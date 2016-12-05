– December 5, 2016

السكك الحديد ثروة منسية – خالد عبد الكريم

ما لا يعرفهُ البعض عن تأريخ سكك الحديد العراقية التي تأسست في عام “1905م”.!

وكان تأريخها حافلا وهي من أهم السكك الحديدية في الشرق الأوسط بسبب موقع العراق جغرافياً ، حيث ممكن أن تربط السكك الحديد العراقية دول الخليج العربي وقارة آسيا بأوروبا عن طريق تركيا، وأيضاً ممكن أن تربط تلكَ الدول الخليجية وشمال إفريقيا بجنوب القارة الآسيوية عن طريق إيران وباكستان ثم الهند.

فمن هذا الموقع الحيوي يمكن قيادة حركة التجارة العالمية وتبادل البضائع والخدمات عن طريق خطوط السكك الحديد العراقية، التي لو استثمرت بالشكل الصحيح والمطلوب لأصبحت منجماً من الأرباح المالية والإقتصادية!. وكذلك سوف توفر الوقت والجهد وتخفف من الزحام الشديد في الطرق البرية والبحرية التي تسبب دائماً حوادث مميتة وخسائر بشرية عالية جداً ومادياً أيضاً ، فدائماً ما تحدث الكثير من حوادث السير التي يذهب سنوياً ضحيتها الآلاف من الأبرياء من مختلف الأعمار والأجناس!. والسبب هو تزاحم تلك الشاحنات والحاويات التي تنقل البضائع والنفط على خطوط النقل البرية، والتي لاتحتمل هذه الأعداد الكبيرة من الآليات والناقلات بسبب عدم تخصيص شوارع خاصة لها في كل المحافظات لا بل هي تزاحم المركبات الصغيرة في طريقها وتضايق المواطنين والزائرين والمتنقلين في أرض العراق. وإن هذا الزحام الشديد والخانق الذي لا يتوقف على مدار الساعة واليوم والعام يولد حوادث ضخمة جدا وبأعداد تفوق الوصف والتوقعات!. وهناك حلول يجب أن نعمل عليها كدولة ووزارة نقل علينا أن نهتم بالثروة المنسية والمغمورة وهي “السكك الحديد العراقية” التي باتت تندثر يوم بعد يوم وعام بعد عام في ظل التطور العالمي الحاصل من بناء مترو الأنفاق، والقطارات السريعة التي تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة.. ونحنُ نطبق العكس في العراق ونبتعد كلياً عن السكك الحديدية! (بحجة إن العراق بلد غني بالنفط ويصلح فيه إستخدام المركبات والناقلات) وهذا إعتقاد خاطئ وفاشل تماماً!. لأن النقل بالسكك الحديد والقطارات هو نقل آمن، ورخيص جداً، وكذلك سريع جداً ، ولا يكلف الدولة الكثير من الحمايات على الطرق السريعة والبرية.. فلو استثمر هذا القطاع المهم سوف يدر أرباح خيالية على البلد خاصة في جانب نقل البضائع المستوردة، وتصدير النفط والغاز لدول الجوار.. لكن للأسف الشديد كل هذا غير متواجد اليوم في مخططات وأعمال الحكومة العراقية ووزارة النقل بالتحديد!. التي لم تقدم شيئاً إلى هذا القطاع العريق منذُ سنين طويلة جداً وهو مهمول ويفقد يوم بعد يوم حيويته!. وحتى المواطنين بالعراق باتوا لا يؤمنون بوجود هذا القطاع المهم في البلد!. حيث كانت لي تجربة شخصية قبل أيام قليلة مضت عندما كنتُ عائداً من كربلاء المقدسة إلى بغداد الحبيبة توقفنا عند محطة القطار في كربلاء وكانت الساعة السادسة صباحاً ، فوجدت المحطة تكتظ بالناس من جميع الأعمار والأجناس ويجلسون في الطرقات وعلى الأرض بعد نفاد الرصيف الذي لم يحتويهم!. والمحطة كانت صغيرة جداً ولا يوجد فيها حتى مقاعد للجلوس والإنتظار!! وكانت غرفة قطع التذاكر تشكو من الإهمال وشبابيكها محطمة وكذلك محيطها قذر جداً ومكتظ بالنفايات والقاذورات وبقايا الطعام وعلب المياه الفارغة!.

