– December 5, 2016

من حافة التاريخ.. حياة أمير اللواء الركن المتقاعد طاهر الزبيدي

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الحاكم العسكري العراقي يزيح الستار عن نصب شهداء جنين نيابة عن الملك

طارق النجار

بغداد

المقدمة

لا أود الخوض في حكاية مجردة لضابط عسكري عراقي أسهم في الكثير من انجازات الجيش العراقي وفي مختلف صنوفه ومراتبه، انما حدا بي الى هذه الحكاية التي انتبهت اليها، تلك الشخصية العسكرية الوطنية التي تركت اثراً في اديم العسكرية العراقية، وما ورد فيها من تفاصيل جعلتني أكثر قرباً من تاريخه العسكري تبوؤه عدة مناصب عسكرية تليق بالرجال. ليس لي احقية بهذا التاريخ غير سرده وأعانني فيه شخص ولده ” فيصل طاهر الزبيدي” الزميل السابق في العمل الوظيفي، وبالتحديد الخطوط الجوية العراقية، الذي زودني بمسوداته المبعثرة التي احسست بمشقـــة وعناء وجهد مضن في تناولها في ترتيبها وتدوينها وما لقيته من معاناة في تسلسلها الرقمي، بما تملكه من غزارة في المعلومات.

وانفذ ما اختمر في مخيلتي من هذه الناحية، فبعثت في طلب مدير الطابو لمدينة نابلس وطلبت منه أن يسجل منطقة الارض الأميرية التي قررت أنشاء المقبرة العامة عليها في منطقة مزرعة عسكر.

(باسم الحكومة العراقية كملك صرف) وبموجب الامر التحريري الذي اصدرته اليه وحسب المخطط الذي رسمته وأعطيته إياه، وعلى أن يأتي بحجة الطابو – كاملة وغير منقوصة – وهكذا تم استملاك تلك الأرض بإسم الحكومة العراقية لغرض إنشاء مقبرة الشهداء العامة عليها.

ثم احضرت مدير اشغال المنطقة وأمرته بان يحسب ويصرف السمنت اللازم لانشاء هذه المقابر الثلاث الى ضابط الهندسة العراقي، ثم ارسلت بطلب ضابط الأشغال المهندس، وكان آنذاك برتبة نقيب (رئيس) حامد المختار، وطلبت منه ان يرسم ويهيء رسم (النصب التذكاري) لمقبرة الشهداء العامة، وأن يشرف بنفسه على أشاء المقابر ويستلم ما يحتاجه من السمنت من مدير اشغال المنطقة، وأدناه كتاب دائرة الاشغال العامة /نابلس المرقم/332/6 في 28/4/1949 المتضمن انشاء مقبرة الشهداء.

(شهد ان انشاء مقبرة شهداء الجيش العراقي في مزرعة عسكر قد كلف مبلغ قدره ستمئة وسبعة واربعون جنيهاً و285 ملاً (285/647 جنيه) وذلك عدا بعض مواد البناء التي قدمتها هذه الدائرة من مستودعاتها).

مهندس لواء السامرة

نابلس

ثم باشرت العمل بكل جد واجتهاد (فحفرت القبور في المقابر الثلاث) وتهيات وامرت بجمع ودفن الشهداء وفق الخطة التي رسمتها، فدفن كل شهيد في منطقة استشهاده (ماعدا الذين جمعناهم من الخطوط الامامية) والذين دفنوا في المقبرة العامة في مزرعة عسكر، ثم أمرت بأن يكتب على لوحة مستطيلة أسم كل شهيد ورتبته ووحدته وبلده، ومحل استشهاده وتاريخ الأستشهاد وضعت كل لوحة عند رأس الشهداء الذين تختص بهم تلك اللوحات ثم بنيت القبور التي كانت متناسقة بالسمنت، ثم أمرت ببناء النصب التذكاري الذي كتبت عليه المناسبة التي صمم هذا النصب من أجلها.

وبعد ذلك كله، وضعت برقعاً من الحرير سدلته على النصب … وعندها أوعزت لأنشاء مدخل (باب) مقوس الشكل للمقبرة العامة، وكتبت على لوحتين كبيرتين، وعلقت الى جانبي الباب، أسماء الشهداء ورتبهم ووحداتهم، بالاضافة الى ما هو مكتوب على اللوحات عند رأس كل واحد منهم.

ثم قررت اقامة حفل تأبيني تلقى به الخطب بهذه المناسبة، فدعوت عِليَّة القوم لذلك الحفل الكبير الذي اقيم في المقبرة العامة نفسها، فأفتحت الحفل بآي من الذكر الحكيم، ثم تقدمت أنا وأزحت الستار عن النصب التذكاري بإسم ملك العراق والجيش العراقي، وبعدها القيت كلمة بهذه المناسبة، ثم ناديت الخطباء التالية اسماؤهم فألقى كل واحد منهم كلمة.

1- السيد سليمان طوقان – رئيس بلدية نابلس.

2- السيدة فائزة عبد المجيد – مديرة مدرسة البنات ورئيسة الاتحاد النسائي.

