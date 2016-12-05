– December 5, 2016

الشيوعي العراقي حزب ثوري أم مؤسسة سياسية ؟ – حمدي العطار

في ضوء نتائج المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوعي العراقي وما تمخض عنه من تغييرات في قيادة الحزب خروج (حميد مجيد موسى) وانتخاب (رائد فهمي) سكرتيرا عاماً وأحداث تجديد مهم في جعل المنصب الأول للحزب محدد بمدة زمنية لا تتجاوز8 سنوات ،يكون الحزب الشيوعي قد قرأ المرحلة السياسية في العراق وحسم امره بالتمسك بالنظام البرلماني وقبول العملية السياسية بكل ما تحمله من مآخذ منذ مرحلة التأسيس في ظل الاحتلال الامريكي الى يومنا هذا وهي (العملية السياسية) التي تعاني من أزمات شخصها المؤتمر بأنها أزمات معقدة ومركبة يقف في مقدمتها منهج المحاصصة الطائفية والاثنية.

لم يطرح الحزب اي خيار آخر الا البقاء بالعملية لسياسية وممارسة الضغط الشعبي السلمي بالتظاهرات لتحقيق الاصلاح ،لم يتوقع الحزب حدوث مشاكل تستوجب اتخاذ مواقف ثورية ،او اللجوء الى خيارات طوارئ معينة يمكن ان تجعله ينسحب من العملية السياسية ! ان الحزب الشيوعي لا يستطيع بالامكانياته المادية المعدومة او المتواضعة ان ينافس الاحزاب الدينية لكسب الناخبين بالانتخابات مهما بذل من جهد ،لأن تلك الاحزاب تملك النفوذ والمال وكذلك تستخدم اغراءات التعينات وتوزيع المكاسب من اراض وبيوت ومنح ورواتب (رزق الناس اصبح لدى الاحزاب) وتملك تلك الاحزاب السلطة والقوة فرهان الحزب الشيوعي على الحياة البرلمانية قد لا يجدي نفعا في ظل هذه الظروف، التي يصعب فيها على الحزب أصدار جريدته كما يرغب، ولا يمكن ان يملك فضائية تلفزيونية ، هناك مشكلة في تمويل الحزب لا يمكن ان ينافس الحزب الشيوعي الاحزاب المتنفذة وهو لا يملك ادوات المنافسة !كل هذه العوامل جعلت الحزب الشيوعي يكون بعيدا عن الشعب بالرغم من أنه من اعرق الاحزاب في العراق ويعبر بصدق عن آمال الناس واحلامهم .

لم يكن (لينين) يؤمن بشكل مطلق بالحياة البرلمانية ، وكان يعد دخول الحزب الشيوعي في الانتخابات البرلمانية (وضع أستثنائي) وتقليدي كان لينين يؤمن بالثورة ،وأذا البعض يدعي بأن عصر لينين اصبح من التاريخ فنحن نرى العالم في غليان ،فهناك جماعات في امريكا تنادي بأن الثورة قادمة، الرأسمالية الان تدفع الفقراء ليحارب بعضهم البعض بحجج الهويات الدينية والاثنية بدلا من محاربة عدوهم الطبقي الرأسمالية!

وأذا تنافس في المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوعي على منصب سكرتير اللجنة المركزية بين (رائد فهمي) و(حسان عاكف) فأن انتخاب (رائد فهمي) فعلا يتناسب مع الموقف الذي اختاره الحزب للمرحلة القادمة،لأن رائد فهمي بثقافته الاقتصادية –رؤيته ليبرالية- والنظرية وعلاقته الجيدة مع التيار الديمقراطي ويتصف بالمرونة ، هو ليس بحاجة في هذه المرحلة الى تجربة تنظيمية (العمل في قيادة التنظيم) بل يكفي خبرته في العلاقات والعمل الفكري والاعلامي ويكون قادراً بنجاح على قيادة الحزب الشيوعي الذي من وجهة نظري قد تحول في هذا المؤتمر الى (مؤسسة سياسية) وهو ليس انتقاصاً من شخصية السكرتير العام فأن رائد فهمي يجيد اللغتين الفرنسية والانكليزية وهو من عائلة كرادية معروفة وشيعية ،كان في الكويت منذ عام 1978 ثم في فرنسا وبريطانيا.ولو تم مقارنته بالمنافس “حسان عاكف “على قيادة الحزب فأن حسان يملك تجربة قتالية ثورية مع الانصار وفقد أخوين شهيدين في كردستان وهو مناضل عمل في مفاصل عديدة وهو من عانة ومن سكنة بغداد ومن عائلة شيوعية.