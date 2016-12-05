ياباني يفوز ببطولة العالم في رقص بريك دانس

– December 5, 2016

طوكيو – رويترز :عاد إيسيه هوري إلى منزله حاملا أكبر جائزة في رقص بريك دانس بعد أن فاز بنهائي بطولة (ريد بول بي.سي وان) في ناجويا في اليابان أمس الاول السبت . وقال منظمون إنها أكبر مسابقة من نوعها في العالم حيث يتنافس فيها راقصان في كل مباراة في حضور 3500 مشاهد. وانتزع إيسيه اللقب من هونج 10 من كوريا الجنوبية -الذي كان فاز بالبطولة ذاتها لمرتين ولديه خبرة تزيد على خبرته بنحو 12 عاما- بعد مباراة من خمس جولات. وبدا تشجيع الجمهور واضحا لإيسيه وهو من جزيرة كيوشو بجنوب اليابان. وشارك في البطولة 16 راقصا من 12 دولة من بينهم ثلاثة فازوا بالبطولة في الماضي. وفي وقت لاحق قال إيسيه إن خلافته للراقص المخضرم تايسوك الذي سيعتزل ستلقي عليه ضغوطا. وأضاف أنه سيفتقد تايسوك الذي كان معلمه وأحد أبناء الجزيرة التي يعيش فيها .