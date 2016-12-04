– December 4, 2016

راكيتيتش يقلّل من أهمية فارق النقاط

{ مدريد – وكالات: قلل الكرواتي إيفان راكيتيش من أهمية استمرار فارق الست النقاط مع ريال مدريد متصدر الليجا بعد تعادله مع فريقه برشلونة 1-1 على ملعب كامب نو، مؤكدا أن فريقه سيطر على الكلاسيكو. وقال راكيتيتش بعد نهاية اللقاء: لا توجد مشكلة في فارق النقاط. الفكرة أننا كنا جيدين، وأتيحت لنا السيطرة على الكلاسيكو. وكنا قريبين من تسجيل الهدف الثاني. وأضاف عن تغييره في الشوط الثاني بأندريس إنييستا: كنت أود فعل الكثير في المباراة، ولكنه كان قرار المدرب وأنا أشكره دائما على الثقة. وأكد أيضا أن وجود إنييستا في التشكيلة الأساسية أمر لا نقاش فيه، مشيرا إلى أن الليجا طويلة للغاية، ولازالت ستحدث أشياء كثيرة. وأوضح أنه وزملاءه سيستمرون في العمل بشكل أكبر من أجل محاولة الاحتفاظ باللقب للعام الثالث على التوالي.