– December 4, 2016

اليابان بعيون عراقية

تقدم (الزمان) لقرائها سلسلة من المقالات التي يكتبها الباحث حسام الدين الانصاري عبر هذه الزاوية يستعرض فيها صفحات من الحياة اليابانية التي تتميز بواقع تنفرد به في مسيرتها العجائبية التي انطلقت بعد الحرب العالمية الثانية حين حولت خسارتها في تلك الحرب الى انتصار في بناء صيغ جديدة متقدمة للحياة جعلت من البلاد ورشة عمل وابداع بصيغ تدعو الى الاعجاب اكسبتها مكانة مرموقة بين دول العالم في المجالات كافة منطلقة من شعار السلام الحقيقي (العمل- الاسرة- الوطن).

هيروشيما.. مدينة حولت دروس الحرب إلى سلام

حسام الدين الانصاري

تقع مدينة هيروشيما على امتداد الروافد الخمسة لنهر (أوتا) الذي يستمد مياهه من سلسلة جبال (تشوكوكو) ، وتعرف على مدى العصور بأنها (مدينة المياه) . ومعنى هيروشيما في اللغة اليابانية (الأرض الواسعة) وهي تبدو كمجموعة من الجزر الجميلة الغنية بالأنهار الصافية والجداول والمناظر الخضراء الخلاّبة .

وعُرف عن مدينة هيروشيما في كل أنحاء العالم بأنها أول مدينة في تأريخ البشرية تعرضت للتدمير بالقنبلة الذرية التي أسقطتها قاذفات سلاح الجو الأمريكي في الساعة الثامنة والربع من صباح يوم الاثنين السادس من آب 1945 والتي كان طولها ثلاثة أمتار وقطرها 71 سم وأدى انفجارها الى هلاك ثمان وسبعين ألف إنسان وإصابة أربعة وثمانون ألف آخرون وتدمير ستين ألف منزل .. وبعد ثلاثة أيام من هذه الكارثة اسقطت الطائرات الأمريكية قنبلة مماثلة على مدينة (ناكازاكي) بحيث فقدت اليابان عزمها على مواصلة الحرب فوضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها بعد تسعة أيام من تدمير هيروشيما .

وقد كانت هيروشيما مدينة مزدهرة كقاعدة صناعية حربية ضخمة ومشهورة بالميناء البحري (كوره) وبأكبر رصيف لصناعة السفن الحربية في اليابان ، وكانت تعبر عن عظمة القوة البحرية لليابان مما جعلها هدفاً ستراتيجياً لاجهاض قوتها ، ولهذا فان خسارة الحرب جاءت بسبب فقدان هيروشيما لقاعدتها الصناعية التي كانت تمثل سر قوتها وصمودها العسكري .

لكن عزيمة الشعب الياباني والجهود المخلصة المعبرة عن ولاء وعزم سكان المدينة لاعادة مجدها من جديد أطلقت كافة القدرات من أجل تجديد المدينة بعد انتهاء الحرب وخاصة في فترة نمو الاقتصاد الياباني السريع حيث توجهت هيروشيما نحو التوسع الصناعي لتصبح من كبريات المدن الصناعية اليابانية في انتاج السيارات والسفن والفولاذ.

وتعد صناعة السيارات من الصناعات الأساسية الداعمة لاقتصاد مدينة هيروشيما خصوصاً والاقتصاد الياباني عموماً حيث ساعدت على تحسين مستوى معيشة سكان المدينة باستخدام الأيدي العاملة وضخامة رؤوس الأموال المستثمرة فيها والمردود الاقتصادي الذي تحقق من خلال تصدير منتجاتها الى دول العالم .

وتتصدر قطاع الصناعة في هيروشيما شركة صناعة سيارات (مازدا) ذات السمعة العالمية وانفتاحها على الاسواق العالمية ، والتي تحتل مساحة واسعة في الحياة الاقتصادية في مدينة هيروشيما لوجود سلسلة من المعامل التابعة للشركة التي يعمل فيها آلاف العمال والموظفين والمؤسسات التجارية المتخصصة في مجال النقل والتمويل والاستيراد والتصدير ذات العلاقة بهذه الصناعة ، فضلاً عن مساهمة الشركة في جهود تحسين البيئة والدعم الذي تقدمه للعاملين في تحسين مستواهم المعيشي والثقافي والاجتماعي ومساهمتها في تنمية وتطوير البناء التحتاني للمدينة ، لا سيما وانها تمكنت من كسب الكثير من الاسواق العالمية والاستمرار بالتحري عن أسواق جديدة وزيادة معدلات الانتاج والتصدير وارتفاع معدلات الدخل القومي ومتوسط دخل الفرد الياباني وانعكاس ذلك على رفع مستوى المعيشة .

