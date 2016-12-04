– December 4, 2016

طريق الضمير والوجدان – ماجد عبد الرحيم الجامعي

ان الوجود في نظر المنطق الجدلي سائر خلال المتناقضات كما هو شائع وفي هذا المسار الحلزوني في بعض الاحيان يتحدد ( مضمون ) الحياة ضمن الوجود العام وفي هذا المسار ايضا يوجه خط التطور ضمن الواقع التاريخي … ولكن من اشق الامور على النفس ان يحاول الانسان المتنفذ رفع العمل الرديء الى مستوى العمل الجيد عن طريق التبريرات لالشيء الا لان العمل الرديء لا يتسع لاشياء العمل الجيد…

ومن هنا استمد العقل الواعي اهميته التاريخية والحضارية والادبية للتمييز بين النقائض في وقت راح فيه صوب نوازعه الجميلة وحنينه الدائم الى دفء السلام الانساني والحرية والامن والوقوف بأباء وشمم على كومة من حطام القيود وعالم بائد لن يعود مهما حاول الظلاميون اعادة عجلة التقدم الى الخلف حيث التهميش لانسانية الانسان المفطور على الحرية والفكر والوعي والبناء الصالح …

وفي عراق اليوم يتلوى الشكل ويتشظى حينا ويتماسك من جديد في احيان اخرى من اجل البقاء في حياة درامية تؤكد المأساة والانسانية معا ويبقى العراقي في كل الاحوال مؤكدا حضوره برغم الزمان وبرغم المكان عابرا المحن وباقيا كما الصخر خرافي كالدهور ومعاصرا كأبن اليوم الباذخ مستمتعا بتكنولوجيا العصر المتقدم محاولا الخروج من اسر قدره حين لايملك الاسير من امره شيئا …

وبالتالي ليس غريبا على مواطننا ان يتأثر بعواطفه المتأججة لدرجة الانفجار كما انه لايهبط فوق ارض مجهولة .. انه ينحو كعمل النسغ من الجذور الى البراعم في الانعكاس الامين لوعيه ورؤيته وهذا الادراك لوجوده لابد ان يقترب به من التناقضات العامة والخاصة كاقترابه من الطبيعة والذات والجمال فيحتم عليه هذا الاقتراب التفاعل والالتحام معها فان كان صادقا في تفاعله مع الحياة الجديدة تكونت لديه تجارب واعية وغائبة في طبيعة تكوينها الاجتماعي والسياسي …

وربما كان الصوت الوحيد الذي يطرق اسماعنا في كل يوم ونحن نعيش مفردات العالم البائس ذلك الصدى المتردد عبر الآفاق لسؤال ازلي .. هو لماذا كل هذا الكسل والخمول ازاء ما يحدث فالنيام كثر وهم يجترون ماضيهم المجيد ولايدركون سوءاتهم ويتلذذون بسباتهم فيخذلهم الزمن ويفرح بمصيرهم الجبناء ويجعلوا من الصبر المستكين شماعة لهذا الحال السيء من البؤس والتشريد وخاويات البطون المؤدية بالنتيجة الى الرؤية المضببة بين المدى البعيد في الداخل والمدى الواضح للخارج … وانه لتناقض مثير ان تعلم في ضميرك ووجدانك ان الدين الاسلامي هو دين الرحمة والمسامحة فيخرج اليك التكفيريون والوهابيون بفتاوى القتل والارهاب وسفك الدماء .. وهو تناقض ايضا ان يفرح الجميع وهم يرون الديمقراطية متمثلة بمجلس لنواب الشعب من الشعب ولخدمة الشعب ولكن من هؤلاء من يعطل مشاريع خدمة المواطن الفقير بحجة عدم تكامل النصاب او كون كتلته بالضد من كتلة رافع المشروع الوطني … ومن التناقض كذلك ان تجد الموظف الحكومي المستخدم لخدمتك يعاملك باستصغار ويحاول ابتزازك ماليا .. وان لا يفاجئك انك تقيم دعوى على محتال فتحتار في اعادة حقك الذي سلبه منك شخص لا دين ولا اخلاص له بل وتظل تدور في حلقة قضائية وشرطوية مفرغة بين المحاكم المدنية والمحاكم الجزائية وبالنتيجة يتم اطلاق سراح المحتال ويضيع حقك … ومن العجيب ان هناك من يطالب باصدار العفو العام عن المجرمين ومن بينهم سراق ومحتالون ومعتدون وهؤلاء المودعون التوقيف والسجن كانوا في اماكن حجزهم وسجنهم متنعمين بالتبريد والطعام من الدرجة الاولى والاحترام وفقا لمواثيق حقوق الانسان وهذا ما لم يحصل عليه المواطن الشريف المسالم … وكان استغرابي شديدا حينما سمعت ان شخصا احتال وباع سيارة حديثة تعود لغيره وهرب بثمنها ولما التقى به صاحب السيارة قال له المحتال بالحرف الواحد .. ان القانون لايحمي المغفلين وان تم القاء القبض عليه فانه لايبقى بالتوقيف اكثر من ثلاثة ايام بفعل سحر الدولارات التي تخلب قلوب وانظار مفوضي وضباط ومحققي القضاء ..؟!!