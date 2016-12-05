– December 5, 2016

ذاكرة الذبابة – ظافر قاسم آل نوفة

بما ان الشتاء دخل علينا فجاءة وبدون استئذان لذا تجد احدنا اذا سنحت له فرصة من الوقت يبحث عن الخيوط الذهبية الباهتة للشمس لانها تمثل المصدر الطبيعي للدفء حيث تكون مؤنسة في هذا الوقت ، وبعد فترة وجيزة من التنعم بهذه الاشعاعات الدافئة تبدأ طلائع من (الذباب) للاستكشاف وما هي الا دقائق وتبدا معركة بين الطرفين حيث تقوم الذبابة بالهجوم على مناطق الوجه وتبدا بحالة اعلان (عدم التجوال) او الوجود ،وما ينبغي لنا الا القيام بالتصدي لها ودائما ما يكون بالضرب ولكن دفاعاتنا هذه غير دقيقة حيث لا تكون اصابتنا لها بتلك الامكانية المطلوبة ،ولكنها تعاود الهجوم مرة ثانية وثالثة وبسرعة فائقة وان حالفك الحظ واستطعت من الايقاع بواحدة جاءت الاخرى لرد الثأر لشقيقتها هذا اذا ارتضينا بالواحدة ، كنا نحسب ان للذبابة صفة العناد وانها لا تقبل الهزيمة ولكننا وقعنا عليها الظلم بذلك لما علمنا بانها لا تحتفظ بالذاكرة سوى لخمس من الثواني وانها بعودتها تنسى انها تعرضت لعميلة القتل قبل قليل . بما اننا بني البشر قد فضلنا الله سبحانه وتعالى بصفات وخصائص ميزتنا عن باقي المخلوقات واجلها واعظمها العقل الذي به كانت لنا السيادة على هذه المعمورة منذ بزوغ الحياة عليها والذي بدوره حير العلماء ، ومن بين ثناياه (الذاكرة) فلنا ذاكرة تفوق الكثير من المخلوقات ، فاحدنا عندما يجلس ويبدا بعرض شريط الذكريات له قد تعود به الى السنين الاولى من عمره ، ولكن شريط عمرنا هذا قد يدخل عملية (المونتاج) حاله في ذلك حال شريط السينما عندما يقوم بقطع لبعض المشاهد ، فالنسيان هو من يقوم بهذه الدور في حياتنا لقطع كثير من المشاهد .. عذرا .. لأبناء جلدتي من البشر كم تمنيت ان تكون لنا ذاكرة تشبه ذاكرة (الذبابة) للتخلص من الاوجاع والالام التي فرضت علينا في فترات من الزمن او مرحلة من مراحل عمرنا ولم يكن لنا فيها لا ناقة ولا جمل ، وعذرا ثانيا لا اقصد به ذلك النسيان الذي هو بمثابة الضعف والهروب من الشي فأننا بذلك لم نمسح الاثار السوداء في صفحتنا البيضاء انما زدناها اسودادا لأنه بذلك يدخلنا الى (المتناسي) وليس النسيان لان الفرق بينهما لا يكون سوى شعرة .

وان كانت الذبابة مثيرة للاشمئزاز ولا تتقبلها النفس البشرية وقد لا ترتضى التشبه بها ارجو ان تزيدوا ثانيتين من الوقت لتصبح بذلك سبعة ثوان والتشبه (بالسمكة) والتي حتى مذاقها يفضله الكثير .