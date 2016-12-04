– December 4, 2016

البارزاني ومكغورك يناقشان إستمرار التنسيق والإستشارات

وفد الإقليم يبحث في واشنطن تعايش المكونات بعد مرحلة القضاء على داعش

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اربيل ـ فريد حسن

اكد اقليم كردستان ان وفد الاقليم ما زال يبحث في واشنطن مرحلة مابعد داعش. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ (الزمان) امس ان (الوفد ما زال في واشنطن لبحث خطوات تحرير الموصل وكيفية تعايش المكونات ما بعد داعش بالاضافة الى بعض الامور السياسية الخاصة بكردستان). وكان الوفد قد وصل الى الولايات المتحدة للإطلاع على مواقف وستراتيجية ادارة الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن العراق والإقليم. وقال بيان امس ان (الوفد يتألف من مستشار مجلس الامن مسرور البارزاني ورئيس ديوان رئاسة الاقليم فؤاد حسين للاطلاع على مواقف وستراتيجية ترامب وايصال توجهات أربيل عن قرب للادارة الجديدة في البيت الأبيض لمعرفة موقف واشنطن من مصير المنطقة بعد داعش). الى ذلك بحث رئيس إلاقليم مسعود البارزاني مع المبعوث الخاص للرئيس الامريكي باراك أوباما في التحالف الدولي بريت مكغورك الحرب على داعش . وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا الحرب على داعش وتطرقا الى الاوضاع السياسية والمستجدات في المنطقة)، مشيرا الى ان (الجانبين شددا على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق والإستشارات بين الإقليم والولايات المتحدة الأمريكية). وكان وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر قد اكد إن الجيش الأمريكي وشركاءه الدوليين يحتاجون للبقاء في العراق حتى بعد الهزيمة المرتقبة لتنظيم داعش في الموصل.وقال كارتر في كلمة ألقاها خلال منتدى الدفاع الوطني امس ان (هناك الكثير مما يجب عمله بعد طرد داعش من العراق للتأكد من تحقيق انتصار كامل على التنظيم من خلال مواجهة تدفق المقاتلين الأجانب). داعيا الى (جهد دولي مشترك لتدريب وتجهيز ودعم الشرطة المحلية وحرس الحدود العراقي للحفاظ على أمن المناطق التي يتم تطهيرها من داعش). كما بحث رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني مع وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية روي ستيوارت العلاقات بين الاقليم ودول الجوار. وقال بيان امس ان (الجانبين تطرقا الى التنسيق والتعاون بين الاقليم وبريطانيا وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات).وشدد البارزاني على (ضرورة تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين).مؤكدا (الاستعداد الكامل لحكومة الاقليم لحل المشاكل كافة مع بغداد عن طريق التفاوض والحوار).