنا المتصاعدة وتحقيق في حالة الاستقرار ولاننا في افضل احوالنا ونريد ان نستغل الوضع الذي عليه الطلاب بعد التراجع في الجولات الاخيرة على عكس ما نقوم به. ويدرك نفط الجنوب في الموقع السابع 12 نقطة ويسعى الى احتلال موقعهم من خلال تقديم العمل في العاصمة التي تحرص فرق المحافظات على عكس نفسها بكل قوة لان الفوز على الفرق الجماهيرية له تاثر خاص ويحسب بست نقاط ويسعى العودة بكل فوائد المباراة حيث النقاط كاملة التي تضمن لهم مواقع الطلاب ومن ثم تحقيق الفوز الثالث وتعزيز موقفه بعد استعادة دوره وتجاوز عقدة التعادلات الست وعرف السير في طريق الفوز وأهمية تعميده بهزيمة الطلاب النتيجة التي ستختلف عن ما حققه الفريق المجتهد حيث التحول السريع ومهم ان تظهر خبرة المدرب وجهود اللاعبين للتغلب في اختبار الطلاب

النجف والجوية

ويستقبل النجف القوة الجوية وعينه على تجاوز هذه العقبة القوية بعد تعادله في الجولة قبل الماضية وخسارة لقاء الزوراء الذي اثار تساؤلات اهل النجف عن كيفية التفريط بمباراة هي في متناول اليد وفي وقتها الممدد التي يخشى ان تعكس تاثيرها امام الجوية المهمة الاخرى الصعبة التي يامل اصحاب الارض ان يتمكن عماد محمد من اعتماد طريقة اللعب لخطف نتيجة المباراة التي تفوح منها رائحة الثأر بعد ان عاد الجوية الموسم الأخيرة بنقاط تلك المباراة التي تسببت في تاخر النجف في الانتقال للنخبة والخروج من التصفيات. ويسعى النجف الى تغير واقع النتائج بعد التعادل المر في الدور قبل الماضي مع الكهرباء قبل ان يخسر امام الزوراء ما يجعل من اللاعبين تقديم الاداء الذي يحقق نتيجة اليوم التي تعادل لقب الدوري لاسباب معروفة واهمية ان تحضر الرغبة في التفاعل مع المباراة واهميتها والعودة الى عزف نغمة الفوز وتدوينه في سجل الفريق الذي لازال يعتمد على نقاط الارض بعد اضافة فقط نقاط الفوز الاول من زاخو واهمية الاستفادة من ظروف اللعب لايقاع الخسارة بالجوية وهو في افضل احواله ويحمل تقديم رسالة الفوز واستعادة توازنه في مهمة لم تكن سهله وقد تعرضه للخسارة الاولى اذا لم يظهر مقتدرا في الاداء وارباك حسابات اصحاب الارض عبر جهود عناصره المتكاملة التي تبحث عن فائدة النتيجة حيث العودة الى سكة الانتصارات بعد التعادل الاخير مع الامانة ولابد من معالجته من خلال ارض النجف التي تجاوز مخاطرها الموسم الماضي لكن لايمكن ان تاتي الامور كما يشتهي باسم قاسم الذي يدرك ماذا يريد جمهور الجوية الصعب الذي يرى في الدوري اهم من لقب كاس اسيا لاعتبارات معروفة ولان احراز اللقب الاسيوي يفترض ان يمهد للصراع على اللقب المحلي الذي ينتظره الفريق بعد مرور اكثر من عقد على اللقب الخامس ويسعى باسم قاسم الاستفادة من ظروف الفريق الحالية والنجاح في المباريات والاهم عند الذهاب بعد تجاوز بوابة كربلاء . كما يواجه الجوية ضغط المباريات اثر تأجيل ست منها ويسعى الى التعامل معها وتدويرها لنفسه لملاحقة فرق فرق عبر تعزيز الرصيد والتقدم الى موقع افضل وقد ينتقل خمسة مواقع مرة واحدة واذا ما اتت بقية النتائج لمصلحته لكن تبقى مباراة النجف خطرة للفريق الذي لايريد ان يتوقف في اية محطة كانت لان الامور تتطلب اللعب بشعار الفوز ورفع طموحات المنافسة ولانه في وضع اختلف بعد التتويج باللقب الاسيوي وان يدعم جهوده في الحصول على لقب الموسم الحالي بعد ان لعب ثلاث مباريات تغلب في الاولى على كربلاء في ملعبه بهدفين كما تغلب على اربيل بهدفين لواحد قبل ان يتعادل مع الامانة بهدف وتبقى الانظار تلاحق الجوية المطالب في الحفاظ على مستواه من خلال عطاء عناصره التي تلعب بحالة انسجام وتركيز وتدرك ان مصير الدوري متعلق باقدامها وعليها تقديم الاداء في مباراة اليوم الاختبار الحقيقي امام الانصار الذين سيلتحقون الى ملعب النجف وان تحرص ادارة النجف على تامين جو اللقاء وليس كما حصل في الموسم الماضي

