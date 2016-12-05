أمريكا تتجه لفحص جميع الأطفال للكشف عن التسمم بالرصاص

– December 5, 2016

نيويورك -(رويترز) – قالت وكالة حكومية أمريكية هذا الأسبوع إن من الضروري أن تبذل الولايات الأمريكية جهدا أكبر لضمان فحص جميع الأطفال المسجلين في برنامج الرعاية الصحية (ميديكيد) للكشف عن التسمم بالرصاص مما يعني الإقرار بوجودثغرات كبيرة في الفحص أظهرها تحقيق لرويترز نشر مؤخرا.

وفي نشرة صدرت يوم الأربعاء وجهت الوكالة وهي (المراكز الأمريكية للرعاية الصحية وخدمات ميديكيد) الولايات إلى الالتزام بمتطلبات إجراء الاختبار لفحص جميع الأطفال المسجلين في ميديكيد على الأقل في سن عام وعامين. وأشارت أيضا إلى خطوات يجب أن يتخذها العاملون في برنامج الرعاية الصحية في الولايات لضمان ألا يتخلف أي طفل عن الفحص.

وجاء هذا التوجيه بعد تقرير نشرته رويترز في يونيو حزيران أظهر تقصيرا في اختبارات الرصاص يعرض الأطفال للخطر .

وكان التقرير قد دفع مشرعين إلى مطالبة ميديكيد بالتحرك.