– December 5, 2016

روما يضرب لاتسيو ويحتل وصافة الكالتشيو

ليفربول يخسر في مباراة مجنونة وهامبورغ يحقّق فوزه الأول

{ مدن -وكالات: بعد واحدة من أجمل وأقوى مباريات الموسم، اقتنص بورنموث فوزاً مجنوناً بنتيجة 4-3 على حساب ضيفه ليفربول، اول امس، الأحد، على ملعب فيتنس فيرست ستاديوك في الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الإنكليزي لكرة القدم. تقدم ليفربول بهدف السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 20 وأضاف البلجيكي ديفورك أوريجي في الدقيقة 22، وقلص كاليوم ويلسون الفارق لصالح بورنموث في الدقيقة 56 من ضربة جزاء، لكن إمري تشان سجل الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 64 . وقدم بورنموث انتفاضة مجنونة، وسجل 3 أهداف عن طريق رايان فراسير في الدقيقة 76 وستيف كوك في الدقيقة 79 وناثان آكي في الدقيقة 90+3 . وحقق بورنموث بذلك الفوز لأول مرة في تاريخه على حساب ليفربول ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الريدز عند 30 نقطة في المركز الثالث. حاول بورنموث تهديد مرمى ليفربول في الخمس دقائق الأولى مستغلاً حمى البداية، لكن دفاع كتيبة المدرب يورجن كلوب كان متماسكا مع محاولة في الدقيقة 7 عن طريق كرة عرضية من فاينالدوم أبعدها دفاع بورنموث. وفي الدقيقة 10، أهدر ديفوك أوريجي فرصة محققة للتسجيل لصالح ليفربول من تمريرة عرضية متقنة من الجناح الطائر كلاين في الجبهة اليمنى ولكن المهاجم البلجيكي سدد خارج المرمى بغرابة. وفرض ليفربول الضغط على دفاع بورنموث بعد دقائق جس النبض في بداية المباراة مع 4 ضربات ركنية متتالية، ووجه فيرمينو تسديدة قوية اصطدمت في أقدام مدافعي بورنموث قبل أن يفك ساديو ماني في الدقيقة 20 شفرة دفاعات أصحاب الأرض ويسجل هدف التقدم لصالح ليفربول. ماني انطلق في عمق دفاع بورنموث مستغلاً تمريرة طولية وانقض على الكرة ليهز الشباك معلناً تقدم ليفربول الذي ضرب على الحديد وهو ساخن وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 22 عن طريق ماني الذي قطع الكرة ومرر إلى أوريجي الذي راوغ الحارس بوروك أيودع الكرة ببراعة في الشباك. وبعد 36 دقيقة، نفذ بورنموث أول محاولة هجومية بتمريرة عرضية من جوشوا كينج حولها لوفرين إلى ضربة ركنية ثم سقوط في منطقة الجزاء للاعب آكي رفض الحكم احتسابها ضربة جزاء، ومرر تشان الكرة في منطقة جزاء بورنموث أبعدها الدفاع مع عدة محاولات من ماني لم تكتمل لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول. أشرك بورنموث جوردان آيب مع بداية الشوط الثاني على حساب جوشوا كينج، وشن محاولات هجومية أملاً في العودة للمباراة. وأشرك بورنموث رايان فراسير على حساب ستانيسلاس في الدقيقة 55، وحصل أصحاب الأرض على ضربة جزاء ليسجل ويلسون هدف تقليص الفارق. وفي الدقيقة 64، نجح تشان في تسجيل الهدف الثالث لصالح ليفربول من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، بعدما تسلم تمريرة ماني. وحاول بورنموث العودة بعد استقبال الهدف الثالث، وأثارت تسديدة من جيمس ميلنر جدلا بعدما أظهرت لقطات تجاوزها خط المرمى. ونجح البديل فراسير في تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض من خطأ دفاعي، وتمريرة فشل أفوبي في استغلالها ليحولها اللاعب في المرمى. ونجح كوك في تسجيل هدف التعادل من تمريرة عرضية متقنة واستقبال مبهر من اللاعب الذي سدد ببراعة واكتفى ليفربول ودفاعه وحارسه بالمشاهدة. وتصدى الحارس كاريوس لانفراد من أفوبي، الذي تسلم الكرة وانطلق وسدد في جسم الحارس الألماني، بينما وجه أوريجي تسديدة علت العارضة مع تسديدة من لالانا مرت بجوار القائم. ونجح بورنموث في اقتناص هدف الفوز القاتل من تسديدة صاروخية من كوك، ردها الحارس كاريوس لينقض عليها آكي ويودعها الشباك.

