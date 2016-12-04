– December 4, 2016

لواء جنوب الموصل يمسك الأرض بعد التطهير

داعش يفخخ المصاحف لإستهداف أهالي الموصل والقوات الأمنية

بغداد – محمد الصالحي

افتقدت عناصر داعش ادنى مقومات الاخلاق والقيم الانسانية حيث عملوا على تدنيس عشرات المصاحف عبر تفخيخها ووضعها في ابواب المنازل لعرقلة تقدم القوات الامنية , فيما وافقت هيئة الحشد الشعبي على تشكيل لواء جنوب الموصل لغرض مسك الأرض من ناحية القيارة إلى مركز المدينة.وقال مصدر امس ان (عناصر داعش عمدت الى تفخيخ المصاحف في قرية كنعوص بمدينة الموصل ووضعها أمام أبواب المنازل وفي الشوارع لتفجيرها على القوات الأمنية عند حملها).وأضاف أن (القوات الأمنية عثرت على عشرات المصاحف المفخخة قام داعش بقص صفحاتها الداخلية وتفخيخها ووضعها على الأرض في الشوارع وامام المنازل).وأوضح ان (هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على مصاحف مفخخة فقد تكررت هذه الظاهرة في أكثر من منطقة).وقال النائب عن نينوى أحمد الجبوري في تصريح امس ان (قيادة الحشد الشعبي وافقت على تشكيل لواء جنوب الموصل الذي قوامه أكثر من أربعة الاف مقاتل).مشيرا إلى أن (اللواء سيرتبط ارتباطا مباشرا بالهيئة).وأضاف أن (اللواء سيقوم بمسك الأرض من ناحية القيارة إلى مدينة الموصل).مؤكدا (وجود تنسيق مع الشرطة الاتحادية وقيادة عمليات نينوى).وقال نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس في بيان تلقته (الزمان) امس عقب لقاء جمعه مع نواب نينوى أحمد الجبوري وعبد الرحمن اللويزي وعبد الرحيم الشمري إن (قوات الحشد الشعبي هي الضمانة الحقيقية لوحدة محافظة نينوى وتعايش مكوناتها بسلام وردع كل المحاولات الرامية لتقسيمها والنيل منها).وأضاف أن (محافظة نينوى ستبقى عصية على التقسيم).مؤكدا أن (قوات الحشد تتقدم في مختلف المحاور وتحقق انتصارات كبيرة).وبحسب اليبان فان نواب نينوى اشادوا ببطولات ابناء الحشد في قاطع غرب الموصل والانتصارات التي تحققت خلال المدة الماضية.مؤكدين (ضرورة مشاركة الحشد في تحرير تلعفر والموصل).وقال قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير يار الله في بيان تلقته (الزمان) امس ان (القطعات في المحور الجنوبي الغربي الذي تمسكه الشرطة الاتحادية مستمرة بعمليات التفتيش وتطهير المباني والطرق من العبوات الناسفة).مبينا أن (المحور الشرقي لقطعات الجيش تتوغل داخل حي الانتصار وجديدة المفتي والسلام ويونس السبعاوي وفلسطين ومستمرة بتطهير الطرق والمباني).وأوضح البيان أن (محور الزاب لقطعات الفرقة المدرعة التاسعة وقيادة عمليات نينوى فالقطعات مستمرة بتطهير المناطق المحررة).

مؤكدا أن (المحور الشرقي لقوات مكافحة الارهاب يشهد عملية تطهير المناطق المحررة واكمال احياء البكر والزهور بالكامل وبلغ عدد الاحياء التي تم تطهيرها 23 حيا وتحرير حي الكفاءات 3 بالكامل ورفع العلم العراقي فيها).وأشار البيان إلى أن (المحور الشمالي لقطعات فرقة المشاة 16 يشهد عمليات تطهير للمناطق المحررة وتم تحرير قرى ابو جربوعه وقرة تبة والدراويش وكوري غريبان ورفع العلم العراقي فيها وتقدمت القوات باتجاه تل عبطة غرب الخط الاستراتيجي مع الاستمرار بتطهير المناطق المحررة وتحصين وتأمين الطرق فيها).وقالت منظمة بدر في بيان امس ان ( اللواء العاشر في بدر تمكن من صد هجوم لداعش على قرى عين الحصان قرب مطار تلعفر).مشيراً الى أن (العملية كبدت الدواعش خسائر فادحة بالارواح والمعدات).