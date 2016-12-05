مسافة كيلو مترين تفصل القوات العراقية عن دجلة وسط الموصل 

– December 5, 2016

الموصل – بغداد – الزمان

تخوض القوات العراقية مواجهات عنيفة مع مسلحي تنظيم داعش، اليوم الإثنين، في حي البريد بالساحل الأيسر لمدينة الموصل، بعد استئناف تقدمها من ما يعرف بمحور الشلالات -حي الفلاح ،ونجحت في استعادة اجزاء منحي البريد

ولكن المواجهات العنيفة لاتزال مستمرة بين مقاتلي الفرقة الذهبية ومسلحي داعش في حي البريد بمدينة الموصل،

وقالت مصادر عسكرية ل (الزمان) أن القوات العراقية التي تبعد كيلومترين فقط عن نهر دجلة ستتوجه لاستعادة حيي الصديق والسكر بعد السيطرة على حي البريد، ومن المتوقع أن تصل الفرقة الذهبية الى منطقة الاثار خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيمااعلن جهاز مكافحة الارهاب عن تطهيره أكثر من 50٪ من الساحل الأيسر لمدينة الموصل من تنظيم داعش وذلك ضمن الاهداف المحددة له، فيما لفت الى تحرك قواته اليوم الاثنين ضمن عملية مرسومة لتحرير بعض الاحياء الامامية القريبة من مدينة الموصل دون ان يكشف عنهاللضرورة الامنية. وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان لراديو محلي ان قوات مكافحة الارهاب طهرت 23 حي سكني ضمن الساحل الايسر حتى الان، لافتا الى تسجيل مقتل نحو الف وخمسين ارهابي قبل نحو ثلاثة ايام مرجحا في الوقت ذاته ان تفوق اعداد القتلى ما هو مسجل خاصة بعدتفجير أكثر من 250 عجلة مفخخة واستهداف الكثير من مواقع الإرهابيين في المنطقة ما يرجح وجود الكثير من جثث عناصر داعش تحت الأنقاض. وأكد النعمان عدم تسجيل اي خسائر بصفوف المدنيين جراء العمليات العسكرية ضد الارهابيين ضمن المحور الشرقي لمدينة الموصل بحكم اعتماد قوات مكافحة الإرهاب خطة إنسانية بالتزامن مع الخطة العسكرية التي تقوم بها لتحرير المناطق من الإرهابيين لضمان سلامة المدنيين. ولفت النعمان الى تعاون المدنيين بإعطاء المعلومات وتشخيص الإرهابيين المدنسين بين العوائل لاعتقالهم فضلا عن بذل الجهاز جهود كبيرة لإيصال المساعدات للمدنيين وتسهيل دخول المنظمات الإنسانية للمناطق المحررة.