3- السيد فائق العنبتاوي من اشراف مدينة نابلس وتجارها .

4- السيد نعيم طوقان – متصرف لواء السامرة .

5- الرئيس (النقيب) حامد المختار – الذي اشرف على انشاء المقبرة.

ثم القى احد الشعراء من اخواننا الفلسطينيين ومن بيت العطار قصيدة عامرة بهذه المناسبة.

ثم تقدمت الى منصة الخطابة وشكرت الجميع، وهكذا أنتهى هذا الحفل التابيني، وانصرف الجميع وفي عيونهم الدمعة وفي قلوبهم الحسرة، ورحم الله شهدائنا الابرار (وانا لله وانا اليه راجعون).

كلمة في المناسبة

وأدناه كلمة الحاكم العسكري العام عند ازاحة الستار عن النصب التذكاري لمقبرة شهداء الجيش العراقي في مزرعة عسكر في نابلس: سيداتي، سادتي… نطبع الكلمة المرفقة طياً.

سيداتي سادتي:

للمرة الثالثة نقف بخشوع وتعظيم أمام النصب التذكاري لجماعة اخرى رقدوا في مثواهم الابدي في فلسطين المقدسة، وكاني باطياف تحوم فوق رؤوسنا من جنان الخلد، تلك هي أرواح هؤلاء الشهداء، تهيب بنا جميعاً الى اتمام رسالتهم التي ضحوا فيها بنفوسهم الزكية وحياتهم الغالية.

أيها السيدات والسادة، هذه البداية وليس بداية النهاية لانقاذ فلسطين العزيزة، وأود ان تعلموا أن كل أم ثكلى في العراق دفنت فلذة كبدها في تربة فلسطين، وكل اخ يتذكر عزيزه الذي سقط شهيداً في ساحة الشرف والجهاد في هذه الربوع المباركة وكل أخت وابن واب وقريب في أدنى العراق وأقصاه أراهم ينظرون الى جمعنا هذا ونحن نحتفل بإزاحة الستار عمن فقدوه وأنهم يقدرون شعوركم النبيل الذي حدا بكم الى مواساتنا واشتراككم في اجتماعنا هذا ولا شك أن الرابطة الاخوية التي قامت على اشلاء الشهداء ودماء الاعزاء ودموع الامهات والآباء ستكون اقدس رابطة وامتن صلة بين الشعبين الشقيقين العراقي والفلسطيني لا ينفصم عراها ولا يغيرها التاريخ والدهر .

هذه أمانة العراق وديعة في ارضكم مكنونة في تربتكم تذكركم بجهادنا وقتالنا جنباً لجنب معكم ضد عدو معتدٍ اثيم، عقدنا العزم جميعاً على القضاء عليه وأننا بأذن الله تعالى لفاعلون ومظفرون وما النصر الا من عند الله .

وأنني ازيح الستار عن ذكرى اخوانكم الشهداء بإسم حضرة صاحب الجلالة ملك العراق المعظم بصفته القائد الأعلى للجيش العراقي، وأسأل الله تعالى أن يؤيد بعنايته أخوانكم من كافة الجيوش العربية التي بادرت لنجدتكم، والسلام عليكم جميعاً والرحمة والرضوان السرمدي لأرواح الشهداء الابرار .

الزعيم

الحاكم العسكري العام

ثم باشرنا العمل اثناء تولينا الحاكمية العسكرية العامة، فانجزنا ما يلي:

الانجازات

1 . رصف وتبليط الطريق العام، اريحا – الجفنلك – نابلس الذي كان غير مرصوف ولا مبلط، وكان مخصصاً للحيوانات فقط، فتم انجازه وأصبح صالحاً لسير السيارات على اختلافها.

2 . بعد هذا فكرنا في أمر ربط الاتصال التلفوني بين نابلس وجنين وطول كرم، وتوابعها (المثلث العربي) من جهة وبين الاردن والعراق من جهة اخرى، وقد تمت المكالمة بين الجهات المذكورة أعلاه تلفونياً.

3 . وكانت منطقة لواء السامرة (المثلث العربي) محرومة من النفط لاستعمال السكان، ومن الكازوايل لمكائن المزارع فكتبنا الى العراق ووافقت الحكومة العراقية على ذلك، فصارت تشحن النفط والكازوايل وترسلهما الى المنطقة بصورة مستمرة ومنتظمة، وهكذا سدت احتياج المنطقة تماماً، وكنا نخصص ونوزع هاتين المادتين كلما وصلت وعن طريق الحكام العسكريين، ورؤساء البلديات معاً في المناطق الثلاث من لواء السامرة: نابلس – طول كرم – جنين – وكان الأخوة الحكام العسكريون، قائمين بواجبهم في ادارة شؤون اللواء الذي هم حكام عسكريون فيه، وأخص بالذكر منهم الاخ: المقدم الركن علي غالب عزيز n الذي كان يشغل وظيفة الحاكم العسكري للواء نابلس، حيث أن الموما اليه منذ يوم استلامه واجبه هذا، تميزت فيه هذه الصفات: النشاط – المقدرة الفائقة – القابلية الادارية – الاخلاص – المواظبة على العمل – الامتزاج مع الموظفين والمواطنين معاً.

