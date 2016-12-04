– December 4, 2016

كلمة ونص

زعلان لعدم إستذكاره – عادل العرداوي

خلو بإيدي كلبجه .. وبالبحر ذبوني ..

.. ويكلولي فوج ..!!

والسفك دمي او حرمني .. امن الوطن

.. لبسوه توج

هذا النص الشعري القصير الذي أفتتح به سطوري هذه المرة ، هو للشاعر العراقي الرائد ربيع سليم الشمري ، المقيم منذ سنوات في الولايات المتحدة الاميركية ، الذي تلقيت منه قبل ايام رسالة عتاب شديدة ومؤلمة موجهة الى الزملاء في جمعية الادباء الشعبيين / المركز العام ، وذلك لنسيانهم ادراج اسمه في قائمة الشعراء الشعبيين الرواد الذين تم تكريمهم قبل اسابيع في احتفالية اقامتها الجمعية لهذا الغرض وشملت نحو (40) شاعراً من الاحياء وتحديداً من سكنة محافظة بغداد ، تم تكريمهم بدروع وشهادات تقديرية ، وقراءة نماذج قصيرة من اشعارهم امام الجمهور الذي غصت به قاعة (سامي عبد الحميد) الكائنة في المركز الثقافي البغدادي / شارع المتنبي ..

لا شك انا متعاطف مع الزميل الشاعر الشعبي ربيع الشمري ، وادعو زملائي في قيادة الجمعية لمعالجة هذا (السهو) مع الشمري الذي ارجو ان لا يكون متعمداً (لا سمح الله) واعرف تماماً ان زملائي في الهيئة الادارية للجمعية ، هم (مخبوصين) الآن لخوض الانتخابات الجديدة المعلن عن إقامتها في يوم الجمعة المقبل 22/تشرين الاول/2016..

آمل من الزملاء الشعراء الذين سيحالفهم الحظ ، للفوز بمقاعد الهيئة الادارية ، ان تكون فاتحة اعمالهم ، هو تكريم واستذكار شاعرنا المغترب ربيع الشمري صاحب التاريخ الشعري والثقافي والاعلامي الطويل والغزير في مشهد الثقافة العراقية منذ اواسط ستينات القرن الماضي حتى اليوم الحاضر ، خاصة اذا ما عرفنا انه من الرعيل الاول للشعراء الذين انتموا الى (جمعية الشعراء الشعبيين) في بداية تأسيسها عام /1967 ، ويحمل في جيبه هويتها المرقمة (18) وهو ايضاً اول من ألف كتاباً قيّماً عن اوزان الشعر الشعبي اصبح اليوم من المراجع المعتمدة للباحثين والدارسين لهذا النوع من الأدب الحي ، ناهيك عن كونه شاعراً متمكناً في مجال الشعر الشعبي والشعر الفصيح ، لا بل من المكثرين فيهما ، وعمل ايضاً لفترات في تحرير صفحات الادب الشعبي في عدد من الصحف والمجلات العراقية في ستينات وسبعينات القرن المنصرم .. الحديث يطول ويطول عن ربيع الشمري ، فهو اكبر من هذه السطور التي بدأتها بمقطع قصير من شعره ، وانهيها ايضاً بمقطع آخر يقول فيه :

دمعي إيصب دم..

جرحي اينز دم ..

راح اشطف بدموعي اجروحي..

هم ايصير اغسل دم .. ابدم ..؟!