– December 4, 2016

كلام x كلام

مقص الرقيب – فيصل العايش

اكبر ند للثقافة وللادب والفن هي الرقابة، وقد كانت دوائر الرقابة على المصنفات الفنية والادبية شائعة وموجودة ولها قوانينها الصارمة في كل البلاد العربية فلا يحق للكاتب ان ينشر مؤلفه ونتاجه الابداعي الا بعد ان يعرض على الرقابة التي تحيلها بدورها الى مجموعة ممن يسمونهم بالخبراء لكي يقرروا صلاحية الكتاب ام لا، مما جعل الكثير من الادباء يلجأون الى ما يسمونه بالرمز خوفاً من البطش او الامتناع عن موافقة النشر، والرمزية هنا هي تلك المدرسة الادبية المعروفة التي درسناها في كتب الادب والتحليل النقدي، فالتحاليل على الرقابة سواء في دلالات الشخوص والاسماء والاماكن والاحداث هي محاولة للتخلص من مقص الرقيب وما يلجأ اليه من بتر ما يشاء من العمل الادبي بتراً قد يقضي على كينونة النص بالكامل.

لقد قال الجاحظ في كتابه (البيان والتبيين): اللهم انا نعوذ بك من فتنة القول.

وفتنة القول هنا هي تماماً تلك التي يقتطعها مقص الرقيب من العمل الادبي مما قد توحي دلالاتها مفاهيم سياسية وهي الاعم الاغلب، للمفاهيم الساندة التي ينبغي معاضدتها لا النيل منها ومؤازرتها لا الالتفاف عليها ومبايعتها لا خذلانها. ولقد كان ذلك يحد كثيراً من تنامي الابداع الفني والمسرحي والسينمائي، فاما ان تكون منضبطاً مع التوجه العام لقانون الرقابة ومفرداته، واما ان تكون عدداً توضع حولك عشرات الاستفهامات!.

لم تسلم من ذلك حتى المعالجات الدرامية للقصص التاريخية خاصة اذا كانت دلالاتها تنطبق على الواقع المعاصر، فلجأ نتيجة ذلك اغلب الكتاب الى الرمزية تعويضاً عن حالة الاطلاق الابداعي للنص رواية كان او قصة او مسرحية او قصيدة او شريطاً سينمائياً. ولقد ابتلي الكتاب بمقص الرقيب الحاد لم تنفع معه حتى تلك المحاولات في نشر النتاج الابداعي خارج البلد فسوف يتم منع الكتاب من الدخول الى السوق الداخلي لغرض بيعه وتوزيعه.

مقص الرقيب الان قد اكله الصدأ فعسى ان نرى ونقرأ ادباً يليق بهذه الحرية.