بارك الله فيه، وكثر من امثاله.

4 . تبليط ورصف طريق نابلس – جفنلك – اريحا – الذي كان للحيوانات فقط فأصبح للبشر.

5 . أما قضايا اللاجئين، فكتبنا في شانهم الى الجامعة العربية، واقترحنا عليها أن نفاتح الدول ذات الشان لحل مشاكلهم، فكتبت وتشبثت الجامعة العربية بكل ما لديها من امكانيات، فتشكلت لجنة اغاثة اللاجئين، واتخذت من مدينة بيروت مقراً لها، وقد زارت هذه اللجنة التي كان يرأسها شخص فرنسي مناطق وجود معسكرات اللاجئين وبذلت اقصى جهدها في أمر تزويدهم بالمال والأرزاق والأغطية والملابس والخيم، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى اهتمت بصحتهم وأمر معالجة مرضاهم، وأويت مئة وست وثلاثين الف لاجىء فلسطيني، فبقيت ازاول مهام واجباتي كحاكم عسكري عام وانجزت الأمور التالية، اضافة الى ما ذكرته اعلاه.

الانجازات الاضافية

1- فتحت المدارس التي كانت مغلقة منذ أمد بعيد، خاصة بعد تدفق سيل اللاجئين من المناطق التي احتلتها اسرائيل فطردتهم من ديارهم.

2- نقلت جميع اللاجئين الذين كانوا يشغلون المدارس والجوامع والمحلات الاخرى الى الخيم التي اعددناها لهم.

3- فتحت ابواب الجوامع للمصلين.

4- زرت كلاً من:

أ. الحاكمية العسكرية العامة الأردنية في القدس.

ب. متصرفية القدس والمسجد الاقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة.

ج. رئاسة بلدية الخليل.

د. رئاسة بلدية رام الله، ودار الوجيه عارف باشا العارف.

و. بيت لحم وكنيسة المهد.

وذلك للأطلاع على القضايا الأدارية في هذه المناطق واشراك المساعي لتوحيد الجهود للخدمة العامة.

ونظراً لضم المثلث العربي: نابلس – جنين – طول كرم – الذي هو جزء من المنطقة القريبة من نهر الأردن الى الحكومة الاردنية، فكنت ملزماً أن أزور الملك عبد الله وأتباحث معه في شؤون هذا المثلث، وازوده ببعض المعلومات التي كان يسألني عنها، وبعد أن تقرر سحب الجيش العراقي بناء على الأتفاقية التي تمت في مؤتمر (ردوس) بين اسرائيل وممثلين عن الدول العربية المتآخمة للحدود الاسرائيلية، بقيت في مقري (الحاكمية العسكرية العامة) واجريت التصفية لما على منتسبي الجيش العراقي، ولم ابعد في اشكال أو ذمة وآنذاك قطعت علاقتي من فلسطين الحبيبة، فلسطين الجريحة وعدت الى بغداد بتاريخ 27/4/1949 .

الرجوع الى العراق

وبعد رجوعنا الى العراق بموجب برقية الفريق الركن قائد القوات العراقية برقم المنشيء 1105/ح بتاريخ 22/4/1949 في القوت (10،25)، ذهبت الى رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن صالح صائب محمد الجبوري وزارته في ديوانه

ديوان الحاكم العسكري العام

نابلس

الرقم/

التاريخ/ 24/4/1949

صاحب السعادة الأخ العزيز سليمان بك طوقان- رئيس بلدية نابلس المحترم.

استلمت كتابكم الكريم المرقم 112/49-5 والمؤرخ 23/4/49 مشفوعا بهديتكم الثمينة وأني أتقدم لسعادتكم ولاخوتي النبلاء اعضاء المجلس البلدي بوافر الشكر والأمتنان لهذه التحفة التي سأحتفظ بها كذكرى أبدية وبهذه المناسبة أود أن أعرب لسعادتكم أنني ل اقم بما يستوجب من تقدير في خدمة هذه التربة المباركة. وأن ما قمت به هو جزء من واجباتي الأساسية التي اتيت من أجلها الى وطني هذا، (ولا شكر على واجب) سائلا المولى أن يوفقنا جميعا لأحقاق كلمة الحق وأزهاق الباطل، والله حسبنا ونعم الوكيل.

أما فيما يتعلق بدعوتكم إلى حفل الشاي الذي سيقيمه مجلسكم الموقر، فأترك تعيين الوقت لسعادتكم، مع العلم أنني ساترك هذه المنطقة المباركة وقلبي يقطر دماً صباح يوم الجمعة الموافق 29/4/1949.

وتفضلوا وأخواتي أعضاء المجلس الموقر بقبول أسمى تحياتي وأعظم إحترامي.

المخلص/ الزعيم

الحاكم العسكري العام