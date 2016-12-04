– December 4, 2016

من حافة التاريخ.. حياة أمير اللواء الركن المتقاعد طاهر الزبيدي – 28

رفض مخصصات الحكومة الأردنية يقود الملك إلى الإعتقاد بزعل حاكم السامرة

طارق النجار

بغداد

المقدمة

لا أود الخوض في حكاية مجردة لضابط عسكري عراقي أسهم في الكثير من انجازات الجيش العراقي وفي مختلف صنوفه ومراتبه، انما حدا بي الى هذه الحكاية التي انتبهت اليها، تلك الشخصية العسكرية الوطنية التي تركت اثراً في اديم العسكرية العراقية، وما ورد فيها من تفاصيل جعلتني أكثر قرباً من تاريخه العسكري تبوؤه عدة مناصب عسكرية تليق بالرجال. ليس لي احقية بهذا التاريخ غير سرده وأعانني فيه شخص ولده ” فيصل طاهر الزبيدي” الزميل السابق في العمل الوظيفي، وبالتحديد الخطوط الجوية العراقية، الذي زودني بمسوداته المبعثرة التي احسست بمشقـــة وعناء وجهد مضن في تناولها في ترتيبها وتدوينها وما لقيته من معاناة في تسلسلها الرقمي، بما تملكه من غزارة في المعلومات.

فتباحثنا وتجادلنا وتناقشنا واستمر ذلك لمدة ثلاثة أيام متتاليات فأتفقنا على الملاك وعلى الميزانية والرواتب التي تم الاتفاق بيني وبينه عليها، فإستحصلنا موافقة الملك عليها وتم تنفيذها على أن يتقاضى الموظفون رواتبهم المتراكمة منذ انسحاب الانكليز منها، أما الشرطة ضباطاً ومراتباً وجنوداً فلم ينظر في أمرهم، حتى نفذ صبري، فاضطررت ان اجلس مع مدير الشرطة السيد المقدم محمد السعيدي، وننظم ملاكاً وميزانية ورواتب لهم بموجب جداول خاصة.

مقابلة كلوب باشا

وبعد الانتهاء منها استصحبت مدير الشرطة الموما اليه، ذهبت الى عمان وواجهت (كلوب) الذي لم أره قبل أو بعد مواجهتي الوحيدة هذه له .

وقلت له: جئتك بطلب من رئيس وزراء الحكومة الأردنية ووزير ماليتها للتباحث معك في أمر ملاكات وميزانية ورواتب منتسبي شرطة لواء السامرة، وهذا هو مدير شرطة اللواء المذكور، وقد أقترنت مواقفه جلالة الملك على ضرورة صرف رواتبهم المتراكمة.

فاجابني: لا علاقة لنا بصرف رواتبهم، ومن الضروري ان تصرف الحكومة العراقية رواتبهم للسببين الآتيين:

1- لأنهم يشتغلون في قضايا الامن في المنطقة التي يرابط فيها الجيش العراقي، ويدير شؤونهم حاكم عسكري عراقي وهو انت.

2- ميزانية حكومتنا مفتقرة الى المال، ولا مجال لصرف رواتب لمنتسبي الشرطة في هذا اللواء.

فاجبته: غريب امرك والله أيها الرجل، فالحرب انتهت والمعاهدة بينكم وبين اليهود قد تمت ووقعت، والضفة الغربية من فلسطين وفيها لواء السامرة قد تخصصت وستنظم إلى الحكومة الاردنية وان المسؤولين في الحكومة، وزير المالي الذي يعترف بوجود المبالغ الكافية لصرف رواتب الشرطة، ورئيس الوزراء الذي يؤيد ذلك، والملك الذي أقر طلبي العادل، ويأمر بتمشية رواتبهم، كل ذلك وانت تجيبني بالرفض، من اين ياكلون ويشربون؟ أو لم يكونوا دائبين في وظائفهم، وواجباتهم منذ أن ترك الانكليز لواءهم، والله أقسم وأقولها كلمة حق، لا ابرح من عمان اليوم واعود الى نابلس حتى أحقق الشيء الذي جئت من أجله الا وهو اقرار ملاك شرطة لواء السامرة، وتخصيص ميزانيتهم وصرف رواتبهم المتراكمة، فرضخ (لعنه الله) وقال تفضل وين الملاك… فطلبت من مدير الشرطة عرضه عليه مع الميزانية والرواتب المقررة، فاتفقنا على اتفقنا عليه، وقد توفقنا للحصول على 95 بالمئة من الميزانية والملاك المذكورين، وهكذا، وبعد ان قضينا ليلة واحدة في عمان، قضيتها في دار محاسب السفارة العراقية السيد حكمت، عدتُ راجعاً، وموفقاً الى نابلس، فصرفنا رواتب الموظفين والشرطة المتركمة واستمررنا في صرف رواتبهم شهرياً.

