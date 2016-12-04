– December 4, 2016

مع من التسوية ولماذا ؟ – صباح الخالدي

يعّرف اصحاب اللغة مصطلح (التسوية ) وجمعها (تسويات )على انها ( حلّ و اتّفاق وَسَط والسعي إِلى تَسْوِيَةِ الخِلاَفِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ و إِيجَادُ حَلٍّ و اِتِّفَاقٌ لِإِنْهَاءِ الخِلاَفِ بالتَّسوية و بالتَّراضي )وفي المفهوم ايضا ان (تسوية حساب يعني الانتقام)…وتدور في اروقة البرلمان والحكومة وبين الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية !!نعم (المشاركة )!! مصطلح تسوية تاريخية و(اهمية اعادة الثقة بين المكونات والقوى السياسية وصولاً لتسوية وطنية على وفق مشروع سياسي جامع) وأن الامم المتحدة تعهدت بالتعامل مع أي طرف يهدد أو يعرقل تنفيذها، كما تعهدت بالتحشيد الدولي لصالح المبادرة ). وانها اي (التسوية ستكون سياسية و اجتماعية ووطنية، وتاريخية تنتج عراقاً متعايشاً خالياً من العنف والتبعية ومشاركة كل المكونات والفئات العراقية في ادارة الدولة بلا استثناء).كل هذه المصطلحات والتوصيفات هي ..جميلة ومفيدة وحيوية ولكن يتساءل العراقيون عند مشاهدة مسؤول برلماني او رسمي وهو متحمس(كلش !!) يتحدث عن هذه الخطوة اليس الموجودون من سياسيين ورسميين وبرلمانيين من الكتل والاحزاب السياسية مشاركة في العملية السياسية منذ 2003 مختلفون ام متفقون خاصة ان لهم كذا عدد من البرلمانيين وكذا عدد من الوزراء والمسؤولين حسب المحاصصة التي وضعها الدستور الغائب الحاضر الذي لم ولن تمتد اليه يد لتعديل بنوده بقانون منذ ان اوجده بول بريمر الامريكي .. اذن من يتساوى مع من ؟ الجميع من المعنيين هم في الحكم تشريعيا وتنفيذيا اما الشعب العراقي فهو واحد موحد منذ ان وضع حمورابي مسلته القانونية في بابل بدليل ان ابناءه الابطال في القوات المسلحة بكل صنوفها والحشد الشعبي كل يقاتل كتفا بكتف من جميع المكونات والطوائف لطرد الغزاة الدواعش والدفاع بالغالي والنفيس من اجل تراب هذا الوطن العزيز من شمال زاخو الى جنوب الفاو ضد اي اطماع للنيل من سيادة العراق وشعبه .. فالعراقيون موحدون فما ان يفوز المنتخب الوطني لكرة القدم او الشباب او اي نادي في بطولة عربية أوقارية تسمع نشيدا واحدا لاغير (كلنا عراق ..عراق )..اذن مع من سوف يتم التسوية معه ..هل ان المشاركين في العملية السياسية مختلفون(لاسمح الله ) ؟؟والا ما جلس الجميع تحت قبة البرلمان والحال نفسه في المؤسسات الحكومية الاخرى ولماذا اثيرت قضية التسوية في هذا الوقت بالذات اليس من المفترض ان تضع الحرب اوزارها ويقتل اخر داعشي اويطرد من ارض العراق عندها يمكن ان يصار الى تصفية الامور لتكريم الابطال المضحين من اجل الوطن بالمقابل محاسبة الذين سهلوا وتواطأوا لداعش باحتلال المدن بيسر لان الاجر على قدر المشقة لايمكن ان يمرر للكثير من الفاسدين والمرتشين الداعشيين من الباطن !!ان يتربعوا في مواقع برلمانية ورسمية مجددا ممن كان يقاتل بالتصريحات من شاشات الفضائيات ومن (السويتات) الفارهة وعلب الليل في بيروت وباريس ودول اخرى !!اي ان التسوية مع هؤلاء لابد من فرز الخنادق لكي لايذهب الغث بسعر السمين .. لان العراقيين تعبوا من الوعود والمشاريع والاصلاحات ومع كل موازنة يضيق الرزق وتقطع نسب الرواتب من السواد الاعظم من الفقراء من المتقاعدين والموظفين ذوي الدخل المحدود وشح فرص العمل وسوء الخدمات ..متى يحاسب سراق المال العام بمليارات الدولارات من الذين هربوا اموال البلد الى بنوك العالم والشعب في بلد النفط يعيش تحت خطوط الفقر !! افتونا يرحمكم الله او (دك .. عيني .. دك)..