– December 5, 2016

التداولية هي الحل – ماجد الكعبي

في بعض الأحيان يحاول الإحباط أن يفرض وطأته على الصدق، بحيث تظن القلوب أن لا أمل ، وتُحاط العقول باليأس ، ولِمَ لا ، إذا كانت كل هذه النماذج السيئة تحتل الصدارة في أماكن مختلفة , وإذا كان المبخرون والمتسللون والمنافقون والأدعياء والضباع والطبالون يطلون علينا كل لحظة عبر الصحف والشاشات والمواقع والوكالات والفيس بوك. ( مع احترامي ) هناك دكتاتوريات صغيرة تسترخي في ظلال الدكتاتوريات الكبيرة ، وهذه الدكتاتوريات الصغيرة عششت في مفاصل مهمة من مفاصل الدولة وقد تسيدت من خلالها فئة ممن حالفه الحظ في التسلق في غياب الأكفاء فصارت الأضواء لهم والظلال للأكفاء . كان هناك قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180 ) يتيح لنقيب الصحفيين العراقيين ولنقيب المحامين ولكل النقباء وكذلك يتيح نفس القرار لرؤساء الإتحادات والأندية والجمعيات الترشح لعدة دورات , وقد أتاح هذا القرار- 180 – لمن يتولى المسؤولية – نقيب أو رئيس – أن يستمر في منصبه مدى الحياة ، ومن هنا نشأت الدكتاتوريات الصغيرة التي صار للبعض من المتربعين عليها ثروات أسطورية في داخل البلاد وخارجها وصارت لهم إمتيازات لايحلم بها حالم وان تعدوها لا تحصوها ..!! الغريب أن رئيس الحكومة والمسؤول الأول في جمهورية العراق – رئيس الوزراء – يتولى السلطة لدورتين على الأغلب بينما يبقى النقيب رئيساً ونقيبا لنقابته مدى الحياة , ويبقى رئيس الاتحاد أو الجمعية رئيسا لاتحاده أو جمعيته مادام العمر ..!!. لذلك أقول إن تداولية المنصب هي الحل المناسب والصحيح الذي يجب أن يسود إذا أردنا تأسيس دولة ترتكز على قواعد صحيحة وثابتة وحتى لا يستأثر أولئك ( البعض ) الذين خدمتهم ظروف معينة بالمناصب التي تدر عليهم ذهباً ولا يجني الشعب منها غير الشوك .إن مطالبتنا بإلغاء قرار مجلس الثورة المذكور الذي استجاب مجلس النواب لإلغائه , وأنهى شرعية رؤساء النقابات والاتحادات والجمعيات والأندية الفائزين بدورتين. أقول : إن قانون الإلغاء الذي أصدره السادة أعضاء مجلس النواب يوم الخميس المصادف 1 – 12 – 2016 هو خطوة أولى لتحقيق تداولية المناصب على مختلف صعد الدولة ضماناً لإشاعة الروح الديمقراطية التي هي رائدنا لتحقيق العدالة في المجتمع والدولة .