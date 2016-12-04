– December 4, 2016

أجراس الذاكرة

أخفقت في زيارة موسكو – 37 – عكاب سالم الطاهر

كم احببت المدينة العظيمة: موسكو، عاصمة الاتحاد السوفيتي سابقاً، والاتحاد الروسي لاحقاً. وكم كنت مشتاقاً لزيارتها: موفداً او مدعواً او سائحاً. ووراء هذا الشوق اكثر من سبب، فهي عاصمة القياصرة، وعاصمة اول دولة اشتراكية. عاصمة البلد الذي هزم جيوش الغزاة، من امثال نابليون وهتلر. تعرفت في العراق وخارجه، على شخصيات روسية. وكلما حاورتها، ازددت اعجاباً بهذا البلد الكبير وعاصمته موسكو. واتذكر: عام 1962 عملت في الدائرة الهندسية العراقية المشرفة على عمل شركة روسية (سوفيتية) تنفذ خط السكك الحددي العريض بين السماوة والبصرة مروراً بالناصرية، وهكذا كان احتكاكي مع المهندسين السوفيت. واعجبت ببساطتهم وطيبتهم.

هل تأكلون السمج؟

وعام 1977 كنت مع عائلتي في زيارة لجزيرة قبرص، قادمين في البحر من اليونان. ومن الجزيرة سلكت البحر باتجاه اللاذقية السورية، فالاسكندرية المصرية. والمصادفة ان الباخرة التي اقلتنا كانت روسية. امضينا بضعة ايام جميلة في هذه السفرة. كان مطعم الباخرة، منذ الصباح، يزدان باطباق الرز والسمك. وذلك ما يفضله الروس في افطارهم، مضافاً لذلك: اقداح من عرق (الفودكا) الروسي الشهير. هذه الشراهة في تناول الرز والسمك بدءاً من فطور الصباح وطوال اليوم، نتجت عنها بدانة (سمنة) مفرطة خاصة لدى النساء. فلم ار روسية رشيقة. عرف نادل المطعم اننا عرب وعراقيون. ويبدو انه يعرف العربية حيث عمل مع شركة روسية في البصرة. لذلك كان يسألنا عند الفطور: هل تاكلون (السمج)؟، ويقصد السمك. وحيثما كنت: في شرم الشيخ او تونس او اسنبول، اجد صباحاً (الصواني) الكبيرة زاخرة باصناف الرز، فأسأل عن هذه المفارقة، ويكون الجواب: هناك سياح روس يطلبون ذلك. ولاسباب عديدة عزمت على زيارة موسكو.

من البوابة الفنلندية

وعام 1975 توفرت الفرصة لزيارتها، ولكن من البوابة الفنلندية. وفي اوراقي اقرأ: ذلك العام كنت اشغل وظيفة ادارية وهندسية في دار الثورة للصحافة والنشر (جريدة الثورة)، ومن ضمن الاقسام التي اشرف عليها بشكل مباشر، (قسم الاستيراد)، واهم ماتحتاجه اي دار صحفية: هو المستلزمات الطباعية (الورق، والحبر والافلام) خاصة. ولان فنلندا بلد مصنع ومصدر للورق، كان اعتيادياً ان نفتح الصلة معه، وهكذا تم ايفادي الى فنلندا. هنا وجدتها فرصة مناسبة لانفذ ما عزمت عليه، ولكن من البوابة الفنلندية. وهكذا افصحت عن رغبتي بزيارة مدينة امام بعض الاصدقاء من كتاب جريدة الثورة. وبعد ايام قللية زارني في مقر عملي بالجريدة الملحق الصحفي السوفيتي (الروسي) في بغداد بصحبة الكاتب في جريدة الثورة الاستاذ عزيز سباهي، وتسلمت من الملحق الصحفي تأشيرة دخول للاتحاد السوفيتي، وبالذات: العاصمة موسكو. في التأشيرة حددت المدة ببضعة ايام، وتم تحديد موعد الوصول الى موسكو وموعد المغادرة شكرت الملحق الصحفي والصديق عزيز سباهي (ابو سعد).

برنامج متنوع

سافرت الى فلنلندا، واقمت في عاصمتها هلسنكي. بلد هادئ وجميل. نظمت لي الشركة المصنعة للورق برنامج تجوال، تركز على زيارة منشأتها. برنامج متنوع فيه العام والخاص. لكن هاجس السفر من فنلندا الى بلدين مجاورين، هما: روسيا والسويد اخذ يلاحقني. وباتصال مع السفير العراقي في السويد الاستاذ صلاح عمر العلي، ابديت رغبتي بزيارة السويد، فشجعني على ذلك. وفي السويد كما في فنلندا، بدأت بتنفيذ الخطوات العملية لزيارة موسكو، واستجدت صعوبة كان علي تجاوزها.فزيارتي لفنلندا، وكنت بضيافة الشركة، تنتهي قبل ثلاثة ايام من تاريخ وصولي الى موسكو. ولتجاوز ذلك، حاولت الحصول على موافقة السفارة الروسية (السوفيتية) في السويد، عن طريق السفير العراقي هناك، على تقديم موعد وصولي لموسكو. والقى السفير الصديق صلاح عمر العلي بثقله وراء طلبي، واتصل بالسفير السوفيتي في السويد، وعده السفير، ولكني لم احصل على ما طلبته. وعند عودتي الى هلسنكي، كررت المحاولة مع السفارة الروسية هناك. واتصل السفير العراقي في فنلندا بالسفير الروسي هناك. ومرة اخرى لم تحصل الموافقة. لقد انتصر الروتين على الرغبة. متألماً صرفت النظر عن زيارتي لموسكو، وقد لا تتوفر الفرصة لزيارتي لها..