– December 4, 2016

أربع مواجهات اليوم في الجولة العاشرة

المتصدّر يضيّف متذيّل الترتيب والكرخ يقابل النفط

الناصرية – باسم الركابي

تجري اليوم الاثنين الخامس من كانون اول جاري اربع مباريات ضمن الجولة العاشرة من المرحلة الاولى من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم تتوزع بين ملاعب السماوة والكرخ والوسط والحدود على ان تستكمل بقية المواجهات يوم غد الثلاثاء عندما تقام ست مباريات مهمة وفيها يضيف الطلاب نفط الجنوب واربيل الامانة والنجف الجوية وفريق الحسين زاخو والميناء الزوراء والشرطة الكهرباء ومهم جدا ان تسير جولات الدوري بهذه الطريقة والانسيابية والاستفادة من الوقت عبر ضغط المباريات والمرور فيها لا نهاء المرحلة الاولى في الوقت المناسب وهو ما يريده الكل في ان تاخذ المباريات توقيتاتها الصحيحة

ويتوقع ان تشهد مواقع المقدمة منافسات قوية امام الفرق التي فقدت مواقعها في الجولة الماضية ما يدفعها الى بذل ما في وسعها لتعديل الاوضاع وان تلعب عناصرها التي انتدبت بمبالغ عالية في دعم المهمة خاصة للفرق الجماهيرية التي دخلت من اجل عيون اللقب لكنها لازالت بعيدة عن طموحات تحقيقه وهي تتعثر دون ان تحافظ على نسق اللعب والنتائج التي تظهر صعبة امامها ما يدفع للحديث عن مشاهدة منافسات قوية للمزاحمة على المراكز الاولى حيث مثلث الترتيب بعد تبادل المواقع التي تهتم فيها الفرق الجماهيرية التي لم تكشف عن نفسها للان اذا ما استثنينا الشرطة الذي تحسن من حيث الاداء والنتائج ويعكس نفسه الفريق القوي وكما يبدو تعلم من الاخطاء قبل ان يتغير شكله ويرفع من سقف طموحات اللعب والمنافسة

والاهم ان تظهر رغبة فرق المؤخرة والوسط بشكل افضل لتغير طبيعة الصراع من خلال تحسين المواقع عبر النيل من الفرق المتقدمة للخروج من مسار النتائج التقليدية عبر الارتقاء بالاداء وطريقة اللعب والتخلص من الترهل الواضح الذي سيجرها للوراء بعد اكثر اذا لم تتدارك الامور التي يفترض ان تشهد تغيرا لان المسابقة تزداد صعوبة بوجه الكل خصوصا الفرق التي تواصل تعثرها حتى في ملاعبها وتظهر على غير العادة وعلى عكس ما كانت تقدم نفسها لغاية الموسم الاخير ويبدو ان الية الدوري الحالية اثرت على مشاركتها التي مؤكد بدأت تشعر بصعوبتها وقد تتعرص لمشاكل اكبر مع مرور الوقت مع حالة الاحباط التي تسببها نتائج المباريات التي مؤكد تشغلها كثيرا امام هدف البقاء الذي تلعب من اجله اكثر من نصف الفرق كما يظهر ذلك للان

