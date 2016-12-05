– December 5, 2016

منافسات قوى المعاقين تنطلق الخميس

بغداد – الزمان

تنطلق في الساعة التاسعة من صباح يوم بعد غد الخميس المقبل بطولة العراق بألعاب القوى للمعاقين على ملاعب وزارة الشباب والرياضة في بغداد .وقال الامين العام للجنة البارالمبية الوطنية العراقية ورئيس الاتحاد العراقي لألعاب القوى فاخر الجمالي ان البطولة تشارك فيها 13 لجنة فرعية فضلاً عن عدد من الاندية المتخصصة برياضة المعاقين في بغداد والمحافظات.وأضاف الجمالي ان البطولة التي تستمر لمدة يومين تشارك فيها اندية وسام المجد ، الجيش ، البصرة ، الرافدين ، النصر والسلام ، ذي قار ، اشنونة ، اضافة الى فرق اللجان الفرعية لمحافظات ديالى ، صلاح الدين ، الانبار ، كركوك ، النجف ، المثنى ، ذي قار ،البصرة ، الكوت ، القادسية ،العمارة ، بابل ، الولاء ، الشموخ.وأشار الى ان المؤتمر الفني للبطولة سيعقد في الساعة الثامنة من مساء يوم غد الاربعاء وبحضور جميع الفرق المشاركة.