فوز روما

ونجح روما في تحقيق الفوز على غريمه التقليدي لاتسيو في ديربي العاصمة الإيطالية بهدفين دون رد على ملعب الأولمبيكو ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر للكالتشيو. سجل هدفي اللقاء كل من كيفين ستروتمان ورادجا نايجولان في الدقيقتين 64 و77 على التوالي ليرتفع رصيد روما إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ميلان صاحب المركز الثالث فيما توقف رصيد لاتسيو عند 28 نقطة في المركز الخامس. المباراة بدأت بقوة من قبل لاتسيو خاصة في ظل التشجيع الكبير لجماهيره بعد عودة روابط الألتراس الخاصة به للمدرجات على عكس ألتراس روما الذي ظل على موقفه بمقاطعة المباريات. ومع وصول الشوط لمنتصفه تقريباً دخل روما أجواء اللقاء وتحسن الأداء الهجومي للاعبيه ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى لاتسيو. كانت السمة المميزة للقاء من قبل كلا الفريقين هي الصراع البدني الكبير في الالتحامات وتضييق المساحات قدر الإمكان من قبل الفريقين أمام الآخر. مرت الدقائق المتبقية على نفس الوتيرة ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي لعباً ونتيجة. الشوط الثاني بدأ بنفس التشكيلة التي خاض بها الفريقان الشوط الأول في ظل رغبة كلا المدربين في تأجيل التبديلات بعض الوقت حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر. استمر التركيز على الالتحامات والاندفاع البدني من قبل الفريقين مع بداية الشوط الثاني على حساب اللمحات الفنية فظلت الخطورة غائبة على كلا المرميين. وفي الدقيقة 64 ومن خطأ فادح للمدافع والاس في إخراج الكرة بفلسفة غير مبررة يقطع الهولندي ستروتمان الكرة ويمنح فريقه التقدم وسط احتفالات جنونية من لاعبي روما. وأنهى البلجيكي ناينجولان اللقاء عملياً بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 77 من تسديدة ليعود روما رسمياً إلى المركز الثاني.

أتلتيك بيلباو يفوز

وانتزع أتلتيك بيلباو فوزا صعبا من ضيفه إيبار بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما اول امس، الأحد، في المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل أهداف أتلتيك بيلباو بينات أتشيبريا وإينياكي ويليامس وإيكار مونياين في الدقائق 42 و55 والأخيرة من المباراة، بينما سجل هدف إيبار سيرجي إينريش في الدقيقة 70 . ورفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع بفارق نقطتين عن إيبار في المركز الثامن.

هامبورغ والفوز الأول

واقتنص هامبورج انتصاره الأول هذا الموسم في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) عقب تغلبه 2 / صفر على مضيفه دارمشتاد في المرحلة الثالثة عشر للبطولة اول امس الأحد. وافتتح ميكائيل جريجوريتش التسجيل لهامبورج في الدقيقة 31، قبل أن يضيف زميله ماتياس أوسترازوليك الهدف الثاني في الدقيقة 90 . وودع هامبورج مؤخرة ترتيب البطولة بهذا الفوز، بعدما رفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير) بفارق نقطة خلف دارمشتاد، الذي ظل في المركز السادس عشر.