زيارة وزير المالية

وعندما تبلغت بالملاك والميزانية المصدقتين، وجدت ان الحكومة الأردنية، قد خصصت لي مخصصات مقطوعة شهرية مقدارها ستون الف دينار أردني، فرفضتها ورفضت استلامها . فجاءني في عصر أحد الأيام من شهر ايلول 1948 (سليمان سكر) وزير المالية في الحكومة الاردنية الى نابلس، وكنت قد علمت بقدومه قبل مجيئه، فهيات له وليمة شاي العصر بما فيها من كنافة وفواكه وغيرها، وعندما وصل في الساعة (5.30) عصراً، استقبلته مرحباً، فجلس وتحادثنا في قضايا مالية كثيرة، وهو يشرب الشاي حتى وصل بنا الحديث الى الستين دينار وهي المخصصات الشهرية التي خصصت لي فقلت له: انني أرفضها لأنني لم اكن موظفاً أردنياً وأنني والحمد لله أتقاضى راتباً ضخماً من حكومتي (وعليه لا حاجة بي مطلقاً لما خصصتموه لي مع الشكر.

فأجابني: لقد خصصنا عين المقدار من المخصصات للحاكم العسكري العام في القطاع الأردني، وفي منطقة القدس (الفريق عمر باشا مطر) فتقبلها بكل ممنونية، ثم ان هذه هي مخصصات وليست بالراتب، وانك تقيم الولائم، وتضيف الزائرين أمثال جميل المدفعي وجميل الراوي، ومحمود الدرة في (بانسيون الزهور) في نابلس وتصرف من راتبك ومن كيسك الخاص، ما يجب صرفه لتلك الولائم والفنادق ومن راتبك الذي لاولادك حق المساهمة فيه، وهذه هي وليمتك التي هيأتها لي اكبر شاهد وبرهان، وعليه أرجو أن تتقبل استلام هذه المخصصات، فرفضتها راجياً وملتمساً ان يعفيني من قبولها، وأنا ما صرفته واصرفه فهو من فضل ربي، وبذلك انتهينا من الحديث وقفل راجعاً الى عمان.

زيارة الحاكم العسكري العام الأردني

وبعد يومين جاءني زائراً الفريق عمر باشا مطر الحاكم العسكري العام للمنطقة الاردنية، فرحبت به وجلست وتحادثنا كثيراً حتى جرّنا الحديث الى موضوع المخصصات ستون دينار، فقال: فهمت أنك رفضتها، فإذن والحالة هذه من اين تصرف على الوفود والاشخاص الذين يأتون الى منطقة حاكميتك؟ … وانهم بكثرة والحمد لله من عراقيين واردنيين وسوريين وغيرهم، خذ المخصصات كما اتناولها.. فاجبته: انك أردني وموظف اردني وتحمل رتبة عسكرية مؤقتة هي رتبة فريق اردني، فإذا تقبلت هذه المخصصات، فإنك تتقبلها من حكومتك الاردنية، أما انا فلا … (مواجهة رئيس الوزراء الاردني) ثم جريا على عادتي في تعقيب مشاكل اللواء، نزلت يوماً الى عمان وواجهت رئيس الوزراء توفيق أو الهدى وبعد أن رحب بي جلست عنده وآمرلي بالقهوة العربية، والتفت الي وقال:

بلغني انك رفضت المخصصات (ستون دينار) التي وضعناها في ميزانية لواء السامرة، فقلت له: نعم.

