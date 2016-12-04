– December 4, 2016

الإزدحامات المرورية ترهق الأهالي في بغداد وديالى

طوابير السيارات تعلق قرب كمرك الصفرة ومواطنون يطالبون بالحل

بغداد – محمد الصالحي

ديالى – سلام عبد الشمري

تتزايد الزحامات المرورية في كمرك الصفرة التابع لمحافظة ديالى ويستغرق المواطنون ساعات طويلة بانتظار مرور طوابير الشاحنات الكبيرة او تجاوزها في قطعة ارض شاسعة يطلق عليها مجازا اسم كمرك، فيما تطالب المحافظة باستثمار عائدات الكمرك لغرض اعمار الشوارع التي تضررت بفعل الشاحنات المحملة بمختلف البضائع القادمة من ايران وكردستان وغيرها.

وقال مواطنون لـ (الزمان) امس ان (نقطة الصفرة تعد من اهم المناطق الستراجية حيث تمر عبرها معظم البضائع المارة من تركيا وكردستان وايران وغيرها).واضافوا ان (مديرية الكمارك تتخذها نقطة للتحاسب الكمركي في حين تطالب الحكومة المحلية باحتساب الارباح لصالح ميزانية المحافظة).وتابعوا ان ( جهات سياسية نافذة تحاول السيطرة على النقطة لتمرير الشاحنات وكسب الامول منها بطرق ملتوية على القانون).مشيرين الى ان (المواطن الذي يجتاز طريق العظيم يشعر بمدى تأثير تلك التناحرات السياسية حيث تتزايد طوابير السيارات المارة في الطريق لمئات العجلات في حين لايمكن اجتياز النقطة دون انتظار ساعات طويلة).ملفتين الى ان (الوضع تفاقم في الاونة الاخيرة بسبب تساقط الامطار وغرق الشوارع ما ادى الى غرق العديد من المركبات في الشارع واغلاق الطريق العام الرابط بين بغداد – كركوك).وقال رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني لـ(الزمان) امس ان (الحكومة المركزية رفضت قرار مجلس ديالى بموجب كتاب رسمي ما جعلنا في موقف حرج أمام الأزمة المالية الحادة التي كنا نسعى إلى معالجتها بطرق مختلفة ومنها بناء ساحات لوقوف السيارات في كمرك الصفرة).واضاف ان (المجلس سيلجأ إلى القضاء من أجل نيل حقوقه كون إجراءات تخصيص الأرضي قرب كمرك الصفرة تم وفق الأطر القانونية).لافتا إلى أن (ديالى لم تنل من الصفرة سوى المشاكل وتضرر الطرقات خلال الأشهر الماضية ولم تستلم دينارا واحدا من حصتها في وارداته التي تمثل حقا قانونيا).مشيرا الى ان (المجلس قرر قبل يومين تخصيص ارض قرب كمرك الصفرة لتحويلها إلى ساحات لوقوف السيارات خاضعة لإشرافه وتسهم في توفير واردات مالية تصرف على معالجة الطرق المتضررة بسبب الشاحنات أو تمويل بناء مشاريع خدمية).وكشف مصدر عن ان (الكمارك العامة أحضرت مندوبا عن دائرة العقاري في ديالى وقامت باستملاك مساحات شاسعة من الأراضي تصل إلى 90 دونما في منطقة الصفرة دون أي تنسيق أو إبلاغ لمجلس ديالى).وأضاف أن (استملاك أراضٍ بمساحات واسعة دون علم مسبق لمجلس ديالى يمثل خرقا سيدفع رئاسة مجلس ديالى إلى مفاتحة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لإجراء تحقيق فوري للوقوف على طبيعة عمليات الاستملاك وما هي المشاريع التي تقام عليها).وكان الدايني قد ذكر ان (الاف الشاحنات الكبيرة تدخل يوميا الى داخل ديالى سواء من المعبرين الحدوديين مع ايران من معبر المنذرية ومعبر سومار مندلي ام من خلال كمرك الصفرة وهي محملة بالاف الاطنان من مختلف انواع البضائع).واضاف الدايني ان “(حمولات الشاحنات الكبيرة تسبب في اضرار بالغ للطرقات البرية تجاوزت حاجز الـ50 مليار دينار اذا ما اردنا اعادة اعمارها وصيانتها من جديد).وفي بغداد قال مواطنون لـ (الزمان) امس ان (العاصمة تشهد منذ نحو اسبوعين ازدحامات مرورية شديدة من دون معرفة الاسباب).مبينين ان (السيارات تقف في طوابير طويلة دون حركة في حين تعجز شرطة المرور عن تمشية الامور).