الشرطة والكهرباء

ويستقبل جمهور الشرطة فريقه بسعادة بعد العودة بالفوز من زاخو وتخطي عقبة ملعبهم الذي سبق وان شكلت مبارياته صعوبات كبيرة لمفارز الشرطة التي حققت الاستفادة في كل جوانبها وهو المهم عندما تلعب في المحافظات التي تشكل ملاعبها التحدي بعينه والاهم تحقيق الفوز الثالث تواليا ما دعم موقعه في التقدم الى الموقع الثالث بفارق الاهداف عن الميناء بعد الفوز الثالث حيث التغلب على الكرخ بأربعة اهداف وعلى الحدود بثلاثة اهداف لهدفين وعلى زاخو بهدفين لواحد ويطمع بالرابع عندما يستقبل الكهرباء قبل ان تظهر شخصية هداف الفريق والدوري مروان حسين الذي استعاد مستواه وبات يعالج الامور ويحسم النتائج ويبرز من بين العناصر المميزة والاسماء التي يتعامل معها الجمهور ويعول عليها محمد يوسف الذي يقود الشرطة بالاتجاه الصحيح ويتطلع اليوم الى الصدارة اذا ما تعثر الوسط والامانة ورغبة جمهوره في ان يرتق الى طموحات المشاركة القوية في الصراع على لقب الدوري والاهم ان يتطور ويستمر في نتائج الفوز التي يامل ان تستمر في تحقيق الفوز الرابع على الكهرباء والتصدي لمخطط علي عطية في النيل من جهودهم وعرقلة التقدم الى واجبهم المهم الذي يكون قد استعد له الكهرباء الباحث عن الفوز الاول بعد خمس تعادلات وثلاث خسارات ويمني النفس في تحقيقه على الشرطة وفي ملعب الشعب وتحت انظار جمهورهم المتوقع ان يؤازر بقوة من اجل مواصلة العمل والتقدم في النتائج التي يكون عطية قد خطط للاطاحة بالشرطة على مختلف قواتها بعد التغير في نتيجتيه الأخيريتين ولو يقف في موقع متاخر لكنه يريد ان يعكس قوته لايمكن ان يبقى مجرد رقم امام الامكانات التي وفرتها ادارة النادي على امل تحقيق البقاء في الدوري

اربيل والامانة

ويسعى اربيل محواثار خسارة نفط الجنوب الدور الماضي وتحقيق الفوز الاول في ملعبه على حساب الوصيف الامانة في مهمة يريد منها مظفر جبار خدمة فريقه والعودة الى سكة الانتصارات التي تاخر فيها خاصة في ملعبه والعمل على تدارك الامور التي الحقت اضرار بالفريق الذي لم يعد امامه الا تحقيق الفوز من خلال تقديم ما يمكن تقديمه من قبل لاعبي الفريق الذي يقدمون مباريات مناسبة تظهر فوائد الذهاب اكثر من عقر الدار ومحاولة الجهاز الفني في وضع الحلول السرية لتفادي مشاكل النتائج مع عودة جمهوره لمدرجات فرانسو حريري وهذا جانب مهم في مؤازرة اللاعبين وفي تجاوز مهمة الامانة التي لاتبدو سهلة في ظل الموقف الذي عليه وما يقدمه من مستوى لافت واهمية النتيجة في تحقيق الصدارة على امل ان يتعثر الوسط في ملعبه ويبحث احمد خضير العودة الى الفوز بعد اربع تعادلات لم يستفد منها جعلته خارج الموقع الاول واخرها تعادله مع متذيل الترتيب كربلاء ويرى اهمية تجاوز مشاكل ملاعب المحافظات التي حرمته من التقدم الى هرم الترتيب مع وجود اكثر من فرصة لكنه تعثر في زاخو ثم كربلاء وقبلها مع الحدود ومن ثم مع الجوية وجاءت نتائجها عكس رغبة الفريق الذي اظهر نفسه بقوة في بداية هي الافضل لكنه لازال يشعر بالأحراج في ملاعب المحافظات و امام طموحات الفوز بالاعتماد على لاعبي الفريق في ايقاف مسلسل التعادلات والعودة الى عزف نعمة الفوز ووضع نهاية لنزق النقاط التي لايمكن ان تهدر بهذه الكيفية في ظل تصاعد المنافسة في مواقع المقدمة التي فشل فيها في دعم نجاحاته في التصدر بعد ان لعب تسع مباريات فاز في خمس وتعادل مرتين وبسجل ابيض وبرصيد 19 نقطة فيما لعب اربيل نفس عدد المباريات حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في ست وخسر مباراتين وله 11 نقطة ويمني النفس في الخروج من مشاكل مباريات الارض وعندها سيتخطى الكثير من الصعاب لان ما يحدث خلاف الواقع وما تقوم به الفريق في الاعتماد على مباريات عقر الدار .

ويستقبل فريق الحسين خامس عشر الموقف بخمس نقاط من خمس تعادلات وثلاث خسارة وبلا فوز زاخو ويتطلع الى تحقيقه على ضيفه المتراجع بوضوح زاخو في الموقع الثامن عشر باربع نقاط من اربع تعادلات وهو الاخر يرى ضالته في مباراة اليوم في العودة باول نتيجة ايجابية في مهمة تظهر فيها اوجه الشبه ومهم ان يفتح باب التسجيل عبر بوابة المضيف هو الاخـــــر متراجع ويجد صعوبات حتى في ملعبه عندما خسر الجولة الماضية امام الحدود في وقــــــت زادت معــــاناة زاخو بعد السقوط الثالث في ميدانه مـــــا زاد من خيبة جمهوره الذي يامل ان يعود للمنـــــافسة عبر نتيجة اليوم عبر الاهتمام بالاداء الذي قد يقود الى النتيجة الاولى في وضع مختلف عليه الفريق منذ عدة مواسم بعد اسوء بداية.