فقفال: هل لي ان أعرف السبب؟.. فقلت له: السبب هو لانني عراقي، ولا يمكن أن اتقاضى اي راتب ومخصصات من اي دولة اخرى، وأنني متكفٍ والحمد لله، براتبي الذي اتقاضاه من حكومتي.

فقال: اذن اين نذهب بستون دينار هذه التي وضعناها في الميزانية، فقلت له: بأمكانكم اضافتها الى الفصول التي ترون فيها عجزاً انتهى، ثم إنصرفت من لدنه.

زيارة الملك عبد الله

وفي أحد الايام (الجمع) التي كنت أزور بها الملك عبد الله، وذلك في كل اسبوعين مرة واحدة .. زرت الملك فأستقبلني من باب غرفة استقباله، وأخذني الى الاريكة التي كان يجلس عليها فأجلسني الى جانبه … وبدا يسالني عن الحالة في لواء السامرة وانا اشرح له الامور الواحد بعد الاخر حتى اذ ما انتهينا من حديثنا … التفت الي وقال: ولدي طاهر بك، فأجبته: نعم سيدي، فأردف قائلاً: (ليش انتة زعلان) فقلت له لا يا سيدي انني لست بزعلان، ولا يوجد اي سبب لما تفضلتم به، وان الذي نقل هذ الخبر (انه لظلوم كفار) فأجابني وهو يبتسم: اذن ما هي الاسباب التي دعتك ترفض المخصصات التي خصصناها لك لتنفقها على الوفود والضيوف الذين يزورون منطقتكم (لواء السامرة) وفق ما خصص للحاكم العسكري العام في المقدس الفريق عمر مطر، فتبسمت واجبته: هل تعتبرون عدم استلامي هذه المخصصات دليلاً على انني زعلان؟ فاجاب: اذن ما السبب؟

هل أنها قليلة (نزيدها) فقلت له: لا يا سيدي لا، وارجو أن تسمح لي ان أسرد لجلالتكم قصة صغيرة، وبعد ذلك.

احكموا بما يوحي لكم ضميركم في امر المخصصات التي نحن بصددها، فقال تفضل: فقلت له: جلالتكم ملك البلاد، ومن حقكم المطلق ان تتفقدوا حالة الشعب في أي وقت، وبأي مكان كان، قال نعم، قلت: فلبستم ملابس متنكرة وطفتم شوارع عاصمتكم عمان، قال: نعم وشاهدتم بأم عينيكم أحد افراد المواطنين ضخم الجسم كبير الكرش وصلت به التخمة من كثرة الاكل حتى الفم، قال: نعم وانه واقف على باب دكان بائع الكازوز، يشرب القنينة بعد الاخرى ليزيل شيئاً من تخمته، ويخفف بلواه في كرشه، قال: نعم.

قلت: وفي عين الوقت، لفت نظركم وجود شخص آخر ضعيف البنية، مصفر الوجه، وقد شد على بطنه حجارة ليدفع بها شر الجوع، وهو ملقى على عتبة باب جامع مقابل دكان بائع الكازوز، وقررتم ان تكرموا أحد هذين الشخصين المتخوم والجائع، فلمن تكرمون؟ قال: طبعاً أكرم المسكين الجائع، وعنده قلت له: ها أنا ذا يا سيدي قد وصلت الى بيت القصيد، فأنا يا سيدي ذلك الرجل المتخوم، وان راتبي الشهري يفيض عن احتياجي، وان ذلك الشخص الجائع هو اخونا المنكوب الفلسطيني، فبدلاً من ان تزيدوا من تخمتي يا سيدي، وتمنحوني هذه المخصصات، عينوا اربعة اشخاص من اخواننا واولادنا الفلسطينيين براتب خمسة عشر ديناراً شهرياً لكل منهم وبذلك (تنقذون أربع عوائل) يدعون لكم بطول العمر والصحة فايهما أحسن عملاً؟

فقام فوراً وقبلني من وسط جبيني وهو يقول: ليت عندي أثنين مثلك يا طاهر.