لم نشكوا نحنُ العراقيون من ذلك الوضع السيء فنحنُ متعودون عليه بالعراق!. لكن ما أدهشني أن أحد الزائرين الأجانب تقزز من الموقف وذهب إلى إدارة المحطة يشكو الإهمال!. وكذلك يسأل عن سبب تأخير القطار ،فبعد ثلاثة ساعات من الإنتظار لم يصل القطار من بغداد إلى كربلاء!! وعند التحدث إلى أحد الموظفين وسؤاله أتضح أن القطار يحتاجُ إلى (ثمان ساعات) على الأقل حتى يصل من بغداد إلى كربلاء!! كان رقم قاتل بالنسبة لي وإلى الزائر الأجنبي، فقلت له مازحاً إن القطار قام من موسكو إلى كربلاء وليس من بغداد فضحكنا!! وهو لم يجد أحداً يتحدث معه باللغة الإنكليزية في المحطة إلا أنا وموظف كبير بالسن تبين بعدها إنه سائق القطار!! الذي حدثنا عن معاناتهِ الكبيرة وعن الإهمال الكبير في هذا القطاع الحيوي بالبلد!. وقال: إن سبب التأخير هو الإنتظار غير المبرر دائماً في المحطات على الطريق لكي يمر القطار الثاني وخاصة في الليل نتوقف إجباري أحيانا “اربع ساعات” متواصلة!! وهنا نفقد الكثير من الوقت والجهد والمواطن والسائح يجبر على عدم إختيار القطار كوسيلة نقل في المرة القادمة مهما كلف الأمر! بصراحة تألمت كثيراً من الحديث هذا وقارنته بعقلي عندما ذهبت إلى تركيا في العام الماضي، وشاهدة محطة الميترو في إسطنبول ووجدت الصور والتاريخ الذي إنطلق بهِ المشروع لبناءِ مترو الأنفاق وجدت أن تركيا لم تبدأ بالمشروع إلا في عام 2004م!! وكانت نهاية المشروع في نهاية عام 2016 م وهذا شيء عجيب جداً وكيف إستطاعت الشركة بتحقيق هذا الإنجاز الكبير بدولة مثل تركيا التي هي أفقر من العراق بألاف الدرجات!!. وكنتُ دوماً أستقل المترو لأنه يدور في كل المدينة وبسرعة عالية، ورخيص جداً وكذلك يمنحك نوع من الشعور الرائع وأنتَ تسير في الظلام وتحت الأرض أو تعبر البحر بين الجانبين الأوربي والآسيوي لمدينة إسطنبول..

تمنيت أن أشاهد ذلك المنظر في بلدي العراق ويأتي اليوم الذي نجد فيه بغداد تمتلك مترو الأنفاق! فنعبر فيه من جانب الكرخ إلى الرصافة مروراً بدجلة الخير والعطاء..

فمتى يمكن أن تنتبه الدولة العراقية إلى هذه الثروة المنسية؟ وفي أي وقت ممكن أن نشاهد وزير النقل في العراق يحترم هذا القطاع الحيوي ويعمل جاهداً على إحيائه من جديد؟ وهل يمكن أن تمتلك العاصمة بغداد مترو الأنفاق ؟

أم سوف تبقى مجرد أوهام هذه الأسئلة التي تدور في بال كل مواطن عراقي كبير وصغير؟

وفي الختام أتمنى أن نستغل هذه الثروة في بلدنا الحبيب وأن نعمل جاهدين على تطويرها خدمةً للناس وحفاظاً على أرواح الأبرياء الذين يرحلون في كل عام بسبب حوادث السير، وكذلك نوفر مبالغ مالية ضخمة إلى الخزينة العامة للدولة من قطاع النقل في السكك الحديدية.