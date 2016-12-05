– December 5, 2016

غياب 157 نائباً عن جلسة الموازنة – طارق حرب

عندما اصدر معالي رئيس البرلمان يوم 2016/12/4 امرا للتحقق من نصاب البرلمان عند مناقشة قانون موازنة 2017 في يوم 2016/12/4 تبين ان عدد النواب الحاضرين كما ذكرهم رئيس البرلمان 171 نائبا فقط فاذا علما ان نصف عدد النواب هو 165 نائبا فان ذلك يعني ان الحضور كان بنسبة 52% وكان عدد النواب الغائبين عن الجلسة 157 نائبا اي ان نسبة الغياب في الجلسة البرلمانية ليوم امس كانت 48% وهذا العدد وهذه النسبة يمكن ان تكون معيارا لمعرفة مدى التزام النواب في بالمسؤولية البرلمانية ولاجل تحديد درجة تنفيذ النائب الوكيل لما التزم به من يمين دستوري وعهد عاهد به الناخبين عند اجراء الانتخابات وهذه النسبة الكبيرة من الغياب وهذا العدد الكبير من النواب الغائبين يزداد اثرا اذا علمنا ان جلسة امس 12/4 خصصت لمناقشة تشريع اهم واخطر القوانين وهو قانون الموازنة السنوية الذي لا يقف في تنظيمه على الامور المالية والنقدية والاقتصادية فقط وانما يتناول جميع اوجه الحياة العراقية بدون استثناء فهو يتناول الوظائف والموظفين والمناصب والدرجات الوظيفية والتقاعد والمتقاعدين والنفط واشكالاته بتحديد سعر النفط في الموازنة عند بيعه وحصة الاقليم من الموازنة وعما اذا كانت تشمل الحصة الجميع في الاقليم ام تخصص رواتب اخرى ومخصصات بالاضافة الى نسبة وحصة الاقليم وهي 17% كرواتب البيشمركة والاسايش او الموظفين ومطالبات المحافظات بزيادة تخصيصاتها ويشمل القانون الاراضي الزراعية وبيعها والحشد الشعبي والموارد المالية وعما اذا كان بالامكان تحديد نسبة من منتسبي الحشد لبعض المحافظات والنازحين ومواردهم وحصص كل الوزارات والهيئات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة والضرائب والرسوم على ما يتم استيراده بحيث يعطي اهمية للناتج العراقي وعما اذا كانت تستثنى بعض السلع والاستيرادات من الرسوم وعدد الذين سيتم تعيينهم كموظفين ومن هي الجهات التي يجوز فيها التعيين وتعليمات العقود الحكومية وتعديلها بالنسبة للشركات العامة والخاصة والمقاولين والاعفاء من الاقساط او تاجيلها والازمة المالية وامكانية اصدار سندات داخلية او خارجية والرواتب والمخصصات والبنك المركزي والمصارف الحكومية والاهلية والاقراض وسداد الدين وغير ذلك كثير لا بل ان قانون الموازنة اضحى قانون القوانين في الدولة العراقية بحيث ان قانون الموازنة يعدل عددا كبيرا من القوانين والانظمة والتعليمات ذلك انه يتولى تعديل ما لا يقل عن مائة قانون نافذ ويتولى قانون الموازنة ايراد حكام جديدة وقواعد حديثة بحيث تكون كل فقرة من كل مادة تتولى تعديل قوانين واحكام جديدة فاذا علمنا ان عدد مواد قانون الموازنة تقترب من الـ(60) بفقرات متعددة نصل الى عدد القوانين التي يتم تعديلها بقانون الموازنة فمثلا ان المادة (54) من قانون الموازنة الخاصة ببيع الاراضي الزراعية المشتركة والتي لم يوافق عليها البرلمان امس اوردت احكاما جديدة تضمنت تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة والقوانين الزراعية وقوانين التسجيل العقاري وهذا مثلا على مادة واحدة فكيف الامر مع المواد الاخرى الواردة في قانون الموازنة من ذلك يتضح ان جميع القوانين التي شرعها البرلمان خلال سنة بكفة وقانون الموازنة بكفة اخرى ومع هذه الاهمية والخطورة والعظمة كان عدد النواب الحاضرين يرثى له وعدد النواب الغائبين برقم قياسي كما لاحظنا سابقا ووصل الى157 نائبا بنسبة 48% في حين ان عدد الغياب في الكونغرس الامريكي لا يزيد على 3% ونقترح على معالي رئيس البرلمان توزيع شارات على النواب الحاضرين امس عند مناقشة قانون الموازنة تميزهم عن النواب الغائبين فنعما لكل نائب كان حاضرا في هذه المناقشة التي استمرت الى منتصف الليل.