الوسط وكربلاء

وعودة الى مباريات اليوم وفيها يستقبل المتصدر الوسط 20 نقطة المسيطر على اجواء المنافسات مع فارق مباراة مؤجلة مع الجوية جيرانه كربلاء في مهمة تنصب لمصلحة المضيف الذي يمر في افضل حالاته حيث الصدارة والمستوى المتجدد من جولة الاخرى والحفاظ على نظافة سجل الارض وبقية المباريات التي لعبها الفريق الساعي الى توسيع الفارق مع الامانة بنقطة ولدية فرصة اللعب والفوز والسير بالموقع الاول ولديه الثقة الكبيرة بعد بداية مثالية تفوق فيها على جميع الفرق ويتطلع الى تعزيزها امام كربلاء المتعثر والمنهار ولان الوسط يمتلك مفاتيح اللعب عبر خطوط تعمل كما يجب وتزداد ثقة وتقدم المردود داخل وخارج الملعب في توليفة متجانسة تلعب بشكل منظم وظهرت في المنافسات القوية وحسمت الامور كما يخطط لها غني شهد في صراع الصدارة والاستمرار فيها حتى نهاية المرحلة الاولى عبر التحكم في الاداء ويوضح الموقف بشكل افضل ويمتلك ارادة كبيرة في التعامل مع المباريات وحسمها عبر نوع الاداء الذي يستمر فيه اينما يواجه اقرانه قبل ان يبقى مصدر قلق لهم وافشال محاولة النيل منه ويسعى اليوم للإطاحة بجيرانه في مهمة تبدو الأرجحية فيها لكتيبة غني شهد لمواصلة المشوار كما ينبغي

ما يميز الوسط سيطرته على ضيوفه واخرهم البطل الذي سقط على عماه كما يؤدي دوره الفاعل والافضل في مباريات الذهاب ويسير بالاتجاه الصحيح بفضل وجود التشكيلة التي دعمت بعناصر الخبرة والشباب والكل يدعم الكل في مباريات لفتت الانظار من الجميع وليس وسائل الاعلام بعد ان بقي الوسط الطرف القوي ورغبته في تحقيق النتائج بعد بقاءه منافسا قويا لايريد ان يتوقف في اي ملعب ويدافع بقوة عن النتائج وينظر للامام وعينه على اللقب بعد ان استمر في كسر شوكة الكبار وكتابة انجاز كروي بالتفوق على البطل للان ولا يعاني من اي شيء من خلال حالة التفاهم بين اطرافه حيث الادارة التي وضعت ثقتها بالمدرب شهد الذي نجح في اختيار المجموعة القادرة على تقديم الفريق وما حققته من نتائج يعكس ذلك ويعزز من فرص النجاح التي يعبر فيها الوسط عن قدرات هؤلاء اللاعبين التي تسعى الى تحقيق اهداف المباريات ومنها لقاء اليوم الذي سيجري بين المتصدر والقابع في اخر مواقع سلم الترتيب والفوارق لاتتوقف على النتائج بل في كل شيء ما يجعل من الكل منح الوسط الفوز ليس على الورق لان التراجع والاخفاق يسيطران على الضيوف وموقفهم الذي لايحتاج الى تعليق امام مخاوف جمهورهم في ان يستمرعلى حالة التدني وهو يواجه المتصدر في ظروف صعبة قد تقف خارج ما يرغب به جمهوره المؤكد لايرافقه الى النجف لاسباب معروفة لكن تبقى الامال معلقة على اللاعبين في تقديم العمل والعودة بالفوز حتى لو اطلق عليه ميزة المفاجأة لان الحاجة تدعو الى التشبث باية محاولة لانقاذ الموسم الذي بات يزداد صعوبة بوجه الفريق الذي يعاني في الكثير من التفاصيل ويظهر عاجز من مداواة جراح النتائج التي تقرحت ولان الامور تسير بصعوبة شديدة لانه لم يظهر ولو شيء من اوجه المنافسة في اسوء بداية له حتى في ملعبه الذي احبط فيه بعد ان حصل على نقطة من ثلاث مباريات وهو فارق كبير والمشكلة انه لم يقدر الرد و معالجة النتائج بسرعة ووضع حد للتراجع ما ابقاه في اسوء المواقع ويواجه خطر الخروج من البطولة امام رصيد ضعيف وسيكون اليوم امام مهمة صعبة ربما لاتقبل المفاجأة التي تدور في راس فاضل عبد الحسين ولاعبي الفريق على امل ان تاتي النقاط في هذه الاوقات لمعالجة الفارق الكبير

