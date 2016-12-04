– December 4, 2016

مدرّب النفط يضع ستراتيجية لعبور الكرخ

بغداد – الزمان

أكد مدرب فريق النفط، حسن احمد، أن الفريق ينظر لكل المباريات على أنها صعبة، معتبرا أن فريق الكرخ الذي سيلاقيه في الجولة العاشرة من الدوري من الفرق الجيدة، فيما أكد أنه وضع استراتيجية خاصة لتحقيق الفوز في المباراة.

وقال احمد إن فريقه ينظر لكل المباريات على انها صعبة، ويحسب لها حسابات خاصة، معتبرا أن فريقه حقق الفوز في المباراتين الأخيرتين رغم صعوبتهما ويسعى لمواصلة حصاد النقاط.وأضاف احمد أن فريق الكرخ الذي سيلاقيه في الجولة العاشرة من الدوري، من الفرق المميزة رغم سوء النتائج، حيث يضم لاعبين يضاهون اللاعبين الموجودين في فريق النفط، مشيرا إلى أن فريق الكرخ خسر مباراته الأخيرة أمام البحري، لكنه قدم أداء طيبا فيها.

وتابع احمد أن الجهاز الفني لا ينظر لصعوبة المباراة او مكان إقامتها سواء على ملعبه او خارجه، بل يركز على وضع استراتيجية للحصول على النقاط الثلاث ومواصلة حصاد النقاط.