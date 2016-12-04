– December 4, 2016

زعيم التيار يحصد أصوات 79 بالمئة من المقترعين

الصدر يكتسح إستطلاع أبرز شخصية عربية لعام 2016

النجف : سعدون الجابري

اكتسح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تصويتاً لأبرز شخصية عربية لعام 2016 تنظمه قناة فضائية عالمية، بحصوله على نحــــو 79 بالمئة من اصوات المشاركين بالتصويت الذي لايزال مستمراً، متقدماً بنسبة كبيرة على الرؤساء والزعماء والشخصيات العربية التي اقترحها التصويت. ووضعت قناة ار تي الروسية بين يدي القراء لائحة للتصويت ضـــــمت 20 من هذه الشخصيات في حقل استطلاعات الرأي بعنوان ابرز شخصية عربية للعام 2016 وقد ورد اسم الصدر في نهايتها بعد ان اكتسح التصـــويت بنســــــبة 78.6 بالمئة بعد ان بلغ عدد المصـــوتين له 13344 من بـــــــين 17176 حتى ساعة اعداد الخبر. وجاء ترتيب اللائحة المقترحة كما يأتي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الاسد والملك المغربي محمد السادس والرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الاردني عبد الله الثاني ورئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي والرئيس اللبناني ميشيل عون وامير قطر تميم بن حمد آل ثاني وولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد آل نهيان وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وزعيم تنظيم انصار الله عبد الملك الحوثي والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير وقائد الجيش الليبي المنبثق عن مجلس نواب طبرق المشير خليفة حفتر وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وكان الصدر قد دعا السعودية إلى حماية قبر الرسول من (الفكر الإرهابي) وإعادة بناء قبور البقيع . وقال في بيان (حيث اننا مقبلون على ما يسمى باسبوع الولادة النبوية المباركة أو ما يسمى باسبوع الوحدة الإسلامية نهنئ العالم الإسلامي بكل طوائفه بولادة الهدى ونور الدجى سيد الكونين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه المنتجبين الأخيار)، داعياً الى (تجذير الوحدة الاسلامية). واضاف (فكما نحن في العراق نحمي المقدسات سواء في النجف أو كربلاء أو الأعظمية أو غيرها وهذا وسام شرف لنا في الدنيا والآخرة، ادعو الحكومة السعودية إلى حماية قبر الرسول من الفكر الإرهابي للفرقة الشاذة المهيمنة عندهم ونحن على اتم الاستعداد للتعاون من أجل ذلك، وأدعوها إلى إعادة بناء قبور البقيع وعلى رأسهم قبور أهل البيت وسلالة النبوة المحمدية، وكذلك نحن على أتم الاستعداد للتعاون من أجل ذلك)، داعياً الحكومة السعودية إلى (تحويل جيوشها الجرارة المقاتلة في اليمن والبحرين إلى القدس لتحريرها من دنس الاسرائيليين ودولة الشر، ونحن على أتم الاستعداد للتعاون على الرغم من جراحاتنا وبلاءاتنا). وفي البيان نفسه طالب الصدر الحكومة المصرية وجامع الازهر بـ(حماية مسجد رأس الحسين وفتحه أمام الزائرين وتخليصه من دنس شذاذ الافاق)، داعياً (الازهر الشريف الى حوار عقائدي مفتوح بين علماء المذاهب من اجل الوحدة الاسلامية وتخليص العالم الاسلامي من الفكر المتشدد من كل مذهب).وطالب الصدر( الحكومة الاسلامية في ايران الى الانفتاح على العالم الإسلامي وتقديم المصالح الدينية العقائدية العامة كما عهدناها على المصالح السياسية وترك الخلافات جانبا من أجل رفعة الإسلام المحمدي العلوي ومن أجل تخليص الشعوب من معاناتها).