السماوة ونفط ميسان

يسعى السماوة سابع عشر الموقف 5نقاط الى تجاوز عثرات مباريات الارض بحثا عن الفوز الذي يمني النفس ان يخرج به حسن كمال على حساب نفط ميسان ثاني عشر 9 نقاط في مهمة تبدو مناسبة وكليهما حصل على نقطة من مباريات الذهاب ما يرفع الحديث بين جمهور السماوة الذي مؤكد لايقبل باي نتيجة غير الفوز حتى التعادل سيكون مرفوض امام الواقع المتدني الذي يمر به والذي يرى في الفوز تحولا وان تحقق سيكون الاول ومن ثم التخلص من البقاء في دائرة الهبوط ومصالحة جمهوره الذي يبدو نفذ صبره وهو يرى الفريق يتعثر وعدم قدرته امام فرصة تحسين النتائج مع انه سيلعب في ظروف مهمة حيث عاملي الارض والجمهور واهمية الاستفادة من هذه المباريات بعد الفشل في ايقاف اي من الضيوف المنافسة واخرها تعادله مع الطلاب والخروج بنقطة يامل ان تاتي بالحلول بعد خيبة الامل المتتالية وعجزه عن تحقيق الفوز لتسع جولات

خبرة كمال

ويعول اهل السماوة على خبرة حسن كمال في قلب الامور في الجولة العاشرة لان الوقت يسير عكس رغبة الفريق الذي يحاول كسر عقدة التعادلات والتوجه بقوة للاطاحة بميسان الذي خرج بخسارة من ملعبه الحقت به اضرار واضحة وهو الاخر لم يدرك النتائج السلبية التي تعرض لها في الذهاب ويعلم الوضع الذي عليه اصحاب الارض الذين سيبذلون ما في وسعهم من اجل احباط محاولات الضيوف الذين ياملون العودة بالفوز وتجاوز خسارة النفط ويبقى كل شيء متوقف على جهود اللاعبين في تقديم العطاء ورفع شعار التحدي لتدارك الخسارة الثانية تواليا وهم يواجهون صعوبات حقيقية في الذهاب مع انهم افضل من السماوة في الكثير من التفاصيل من حيث البداية والاستفادة من مباريات الارض . ويدرك عدي اسماعيل تحديات المهمة التي لايمكن ان تخرج عن الفوز لان عكس ذلك سيعرضه لمساءلة الانصار الذي ياملون بعودة فريقهم بنقطة من دون التوقف في محطة السماوة التي لاتبدو سهله امام سعي العمارة الى تجاوزها عبر اغتنام فرصة اللعب القوي والمركز لان الامر لايبدو سهلا ولان السماوة لم يلتقط انفاسه بعد ويرى التقدم خطوة عبر بوابة ميسان التي لاتريد ان تستسلم مهما كانت ظروف اللعب وحضور جمهور السماوة ووقوفه مع الفريق في كل الظروف ولان حساباتهم في تحقيق الفوز ولان غير ذلك يعني الفشل فيما لاتخرج حسابات العمارة عن الوصول الى هدف الفوز عبر جهود لاعبيه التي تمكنت من تحقيق افضل من نتيجة وفي كل الاحوال هو افضل من السماوة ويرى في عدم التقدم على الضيوف سيؤخره للوراء ويهدد موقعه الحالي

