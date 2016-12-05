مصممو أزياء بالأردن يتنافسون على إعجاب جمهور التواصل الاجتماعي

– December 5, 2016

عمان – رويترز : محبو الأزياء والموضة في الأردن كانوا على موعد لمشاهدة تصورات لأزياء مستقبلية كما يراها ستة من مصممي الأزياء الأردنيين وهي عبارة عن تنورات سوداء مصنوعة من قماش على شكل شبك وأثواب من الدانتيل وغير ذلك من الأزياء الفريدة التيتهادت بها عارضات على الممشى في عرض مميز بالعاصمة عمان.

المعرض الذي نُظم يوم الخميس (أول ديسمبر كانون الأول) تحت اسم (2047 جوثيك لوف) لم يكن مجرد فرصة للمصممين لاستعراض إبداعاتهم لكنه كان أيضا عبارة عن فرصة تتيح لأحدهم الفوز بمقعد في أسبوع الأزياء بنيويورك.

وعرض كل مصمم مجموعة تصميمات تتألف من خمس قطع.

وقالت مصممة الأزياء دانيا دحلة إن هذا أكبر عرض أزياء يُنظم في المملكة الأردنية. وأضافت «هذا الحدث (بالإنجليزية) بالنسبة لنا حدث كثير كبير بالأردن. أول مرة بيصير عرض أزياء بمقاييس (بالإنجليزية) عالمية.

فأنا كمصممة أردنية حبيت يكون لي تواجد فيه.»

ودمج المصممون مواد غير طبيعية في إبداعاتهم مثل مواد مقطوعة بالليزر والبلكسي جلاس.

وقال مصمم الأزياء ليث معلوف الذي يعمل في صناعة الأزياء منذ أربع سنوات إنه يستلهم تصميماته من كل ما يحيط به أو يصادفه في الحياة.

وأضاف «من كل شي بالعالم..كل شي بالطبيعة.

السيئات..الأشياء المليحة. الأشياء المش مليحة.. مرات الأشياء السلبية (بالإنجليزية) حتى بتعطيك الإلهام (بالإنجليزية) مش ضروري الأشياء الإيجابية بس. -(سؤال يقول زي إيه؟)-أي شيء حرب..أي شيممكن يعطيك إلهام لشيء أحلى.»

ويتنافس المصممون للحصول على أكبر عدد من نقرات الإعجاب على حساباتهم على انستجرام وفيسبوك حيث سيتم اختيار الفائز بأعلى عدد من المعجبين بينهم لحضور أسبوع الموضة في نيويورك.

وقال مصمم الأزياء اللبناني عبد محفوظ وهو من ضمن لجنة التحكيم في العرض إنه شعر بأن المصممين كلهم من كبار النجوم.

وأضاف «فيه إبداع بأهل الأردن. والصبايا والشباب عم يشتغلوا أشياء كثير حلوة.

أنا بأقول لهم حظ موفق وكلهن مثل بعضهن.

كلهن بالمرتبة الأولى (بالإنجليزية).»

وسيتم الإعلان عن اسم الفائز بالمسابقة في منتصف شهر ديسمبر كانون الأول.