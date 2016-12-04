– December 4, 2016

طهران الرابح الوحيد وتشكيك بمدى إلتزام موسكو

صنداي تلغراف: إتفاق أوبك يثبت فشل السعودية

في مواجهة شركات النفط الصخري الأمريكية

لندن – الزمان

قالت صحيفة الصنداي تلغراف البريطانية ان اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك على تحديد سقف الانتاج يدل على فشل الاستراتيجية السعودية التي اعتمدتها في عام 2014 لإغراق الأسواق بالنفط بهدف خفض اسعاره من اجل إفشال شركات انتاج النفط الصخري الأمريكية ذي الكلفة المرتفعة.

وكتب المحلل الاقتصادي البريطاني ليام هاليغان مقالا تحت عنوان (فشل استراتيجية العربية السعودية لأسعار النفط المنخفضة )، قائلاً (سنودع عام 2016 على أسعار نفط مرتفعة تصل إلى60 دولارا للبرميل الواحد، إذا لم يحدث أي انهيار مالي. ووراء هذا الارتفاع جزئيا قرار منظمة الأوبك الاخير بتحديد سقف الانتاج لأعضائها).

واستعرض الكاتب تاريخ انخفاض الأسعار بعد أن وصلت في منتــــــــصف 2014 إلى 115 دولارا للبرميل الواحد، ليصل انخفاض الأسعار الى أقل من 30 دولارا للبرميل الواحد في شباط الماضي.واوضح إن (أوبك التي ظلت لنحو 56 عاما تحدد سقف انتاجها للحفاظ على أسعار نفط مرتفعة يمكن أن تُفيد أعضاءها، اتخذت قرارا بقيادة السعودية في عام 2014 لإغراق الأسواق بالنفط لتقليل أسعاره في محاولة لإفشال شركات انتاج النفط الصخري الأمريكية ذي الكلفة المرتفعة التي بدأت تهدد بأخذ حصة من السوق النفطية، إذ تجعل أسعار النفط المنخفضة من عملية انتاج النفط الصخري المكلفة بلا أي جدوى اقتصادية)، مشيراً الى (ارتفاع انتاج الأوبك النفطي، الذي يشكل نحو ثلث الانتاج العالمي، من 31.8 مليون برميل في 2014 إلى 35.4 مليون برميل، وقد أدت هذه الوفرة إلى انخفاض كبير في الاسعار). ويشير هاليغان إلى أن (السعودية تحملت الحصة الأكبر في التخفيض الذي اقره الاتفاق الاخير بنحو 500 ألف برميل يوميا، كما خفضت ثلاث من دول الخليج مجتمعة الإمارات وقطر والكويت 300 ألف برميل أخرى.أما العراق، الذي كان يطالب بحصة أكبر لمواجهة نفقات الحرب ضد تنظيم داعش، فقد وافق على تخفيض 200 ألف برميل من انتاجه النفطي)، لافتاً الى أن (إيران ضمنت عبر هذا الاتفاق زيادة في حصتها من الانتاج بعد أن كانت تطالب بذلك لأنها استبعدت من الأسواق العالمية بسبب العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها)، موضحاً أن (هذا الاتفاق جاء بعد أشهر من الخلاف بين البلدين المتنافسين إقليميا، إيران والسعودية، بعد أن وافقت السعودية على التخفيض الكبير في حصتها، فيما ضمنت إيران حصة 3.8 مليون برميل وهي قريبة من سقف انتاجها السابق قبل العقوبات الذي كان نحو اربعة ملايين برميل)، مؤكداً ان هذا الامر يمثل(تحولا كبيرا من السعودية في تنازلها لمصلحة منافسها الإقليمي).وعزا هاليغان إبرام الاتفاق الى (الانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي ادى الى مشكلات وضائقة مالية لدى العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها على الانتاج النفطي)، موضحاً ان 14 دولة نفطية حققت في عام 2015 مبلغاً يقل بنـــــسبة 45 في المئة عن عائداتها في 2014 وسجلت دول الأوبك عجزا بلغ 99 مليارا في العام الماضي بعد أن كان لديها فائض يصل إلى 238 ملـــــيارا في 2014 كما ادى انخفاض الأسعار الى تخفيض السعودية الكثير من انفاقها العام لمواجهة العجز في الميزانية الذي يقترب من نسبة 20 بالمئة من إجمالي ناتجها القومي ، مشيراً الى الصعوبات المالية الاخرى التي واجهتها دوال اخرى .

وعزا هاليكان ارتفاع الأسعار ايضاً الى (ترافق قرار الأوبك مع تخفيض روسيا والدول المنتجة خارج اوبك حجم انتاجها بنحو 600 ألف برميل)، مشككاً بـ(مدى التزام روسيا بنسبة التخفيض التي أعلنتها والبالغة 300 ألف برميل)، مشيراً الى أن (موسكو ،التي تتمتع بموقف قوي، يمكن أن تلجأ لأسباب جيوسياسية أو أسباب اخرى إلى ايذاء السعودية، عبر ضخ النفط إلى الأسواق للتحكم بأسعار النفط). وبرأي الكاتب فأن (المستفيد الأول من كل ذلك، هي الشركات المستثمرة في انتاج النفط الصخري)، مشيراً الى(ارتفاع أسعار أسهم نحو 50 شركة إنتاج واستكشاف أمريكية عاملة في هذا المجال بنسبة 10 بالمئة في البورصات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي). بدورها، خصصت صحيفة الغارديان صفحتين لتحليل تحت عنوان (أوبك تهدد برفع اسعار النفط، لكنها لا تمتلك كل أوراق اللعبة).ويرى التحليل أن (اتفاق أوبك سيواجه تحديات تعقد الصورة، تتمثل في الفشل في تدمير صناعة استخراج النفط الصخري الأمريكية واعتماد روسيا الكبير على عائدات الطاقة).