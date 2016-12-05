– December 5, 2016

فينغر: سانشيز مقاتل يستطيع إبهار الجميع

{ لندن – وكالات: أشاد الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لنادي أرسنال الإنكليزي، بمهاجم الفريق أليكسيس سانشيز بعد إحرازه هاتريك في مباراة وست هام يونايتد التي انتهت بفوز كاسح للجانرز بنتيجة 5-1 في الجولة 14 من البريميرليج. وقال فينجر في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور أحتاج سانشيز بعض الوقت للدخول في أجواء المباراة، ولكنه قادر دائمًا على تقديم أداء استثنائي، فهو مقاتل، رائع، ولن تجد لاعبين كثيرين مثله. وأضاف المدرب المخضرم سانشيز قادر على إبهار الجميع في أي وقت، إضافة إلى مهاراته العالية للغاية. وأشار فينجر إلى أن أرسنال يسير بشكل جيد، ويحقق نتائج مميزة، مؤكدًا أن قوة المدفعجية أدت إلى اختفاء وست هام تمامًا على ملعبه ووسط جماهيره.