– December 3, 2016

راموس يفسد فرحة برشلونة ويفرض التعادل في كلاسيكو الأرض

بغداد – قصي حسن

تابع الجمهور العراقي امس المباراة الحاسمة بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة. وشهدت المقاهي والتجمعات الاجتماعية في بغداد والمحافظات متابعة ساخنة للمباراة عبر الفضائيات وسمعت صرخات المشجعين ازاء الهجمات المتبادلة بين الفريقين.وكان كابتن فريق ريال مدريد سيرجيو راموس قد افسد فرحة تقدم فريق برشلونة بهدف لويس سواريز، ليفرض التعادل على برشلونة بهدف لمثله في كلاسيكو الارض الذي اقيم مساء امس السبت في ملعب كامب نو بمدينة برشلونة في اطار منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الاسباني.وغابت الخطورة عن الفريقين في شوط المباراة الاول، فيما شكل نزول اندرياس انيستا في النصف الثاني من المباراة الاضافة المطلوبة، اذ تمكن من ضبط ايقاع خط وسط برشلونة، والشروع بالهجمات، وتمكن سواريز من التوقيع على الهدف الأول في الدقيقة 53 بعد ركلة حرة ارسلها نيمار عرضية متقنة، وسواريز يقابلها برأسية في المرمى بقوة وسط مدافعي الملكي، ثم لاحت فرصة حقيقية لنيمار لقتل المباراة بالهدف الثاني غير انه لعب الكرة الى فوق العارضة.وحاول ريال مدريد العودة جاهداً بالنتيجة لكن سيطرة لاعبي برشلونة على الكرة حالت دون حصول لاعبي الميرينغي على الكرة من أجل شن الهجمات إلا في محاولات قليلة حتى جاءت الدقيقة الاخيرة لتزف البشرى لجماهير الريال، اذ تمكن راموس من احراز هدف التعادل من كرة ثابتة واضعا الكرة براسه في المرمى رافعا رصيد ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الى 34 نقطة، بفارق 6 نقاط عن برشلونة (الوصيف) برصيد 28 نقطة.