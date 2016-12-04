– December 4, 2016

الأمطار تروي الحنطة والشعير في ذي قار

الناصري يطالب بمستحقات البترودولار من موازنة 2017

ذي قار – باسم الركابي

دعا محافظ ذي قار يحيى الناصري مجلس النواب لانصاف المحافظة وتضمين مستحقاتها بالبترو دولار المعطلة منذ سنوات ضمن موازنة 2017، مؤكدا اهميتها للتقليل من اثار الازمة الاقتصادية على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين. وقال الناصري في بيان تلقته (الزمان) أمس (نطالب اعضاء المحافظة في البرلمان وكذلك ممثلي المحافظات النفطية التي ظلمت بعدم صرف موازنة البترو دولار بتوحيد موقفهم والعمل على اقرار مستحقاتها ضمن موازنة 2017).واضاف ان (المحافظة لديها أموال بترودولار مجمدة منذ سنوات دون اي مبادرة حقيقية من الحكومة المركزية لصرفها او تصنيفها على الاقل ضمن الديون سريعة التمويل).واوضح الناصري انه (لابد من إيجاد حلول ومعالجات حقيقية لديون المحافظات والسعي لتجاوز اثار العجز المالي الذي تسببت بها الازمة الاقتصادية وأدت الى توقف معظم المشاريع الخدمية المهمة بالمحافظات كافة).وتابع البيان ان (عددا من نواب محافظات البصرة وذي قار وميسان وواسط المنتجة للنفط هددوا باعادة موازنة 2017 الى الحكومة في حال عدم تضمين مطالبهم ضمن مشروع القانون، مطالبين بان تستبدل نسبة 5بالمئة الواردة في مشروع قانون الموازنة الى 5 دولارات لتكون منسجمة مع قانون 21 للمحافظات غير المنتظمة باقليم ,داعين الحكومة الاتحادية إلى إصدار حوالات خزينة لتسديد مستحقات محافظاتهم ومؤكدين أن التحالف الوطني تبنى تلك المطالب واشتراطها لإقرار الموازنة).فيما كشف اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة عن ان موجة الامطار الاخيرة التي شهدتها المحافظة امنت لعدد من المزارعين الرية الاولى لمحاصيلهم الشتوية بعد ان تاخر اطلاق الرية المقررة سيحا ضمن الخطة الزراعية الحكومية.ونقل البيان عن رئيس الاتحاد مقداد الياسري القول ان (موجة الامطار جاءت بوقت مناسب حيث وافقت موعد الرية الاولى لمحصولي الحنطة والشعير في ظل ازمة مياه تعاني منها المحافظة) .واضاف ان (من حسن حظ بعض المزارعين انهم كانوا قد اكملوا عمليات البذار وبذلك فان تلك الامطار اذا ما هطلت على حقولهم فانها قد حققت لهم الرية الاولى بالكامل ولا حاجة لهم بعد ذلك لرية الخطة الزراعية) .مشيرا الى ان الامطار ستسهم كذلك بزيادة مناسيب مياه الانهار في كل من الفرات والغراف وهو الامر الذي من شانه ان يسهم بشكل اخر بتامين مياه الري لباقي المزارعين).