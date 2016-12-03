– December 3, 2016

العراقي للتجارة يفتتح فرعه 22 في السليمانية

مدريد: إعتقال متهم بإختلاس المصرف العراقي للتجارة

بغداد – صباح الخالدي

السليمانية -غسان عزام الدليمي

أعلنت وزارة الخارجية عن اعتقال الشرطة الإسبانية بالتنسيق معها متهما باختلاس أموال من المصرف العراقي للتجارة.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان ) امس انه (بالتعاون والتنسيق بين الوزارة ونظيرتها الإسبانية قامت الشرطة الإسبانية بإلقاء القبض على المدعو علي حسون الصراف الذي صدرت بحقه مذكرة إلقاء قبضٍ دولية بتهمة الاختلاس والتلاعب بأموال المصرف العراقي للتجارة).وأوضح جمال (تمت متابعة المذكرة الدولية لإلقاء القبض عليه من قبل الدائرة القانونية في وزارة الخارجيَّة وسفارة جمهورية العراق في مدريد بعد صدور أمر إلقاء القبض عليه من محكمة جنايات الرصافة).مؤكدا أنه (سيتم نقل المتهم إلى العراق بأسرع وقت لمواجهة الإجراءات القضائية الصادرة بحقه). وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في منتصف كانون الأول عن تأليفها فرقاً ميدانية تحقيقية وتدقيقية لمراجعة ملفات وزارتي العدل والصحة والمصرف العراقي للتجارة أسفر عنها إصدار القضاء عدة مذكرات بإلقاء القبض والاستقدام.وافتتح المصرف فرعه الثاني والعشرين في محافظة السليمانية بحضور مدير عام البنك المركزي في المحافظة عبدالرحمن صالح رشيد ومعاون مديرعام المصرف فراس الحمداني. وقال رشيد في بيان تلقته (الزمان) أمس خلال كلمته ان (افتتاح الفرع الثاني يعد انجازا مهما للاقتصاد في المحافظة). واضاف أن (المصرف يقدم خدمات ماليه داعمة، ويسعى لتوفير فرص عمل كونه من اهم المصارف التي تعمل في اقليم كردستان).فيما قال الحمداني في كلمته أن (افتتاح الفرع في المحافظة يأتي ضمن خطتنا هذه التي تتضمن ايضا افتتاح فرع جديد في بابلون مول في بغداد من اجل تحفيز الحركة الاستثمارية والاقتصادية في البلاد حيث نسعى لاستخدام التقنيات الحديثة في العمل وتطوير ملاكاتنا عملياً حتى تتلاءم مع السمعة الدولية التي يمتلكها المصرف) .

واوضح البيان ان (المصرف تأسس عام 2003 ككيان حكومي مستقــل لغرض تسهيل استيراد وتصدير السلع خدمة للاقتصـاد الوطني، حيث يعد المصرف حالياً من اهم المصارف في الشرق الاوسط لما يمتلكه من سمعة عالمية مكنته من الفوز بالعديد من الجوائز آخرها الجائزة المقدمة من بنك جي بي مورغان عن الصـــــــفوة التقديرية للجودة لعام.(2016