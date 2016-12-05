قوات الأسد تقترب من حلب القديمة والمعارضة ترفض الانسحاب برغم  خسائرها الكبيرة

– December 5, 2016

بيروت – الزمان

تقدم الجيش السوري مع حلفائه في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب القديمة امس الأحد ليتوغل أكثر في عمق مناطق المعارضة بالمدينة في هجوم بلا هوادة قال مصدر عسكري إنه سينتهي في غضون أسابيع. فيما تتراجع المعارضةالمسلحة وسط انقسام في صفوفها وخلافات بين قيادات تنظيماتها .

وقال مسؤول بارز في المعارضة لرويترز إن جماعات المعارضة في حلب أبلغت الولايات المتحدة إنها لن تنسحب من المنطقة المحاصرة بالمدينة بعد أن دعت روسيا لإجراء محادثات مع واشنطن بشأن انسحابهم. وقال صحفيون من رويترز في المنطقة الخاضعة لسيطرة الحكومة في المدينة إنهم سمعوا دوي انفجارات شديدة قادم من شرق حلب مع حلول الليل. وقال مسؤول الجبهة الشامية إن تحقيق مكاسب جديدة قد يجبر المعارضة على الانسحاب إلى الركنالجنوبي الغربي من منطقتهم.

وأضاف المسؤول «ستكون مناطق حلب القديمة مهددة بدرجة كبيرة… أنها الأرض المحروقة.» ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدا الاثنين على مشروع قرار يطالب بهدنة مبدئية لمدة سبعة أيام في حلب يمكن تجديدها بعد ذلك. لكن لم يتضح ما إذا كانت روسيا التي تتمتع بحق النقض ستستخدم الفيتو لمنع صدور القرار. وستمثل السيطرة الكاملة على حلب أكبر انتصار للأسد في الحرب التي بدأت في صورة احتجاجات على حكمه في 2011. والحملة التي تشنها الحكومة السورية وحلفاؤها في حلب واحدة من أشرس الحملات في الحرب حيث أفادت تقارير بمقتل مئاتفي الأسابيع الأخيرة فقط.

وقال زكريا ملاحفجي المسؤول الكبير بالمعارضة السورية متحدثا لرويترز من تركيا إن جماعات المعارضة التي تقاتل في حلب أبلغت مسؤولين أمريكيين أمس السبت أنها لن تترك المدينة.

وأضاف ملاحفجي أن المسؤولين الأمريكيين سألوا مقاتلي المعارضة «هل تريدون الخروج (أم) الصمود؟»

وقال ملاحفجي رئيس المكتب السياسي لتجمع فاستقم الموجود في حلب «نحن ردينا على الأمريكان كالآتي: نحن لا يمكن أن نترك مدينتنا وبيوتنا للمليشيات المرتزقة التي حشدها النظام في حلب.»

وتابع «ما ممكن أن نترك بيتنا للأفغاني والعراقي وإلى آخره. هذه أحياؤنا وهذه بيوتنا وهذه مدينتنا ونحن صامدون.»

وقال «سمعوا الجواب وما علقوا بأي شي.» وأضاف ملاحفجي أن مقاتلي المعارضة دعوا «أشقاء وأصدقاء الشعب السوري لأن يقفوا معنا.. يصمدوا معنا ما دمنا صابرين وواقفين وبنفس الوقت نطالب بشكل عاجل جدا ليس من أجلنا ولكن من أجلالمصابين ومن أجل المدنيين بدخول مساعدات طبية وإنسانية من دواء وغداء وإجلاء الجرحى والمصابين.»

وقالت قوات المعارضة إن الروس تراجعوا عن اقتراحات جرى الاتفاق عليها في محادثات مع جماعات المعارضة الموجودة في تركيا كان من شأنها مغادرة المقاتلين المتشددين من المدينة ووقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية.

وتعهد الجيش السوري المدعوم على الأرض بمسلحين يضمون جماعات شيعية من العراق وإيران ولبنان بسحق المعارضة المسلحة في حلب.

وأشار المصدر العسكري السوري إلى أن الإطار الزمني للسيطرة على كامل حلب «أسابيع».

وقال إن الجيش السوري سيواصل تنفيذ العمليات لحين القضاء على «الإرهابيين» والسيطرة الكاملة على الأحياء الشرقية من حلب.

وفي السابق قالت مصادر موالية لدمشق إن الجيش يستهدف استعادة السيطرة على حلب بالكامل مع تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصبه في 20 يناير كانون الثاني. والسبب هو تخفيف خطر تحول السياسة الأمريكية بشأن سوريا علىالرغم من أن ترامب أشار إلى أنه قد ينهي الدعم الأمريكي للمعارضة المسلحة.

ويقول مقاتلو المعارضة ومن بينهم جماعات مدعومة من دول أجنبية إنهم تركوا لمواجهة مصيرهم في الحرب ضد أعداء أفضل تسليحا بما في ذلك سلاح الجو السوري وجماعة حزب الله اللبنانية المدربة جيدا.

وفي ضربة أخرى للمعارضة المسلحة قال مسؤولون بالمعارضة إن قائدا لتحالف جديد للمعارضين أصيب إصابات بالغة أمس السبت. وقال ملاحفجي إنه سيتم تكليف شخصية أخرى بقيادة «جيش حلب» الذي تم تكليف أبو عبد الرحمن نور بقيادتهالأسبوع الماضي.

وفتح الجيش وحلفاؤه جبهات عديدة في شرق حلب الخاضع للمعارضة فيما يراه المعارضون محاولة لاستنفاد ذخيرتهم ورجالهم. وقال ملاحفجي إن مقاتلي المعارضة سيصمدون لفترة جيدة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش أو حلفاءه يخوضون معارك في ثماني مناطق على الأقل. وأضاف أن قوات المعارضة فقدت السيطرة على أكثر من 60 بالمئة من المنطقة التي كانوا يسيطرون عليها حتى وقت قريب. ويقول المعارضون إنالمناطق التي خسروها أقل.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن القوات الموالية للحكومة تسعى إلى شن هجوم في القطاع الخاضع لسيطرة المعارضة من القلعة القديمة في حلب جنوبا.

وأخذت الحكومة صحفيين إلى حي هنانو الذي انتزعت السيطرة عليه في الآونة الأخيرة في شمال شرق حلب واستخدمت طريقا بوسط المدينة أعيد فتحه قبل يومين.