الكرخ والنفط

ويستقبل صاحب المركز ما قبل الاخير الكرخ 4 نقاط المتألق والمتوهج النفط في الموقع الرابع 14 نقطة في مباراة كلاهما مطالبا في تحقيق الفوز حيث المضيف الذي يرى لامجال بعد للتاخر والتنازل عن النقاط والبقاء في الموقع المرشح للهبوط ما يدفع اللعب بشعار لابديل عن الفوز لانقاذ الامور من هذه الاوقات والخروج باول فوز حتى لو كان الطرف الاخر النفط لما للفوز من فوائد بامس الحاجة لها الكرخ الذي يامل في وضع حدا للنتائج السلبية والتحول الى الامام من خلال ظروف اللعب في تقديم افضل ما لدى اللاعبين وتخطي النفط الذي يمر في افضل احواله ويسعى الى اضافة كامل النقاط في مباراة الكل يقف فيها الى جانب النفط الذي يقدم مباريات نال فيها احترام وتقدير المراقبين لاستمراره بتقدم مستويات عالية لم تتغير اخرها الفوز على ميسان وسجل للان 12 هدفا عززت العلاقة مع شباك المنافسين لان عناصره تلعب كرة سهله من خلال المهارات الفردية والحالة الجماعية والاستقرار الذي يعود لنفس المدرب الذي يستمر مع الفريق وكذلك اللاعبين حيث الاستقرار على اغلب لاعبي الموسم الماضي التي تتعامل مع المباريات بشكل فتني وتتجاوز كل الضغوط .

ويرى حسن احمد بالفوز مواصلة السير في طريق التقدم والانتقال الى موقع افضل ولانه سيلعب من اجل الفوز امام شعور الملاحقة القوية للطلاب ونفط الجنوب والزوراء والحدود لحرمانه من مقعده الذي يريد ان يتقدم للأمام ولعكس مؤشر تقدمه في نتيجة اليوم التي يريد ان يستثمرها لتراجع مستوى الكرخ وموقعه الذي لايحتاج الى تعليق الذي يعاني بشدة من مجمل الامور المحيطة التي اخذت تبعده عن المنافسة امام الاداء المتواضع وبعد تلقي الخسارة الخامسة وسيكون امام مهمة صعبة امام قوة النفط التي تمر في افضل ايامها وقد تضيع فرصة البقاء في الدوري اذا لم تاتي الحلول السريعة في مشاركة اكثر من صعبة كما تراها ادارة شرار حيدر التي تواجه ظروف عمل صعبة لايمكن التغلب عليها عبر الامكانات التي عليها النادي

الحدود والبحري

ولايريد عادل نعمة ان يفوت فريقه الحدود فرصة التغلب على البحري وتحقيق الفوز الثاني تواليا وان يحضر بقوة ومركز وفاعل في مثل هكذا مواجهات يراها مناسبة لتعزيز رصيد النقاط التي ممكن ان تاتي من فرق في مواقع قريبة من الحدود الذي يؤدي بشكل مقبول وفي حالة معنوية بعد نتيجة التغلب على فريق الحسين وهو الباحث عن النتيجة والفوز الذي سيدعم موقفه في الانتقال الى مواقع المنافسة المهمة وهو ما يشغل جهازه الفني في كيفية إدارة الامور والحرص على الاستمرار ومتابعة مبارياته كما يخطط لها نعمة الذي يعكس قدراته التدريبية ضمن مجموعة مدربين شباب نجحوا في قيادة فرقهم والاخذ بها للواجهة والحدود لازال يقدم مباريات مهمة ويندفع ويتطور في الاداء والنتائج ويفرض ايقاعه من خلال امكانات عناصره الغير معروفة والاهم ان تدار الامور في فريق يعاني الاموال لكنه يقدم نقسه كما يجب والتعلم من مبارياته التي يحرص ان يتعامل مع فرق الوسط والزامها على التنازل عن النقاط امام حاجة البحث عن البقاء مع ان الحدود قدم مباريات كبيرة امام الوسط والميناء والشرطة لكنه لم يقدر الوصول للفوز ما يجعل منه توفير الجهود والطاقات لمثل هكذا مباريات عندما تغلب على نفط ميسان وفريق الحسين وينتظر ان يحقق النتيجة الثالثة وهو في وضع افضل من البحري الذي نعم عاد لسكة الانتصارات بتغلبه على الكرخ لكنه لم يقدم نفسه في الذهاب كما يجب و حصل على نقطتين من فريقا الحسين والسماوة قبل ان يسقط بضربة ميسان القوية التي عالجها بدواء الكرخ ويدرك لاعبو البحري طبيعة المهمة امام الحدود عبر البحث عن الفوز كونها الفرصة لاستعادة التوازن ولان المهمة تحتاج الى نقاط المباراة التي تظهر مناسبة امام الفريقين اللذين يقفان امام مستوى متباين لكن لايمكن التفريط بنقاط مثل هكذا مباريات ولان الفوز سيكون مهما ومنقذا ولان جهود الفرق وليس طرفي اللقاء المذكور بحاحة الى دم جديد ولامجال للتراجع امام ارتفاع درجة السباق وبانتهاء نصف مباريات المرحلة الاولى ولابد من ادارك تحديات المواجهات القادمة وتظهر اهمية نتيجة مباراة اليوم لان من يفوز فيها يخطوا اكثر من خطوة مهمة نحو موقع اخرى وهو ما تبحث عنه الفرق في الجولة القائمة من اجل تحسين المواقع وهو المهم

