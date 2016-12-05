– December 5, 2016

كلام x كلام

داء الاشاعة – فيصل العايش

وعند جهينة الخبر اليقين، ولكن جهينة ليست موجودة بين ظرانيتا لكي نسألها، وسيظل الامر متلبساً على الجميع فالقول كثير وهذا يزيد على ما قال ذاك اولئك يزيدون على ما قال هؤلاء وتكبر الاشاعة دون ان يكون لها قدر من المعداقية والحقيقة.الاشاعة مرض خطر يسري في اوصال المجتمعات ومطلوقها حتماً لهم غاياتهم من وراء اطلاق اشاعتهم سواء كانت في المجال الاجتماعي او الاقتصادي او السياسي او اي شيء من شؤون الحياة ويأتي مكمن الخطر فيها من توابعها وما تلقي به على كواهل الناس من تفسيرات او تعقيدات في ان تسري اشاعة ان الماء ملوث حتى يهرع الناس لشراء قناني الماء ويقسم لك مدير الاسالة عبر وسائل الاعلام ان الماء صالح للشرب ولا توجد فيه اية ملوثات ولكنها مجرد اشاعة فتتساءل هل ان باعة قناني الماء هم وراء هذه الاشاعة لكي يسوقوا منتوجه، وهكذا في مفاصل اخرى من احتياجاتهم المواطنين، اما اذا تعدى الامر الى السياسة واحابيلها فانك سترى العجب العجاب ففي الوقت الذي تتحقق فيه الانتصارات يحدثك البعض عن الهزائم وانت كما انت بين نارين، ولكن الاشاعة سرعان ما تنطفئ تماماً كما تخمد النار بعد حين فتشكر ربك انك لم تصدقها ولم تتفاعل معها وبقيت في منجاة منها ومن دلالتها.ولان المجتمع غير محصن تجاه الاشاعة فانك سرعان ما ترى انتشارها خاصة في الاوساط غير المتعلمة او تلك التي تخاف من عواقب الايام فتهرع لتجميع الخبز والبطاطا كأن ثمة مجاعة قادمة اليك، او تملا اواني الدار بالبنزين والنفط لان ثمة من يقول شج كبير في هذه المادة او تلك سوف تحصل قريباً فتصرف من مالك الكثير لكي تخزن هذه المواد رغم خطورتها وسرعة اشتعالها لاقل الاسباب قصتناكتماس في الكهرباء او عود ثقاب تائه!انها اذن مرض خطر ولكل مرض دواء وما على الانسان الا ان يستعمل عقله هذه الجوهرة الفريدة لكي يميز الامور حسناتها من سيئاتها ولقد قال الثقفي:

ان يسمعوا الخير يخفوه وان سمعوا

شراً اذيع وان لم يسمعوا كذبوا