لقد أعيد بناء مدينة هيروشيما بعد أن طوت صفحة الدمار والخراب الذي أصابها لتسترجع بريقها وجمالها ويزداد عدد سكانها في أعقاب الحرب التي تسبب في فقدان أعداد هائلة من القوى العاملة بما خلّفته من قتلى ومرضى ومعوقين . إلاّ ان اندفاع وعزيمة أبناءها الذين يحملون لها في قلوبهم مكانة خاصة وسعيهم لتكون جوهرة اليابان المتألقة ورمزاً للسلام ومدينة لتحدي الحرب والدمار الذي حولته الى بناءٍ وإعمار.

كما تتمتع هيروشيما بدور متميز كمدينة سياحية يزورها ملايين السياح سنوياً من داخل اليابان وخارجها ، وتعتبر حديقة السلام التذكارية التي تأسست على موقع التدمير الذي لحق به جرّاء تفجير القنبلة الذرية تعبيراً عن عزم واصرار الشعب الياباني على جعل السلام بديلاً عن الحرب ، والاعمار بديلاً عن الدمار .. ويضم موقع المتنزه هذا متحف السلام التذكاري ونافورة الصلاة وشعلة السلام ونصب تكريم الضحايا وغيرها .

ويقع المتحف التذكاري الذي افتتح لأول مرة في شهر آب من عام 1955 والذي يروي بالصور والرسوم والآثار والنماذج التي تخلفت عن عملية التفجير في وسط متنزه السلام جوانب من الكارثة ، وهو مفتوح للزائرين حسب مواعيد الافتتاح المحددة من قبل المتحف.

ان زيارة المتحف والتجول في قاعاته المختلفة تعطي الصورة الحقيقية للدمار والتخريب الذي لحق بالمدينة وعن قوة التفجير الذي أدى الى دمار شامل للمناطق السكنية وقتل ساكنيها.

دعامات خشبية

ان المنازل في اربعينات القرن الماضي في اليابان كانت من المواد والدعامات الخشبية الساندة للمنازل بسبب الاحتياطات التي يضعها اليابانيون لتفادي اضرار الزلازل والهزات الأرضية التي تعانيها اليابان من جهة ، والى بساطة المنازل واستعمال مواد البناء البسيطة في تلك السنوات في ضوء اقتصاديات المدينة ومستوى دخل الافراد من جهة أخرى، مما أدى الى تحول منازل المنطقة التى أصابها التفجير الى بساط من الأنقاض ، وكوارث الحرائق والموت للمنطقة وساكنيها . وتعبّر تلك الاحداث للعيان عن حقيقة الدمار المروّع الذي أصاب المدينة .

وهناك نصب تكريم ضحايا التفجير الذي يقصده اليابانيون لاستذكار الضحايا بوضع الزهور وباقات الورد ، والنصب على شكل قبة مقوّسة من الأعلى مفتوحة من الجانبين يقابل أحد جانبيه واجهة المتحف ويطلّ الجانب الآخر باتجاه موقع التدمير حيث تشاهد البناية التي تعرضت للقصف وتظهر القبة الحديدية من خلال فتحة النصب التذكاري للضحايا وفيها شعلة دائمية تشير الى ديمومة الوهج الذي ينبعث من ذكرى ضحايا الحرب وترمز الى السلام الذي سيبقى متوهجاً ولن ينطفئ .

وتعرض داخل صالات المتحف الكثير من النماذج والصور التي تعبّر عن مشاهد تعيد الى الذاكرة فظاعة الخراب والتدمير الذي أصاب المدينة .. ويستطيع الزوار مشاهدة الموقع الذي ألقيت عليه القنبلة الذرية والذي يمكن تسميته (نقطة المحق) الذي تنطلق منه قوة التدمير المرعبة الى كافة محيط هذا الموقع الذي تتصاعد وتنتشر منه الطاقة النووية المدمرة .. ولا زال اليابانيون يحتفظون بالمبنى الذي أصابه الدمار في هذا الموقع والذي صمد من بين الأبنية الاخرى المحيطة به بسبب مواصفات البناء التي كان عليها بمكوناته من الاسمنت والحديد ، وأصبحت القبّة التي يظهر منها البرج الحديدي المشبّك علامة بارزة يُستدل بها عن موقع مركز الدمار الذي أصاب المدينة ، والذي أصبح مشهداً معبّراً عن كوارث الحرب المدمرة .

وبزيارة المتحف التذكاري لآثار التفجير الذري تتكامل الصورة لدى الزائر عن فظاعة السلاح النووي وآثاره المدمّرة ونتائج الأضرار التي لحقت بسكان المدينة ومنشآتها ومنازلها .