مباريات الغد

وتجري يوم غد ست مباريات تستكمل فيها منافسات الجولة المذكورة وفيها يستقبل الطلاب نفط الجنوب في مباراة يحرص الطلاب على فك عقدة التعادلات التي رافقته في مبارياته الثلاث الاخيرة والتراجع الى الموقع السادس والعمل كلما امكن ن اجل حسم المواجهة في وقت سيخرج الجنوب وهو في الوضع الصحيح طامحا في تحقيق الفوز الثالث تواليا بعد تحقيق حالة التوازن والتحسن في كل شيء وكسب جرعة عالية من اخر مباراتين.

ويطمح اربيل للاستفادة من ملعبه في تحقيق الفوز الاول عندما يستقبل الامانة وكله امل في ان يظهر بالحالة التي يعوض فيها خسارة البصرة الجولة الماضية ولابد من الاستفادة من عاملي الارض والجمهور ولان الوقت لايحتمل الا بتحقيق الفوز للفريق استمر يقدم مباريات مهمة في وقت يسعى الامانة الى تجاوز مشاكل مباريات الذهاب بعد الفشل الثاني امام كربلاء والتفريط بفرصة الوصول للصدارة لكنه يريد ان يحقق اكثر من هدف في لقاء اربيل حيث الحفاظ على نظافة سجله والابقاء على فارق النقطة مع الوسط او حرمانه منها اذا ما تعادل مع كربلاء . ويلتقي فريقا الحسين في الموقع الخامس عشر متأثرا بخسارة الحدود الدور الماضي واستمر بنزف النقاط دون معالجات انية لتدارك الامور التي زادة صعوبة للفريق الذي يرى نفسه امام مهمة تحقيق الفوز امام زاخو الذي يمر في اسوء حالاته بعد التراجع للموقع الثامن عشر وتلقي الخسارة الثالثة في ملعبه والبقاء من بحسرة الفوز التي يبحث عنها هنا في العاصمة لاستعادة الثقة التي اهتزت منذ اسوء بداية . ويستقبل الميناء البصري الزوراء وعيونه على استعادة نغمة الفوز والموقع الثالث اثر تعادله مع الكهرباء وسيكون امام مهمة صعبة بعد تغلب الزوراء على النجف واستعادة دوره ويأمل في تجاوز مشاكل ملاعب المحافظات وقوة الميناء ومواصلة العطاء وتحسين الموقع من خلال مواصلة النتائج ولان الميناء يبحث عن تعويض نتيجة الدور الماضي وكله امل في ان يخطف النتيجة والعودة باول فوز من مباريات الذهاب التي يعاني منه واثارة المنافسة ورفع حظوظه

ويشهد ملعب الشعب لقاء الشرطة في الموقع الثالث بعد فوزين متتالين الكهرباء سادس عشر الترتيب ويريدعلي عطية ايقاف تقدم الشرطة وتحقيق النتيجة الابرز امام جمهورهم الذي يطالب عناصر فريقه في تحقيق الفوز الثالث تواليا.