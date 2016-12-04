– December 4, 2016

شكراً لكهربائنا ولكن – فائز جواد

لايختلف إثنان على ان غالبية العوائل العراقية فرحت في الاسابيع الماضية او ربما الشهرين الاخيرين بسبب الاستقرار النسبي للكهرباء والزيادة في ساعات التجهيز الكهربائي لمناطق بغداد عموما وبالرغم من التصريحات التي اعلنتها وزارة الكهرباء قبل مدة ومفادها استمرار واستقرار التجهيز الكهرباء الوطنية باستثناء ساعات قليلة لحاجة تغيير مفاصل المجهزات الكهربائية بين المناطق بالتالي لاتتجاوز تلك القطوعات ساعات لاتتعدى اصابع اليد الواحده ، نعم فرح العوائل البغدادية لايوصف جعلته لايصغي الى من يروج الى ان استقرار الكهرباء الوطنية في مثل هذا الوقت من السنة هو امرا طبيعيا في وقت التغيير المناخي والفصلي حيث يقل استخدام الاجهزة العالية القدرة كالمكيفات والبرادات في فصل الصيف لكن اصرار وزارة الكهرباء على الاستمرار بهذا النهج اثلج قلوبنا بل ان الوزارة حذرت من الذين يروجون عكس تصريحاتهم او من يحاول التلاعب بمشاعر وعواطف المواطنين وابتزازهم وهددت باحالة مثل هؤلاء الى النزاهة والقضاء ، بطبيعة الحال مثل هذه التصريحات لاتروق لبعض اصحاب المولدات الاهلية المنتفعين على حساب جيوب المواطنين وبعد ان قام البعض من اصحاب المولدات مشكورا بمجانية التجهيز لشهرين والبعض خفض سعر الامبير الى اكثر من نصف المبلغ ولكن وللاسف الشديد حاول البعض من اصحاب المولدات وبعد ان اكتفت بعض العائلات بالتجهيز الكهربائي الوطنية ولم تدفع الاشتراك الشهري لاصحاب المولدات باعتبار ان استقرار الكهرباء الوطنية خلال الاربعه والعشرين ساعة لم تجهد المولدات او تصرف غالونا من الكاز وطبعا هذا لم يروق لبعض من اصحاب المولدات فهددوا الاهالي بقطع الخطوط بل وعدم تجهيزهم نهائيا واعتبار اشتراكهم ملغي ولايمكن استئنافه مرة ثانية بل وقاموا باتصالاتهم المشبوهه ببعض موظفي الكهرباء ذات النفوس الضعيفة الى بعض المناطق والاتفاق معهم طبعا مقابل دفع الرشاوى بقطع تجهيز الكهرباء وقت حلول المساء الوقت الذي تحتاجه العائلة بالتالي تضطر العائلة بالتفاوض مع اصحاب المولدات لاعادة خطوطهم ودفع كل مستحقات الاسابيع الماضية وهنا ينفش اصحاب المولدات ريشهم ويختارون وعلى مزاجهم الخطوط الى العوائل ضاربين عرض الحائط بعد الاتفاق مع بعض الموظفين من اصحاب النفوس التصريحات للمسؤولين في وزارة الكهرباء ، نعم انها ليست مشكله حديثه بل مستمرة منذ اعوام واعتقد لايمكن القضاء عليها مادامت الرقابة والقانون ضعيفين والاهم مادامت رقابة الضمير معدومة تماما لدى الموظف المسؤول من جهة وبعض اصحاب المولدات من جهة اخرى ، وايضا مخاوف المواطنين من الابلاغ على المخالفين ويتردد من الشكاوى خوفا من الغاء خط السحب من جهة والمشاكل العشائرية وفصولها التي استفحلت مؤخرا في العراق وهي عموما ثقافة ضعيفة تضعف من القوانين والمحاسبة وتنعش اصحاب النفوس الضعيفة ، نعم نقولها شكرا لكهربائنا ولكن ومن اجل ان يكتمل الشكروالثواب لابد من ان يتابعوا وبجدية بعض الموظفين المتلاعبين والمتفقين مع اصحاب المولدات من خلال جهودهم الاستخبارية وكشفهم لعامة الناس ليكونوا عبرة لمن اعتبر بل وفضح بعض اصحاب المولدات المبتزين ومصادرة مولداتهم ومنعهم من مزاولة ابتزاز المواطنين . وكل الشكر لوزارة الكهرباء والشكر موصول لبعض اصحاب المولدات من الذين يحملون الغيرة العراقية ويتفاعلون مع ابناء منطقتهم ويمدون يد العون لهم ويفرحوا لفرحهم .