ويكون متحف هيروشيما التذكاري للسلام مفتوحاً للزائرين من خلال الحصول على بطاقة الدخول لقاء مبلغ زهيد .

واضافة الى النُصب التذكارية ومتحف آثار التدمير وما حولها من حدائق فهناك الحدائق والمتنزهات والمساحات الخضراء المنتشرة في كافة أرجاء المدينة مع انتشار أشجار الكرز التي تضفي عليها ألواناً رائعة في موسم الربيع وعلى ضفاف البحيرات والانهار التي تكثر في المدينة ، ومتنزه (هيجي ياما) الذي يقبع على منطقة مرتفعة يطلّ منها الزائر على كل أنحاء المدينة . ومن جبل (أوجون) الذي يبعد مسافة عشرون دقيقة في الحافلة عن مركز المدينة الذي يرتفع (212) متراً عن مستوى سطح البحر حيث يمكن مشاهدة المنطقة البحرية وجماليات الاشجار والمناطق الحضرية في هيروشيما .

ومن أجل ان تقضي العائلة وقتاً ممتعاً مع الأطفال فان حديقة الحيوان التي تقع في الضواحي توفر قضاء جولة قد تستنفد النهار بكامله لمشاهدة الحيوانات التي تحتويها الحديقة وعلى مساحة مائة واربعون ألف متر مربع وتضم حيوانات من مختلف أنحاء العالم وخاصة من أفريقيا ..

كما يمكن قضاء وقت ممتع في حديقة البلدية التي تمتد على مساحة 18 هكتاراً وتضم 190 ألف نوع من الورود والازهار والنباتات من كل أنحاء العالم والتي يحتاج الزائر أو السائح الى عدة ساعات للتجول فيها ليحضى بمشاهدة بعض أقسامها .

ولهواة الفن فرصة كبيرة للاستمتاع بزيارة متحف هيروشيما للفنون الذي يقع وسط المتنزه المركزي في وسط المدينة ، ويحتوي المتحف على مجموعة كبيرة من اللوحات للرسامين الاوربيين الكبار مثل مونيه ، رينوار ، ديكاس ، ميلول ، بيكاسو ، اضافة الى مشاهير الفن الياباني .

كذلك فإن للأطفال حصة حيث يوجد (متحف العلوم والثقافة للأطفال) الذي يزدحم بالاطفال الذين يجدون فيه كل ما يشبع رغباتهم من أحدث الإصدارات العلمية والثقافية الخاصة بأعمارهم . كما توفر هيروشيما فرصة للراغبين في زيارة المعابد الشهيرة ، فهناك معبد (فودوين) الذي بني في أواسط القرن الرابع عشر ، ومعبد (ميتاكي) حيث يطلق عليه (معبد الينابيع الثلاث) نظراً لوقوعه قرب ثلاث من مساقط المياه وسط المناطق الخضراء الساحرة.

مهرجانات عدة

وبالاضافة الى ذلك فان مناسبات الاعياد والمهرجانات العديدة توفر فرصاً سعيدة للعوائل والزائرين التي تمتد على أغلب أشهر السنة ..

كما يجد الراغبون في تناول الأطعمة بمختلف أنواعها وبالأخص المأكولات البحرية والاسماك ، مع تناول المشروبات والمرطبات والحلويات التي تلائم مختلف الاذواق والمناسبات . وتقع على مقربة من ساحل هيروشيما جزيرة (ميا جيما) المشهورة بمناظرها الخلابة ومعابدها الرائعة ، والتي تعتبر واحدة من بين أجمل المناطق في اليابان .

ونتيجة للازدهار الاقتصادي الذي تتمتع به المدينة لقدوم رجال الاعمال وممثلي الشركات الاجنبية والنشاط السياحي الذي يجتذب الكثير من السواح الاجانب اضافة الى السياحة الداخلية التي تشجع اليابانيين على زيارة هذه المدينة الجميلة فقد نشطت فيها عملية بناء الفنادق الضخمة التي تتناسب ومكانتها الاقتصادية والسياحية وتوفير السكن اللائق بالزائرين وتقديم أفضل الخدمات وتهيئة كافة مستلزمات الراحة .

وتمتد شبكة مواصلات الى هيروشيما من كافة مناطق اليابان وبوقت قياسي يوفره القطار السريع (شينكانسن) الذي تبلغ سرعته (300) كيلومتراً في الساعة إضافة الى الرحلات الجوية بحيث أصبح تعدد وسائط النقل حافزاً للسياح والزوار في الوصول الى مدينة السلام (هيروشيما) بكل يسر وسهولة .