برقية النقل

(وقد تم سحبي من فلسطين بموجب برقية القيادة العراقية المرقمة 1105/6 في 22 نيسان 1949) في القوت (10،25).. يلغى منصب الحاكم العسكري العام للواء السامرة اعتباراً من الساعة (19.00) من يوم 30/4 يعود الزعيم طاهر محمد الزبيدي الى العراق يعاد الضباط والمراتب بضمنهم ضباط ومراتب لجنة التصفية الى وحداتهم الاصلية بعد انجاز واجباتهم تؤمن مواصلات نابلس وسائط النقل اللازمة لاعادتهم الى وحداتهم.

اجزونا والمراجع المختصة والسلطات الاردنية بغلق الحاكمية المذكورة بعد انتهاء التسلية بعد انتهاء التسلية انبؤونا التنفيذ.

الفريق الركن

قائد القوات العراقية

وعندما أنهيت واجبي وتركت فلسطين، ذهبت الى الملك عبد الله لاودعه، فعرض علي البقاء في عمان ووعدني بإعطائي منصب وزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشـمية فلم أوافق.

العودة الى العراق

بعد ان عدنا الى العراق تعينت أولاً آمر موقع في بغداد ثم شغلت وظيفة مدير الحسابات العسكرية العام وكالة، جاءني الفريق الركن نور الدين محمود، وشجعني أن أطلب مخصصات أيفاد للمدة التي اشتغلت بها كحاكم عسكري عام، وقال هذا من حقك، حسب نظام مخصصات الأيفاد، واذا حصلت أنت هذه المخصصات، ساحصل انا ايضاً بصفتي وكيل القائد العام، فقدمت عريضة الى رئيس اركان الجيش وكان (الفريق الركن صالح صائب الجبوري) بعد ان شرحت فيها قصة (ستون دينار) التي رفضها جملة وتفصيلا، فرفض طلبي واعاد العريضة لي شارحاً عليها (شأنك شان بقية الضباط الذين ذهبوا الى فلسطين ولا حق لك بهذه المطالبة..).

ودار الزمن دورته وتعين الفريق الركن صالح صائب عيناص في مجلس الاعيان، وتعين في محله الفريق الركن نور الدين محمود، واصبحت أنا مدير الميرة والتموين، فقلت لقد اصبح الامر بيد من شجعني للمطالبة بمخصصات الايفاد، فقدمت له عريضة ثانية وإذا به يشرح عليها (نشير الى اعلامنا رقم وتاريخ كذا ونرجو الاكتفاء به(يقصد شرح رئيس اركان الجيش السابق)…).

مقابر الشهداء العراقيين في فلسطين

بعد أن انتهيت من استتباب الامن في اللواء، وبعد ان انتهيت من تطبيق الملاك الذي اقترحته للموظفين والشرطة، وبعد أن صرفت رواتب الموظفين والمستخدمين، ومنتسبي الشرطة المتراكمة، وبعد أن اعطيت كل ذي حق حقه.

أتجهت الى مصير اولئك الابطال الذين ضحوا بحياتهم الغالية في سبيل الله والوطن، قررت انشاء ثلاث (مقابر للشهداء) في لواء السامرة وكالآتي:

1- في ضاحية (مدينة قباطية) وتجمع شهداء معركة جنين الخالدة وضواحيها.

2- مقبرة شهداء في (مدينة نابلــــــــس) والى جانب جامع نمر ويدفن المتفرقة من الشهداء فيها.

3- المقبرة العامة في (مزرعة قرية عسكر الحكومية) جنوب مدينة نابلس تحتوي على الشهداء الذين استشهدوا في معارك مختلفة وبقيت قبورهم الوقتية مبعثرة هنا وهناك، وعلى الاخص على الخطوط الامامية، فلهذه الغاية كتبت الى حكومتي في بغداد، لانشاء هذه المقابر ورجوت تخصيص المبالغ التي اقترحتها:

(اذا تمت الموافقة للانشاء) فلا مجيب ثم كررت الطلب ولا فائدة، فقررت ان استعمل صلاحيتي واتصرف كما يوحي لي ضميري لهذا العمل الانساني، وادرج ادناه كتاب من دائرة الاشغال العامة /نابلس المرقم /332 /6 بتاريخ 28/4/1949، المتضمن كلفة انشاء مقبرة شهداء الجيش العراقي في مزرعة عسكر.

دائرة الاشغال العامة

نابلس

28/4/1949

الرقم /332 /6