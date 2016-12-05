– December 5, 2016

التشكيلية سرى الخفاجي:

الرسم هو أحد أبنائي لكنني أستمد لوحاتي من الحياة

التشكيلية سرى سامي الخفاجي من مواليد مدينة بغداد عام1987م , لديها العديد من المشاركات في المعارض التي تقام في العراق وخارجه ونالت العديد من الجوائز خلال مسيرتها الفنية, اقامت معرضها الشخصي الاول بعنوان ( احكي يا شهرزاد ) لقبت بشهرزاد بغداد , التقينا بها فكان هذا الحوار معها:

{ كيف ترين واقع الحركة التشكيلية في العراق؟

– الحركة التشكيلية في العراق نشطه جدا وهناك منافسة جميلة بين إعمال الفنانين والإبداع سيد المنافسة

{ الدراسة الأكاديمية هي باب العبور الى عالم الفن وبداية الانطلاق فقط

-الدراسة الاكاديمية تهذب الفنان وتغنيه بالمعلومات حتى يتمكن من صنع ابداعه لكن هناك الكثير من المبدعين لم يدرسوا دراسة اكاديمية ولكنهم فنانيين مبدعون جدا الموهبة احيانا أقوى

{ الفن التشكيلي مسؤولية كبيرة على عاتق الفنان لا يوجد ابداع وتطور دون البحث والتحديث القائم على الجهد الشخصي وكسب الخبرة وتطوير الذات

– يجب على الفنان ان يكون خلاق ويجد دائما ابداع جديد يضيفه لاعماله حتى يتميز وهذه تأتي بالاجــتهاد والتجربة

{ يقال بان اللوحة لا تقيم بسلم تصحيح ولا بدرجة ولا لجنة تحكيم هي قيود تقــــلل من قيمة العمل الفني

– كل عمل له قيمتة من ناحية اي مدرسة ونوع العمل وفكرته لا يجوز ان نحكم على عمل من دون دراسته وفهم قصد الفنان من طرحة للموضوع وتنفيذه فكل عمل هو طفل للفنان لانه اخذ وقتاً من تفكيره وجهده لتنفيذه

{ الراحة النفسية والأجواء المريحة للفنان تعطي انجازاً كبيراً وابداعاً مميزاً والأوضاع الحالية سببت الكثير من الإحباط لدى اغلب الفنانيين ماهو رايكِ؟

-أكيد الراحة النفسية جدا مهمة للفنان لكن الفنان خلاق يقدر على ان يتحدى اي ظرف رغم قساوته يظهر ابداعه وجماله وهذه هي جمالية الفن التشكيلي

{ حدثينا عن معرضكِ الشخصي من حيث الفكرة واختيار العنوان والهدف من اقامة المعرض والرسالة التي يحملها ؟

-احكي يا شهرزاد .. معرض تضمن 24 عملاً كل عمل يحوي رمز وقصه سميته احكي يا شهرزاد لان شهرزاد هي المراة التي تحدت وقاومت ظروفها القاسيه وهي الحياة والامل واحكي يا شهرزاد هي مجموعة قصص بغدادية صغتها بروح جديدة وقدمتها حتى يعرف الجيل الجديد بجمال تراثنا وغناه

{ ماهو هاجسك الفني ؟ ماذا يعتبر الرسم بالنسبة لك ؟ ومن اين تسقي لوحاتك ؟ هل انصفك النقاد على لوحاتكِ؟

– الرسم هو احد ابنائي واستمد افكار اللوحات من الحياة ..لقد اثنوا النقاد على اعمالي كثيرا ولقبوني بشهرزاد بغداد

{ نلت جوائز كثيرة ماذا تعني لك وما هي ابرزها ؟ ماهي اقرب المدارس لديكِ؟

-في الحقيقة لم انل جوائز كثيرة لان في الفن التشكيلي المنافسة مختلفة هي ليست رياضه حتى يكون فيها مركز اول وثاني لكن هناك اعمال تميز كل فنان عن الاخر .. اقرب المدارس لي هي المدرسة التعبيرية تعد الأقرب لإعمالي لكن بصوره عامة أحاول عمل خلطة خاصة بي من كل مدرسة.