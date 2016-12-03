– December 3, 2016

الديمقراطي الكردستاني يصف دعوات السيطرة على نفط الإقليم بالعنصرية

المالية النيابية لـ (الزمان): البرلمان يصوّت اليوم على الموازنة

بغداد – قصي منذر

يصوت مجلس النواب اليوم الاحد على قانون موازنة العام المقبل بعد اتساع النقاط الخلافية بين النواب وعدم التوصل الى صيغة للتصويت فيما وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني دعوات السيطرة على نفط الاقليم بالعنصرية . وقال عضو اللجنة المالية سرحان احمد لـ(الزمان) امس ان (البرلمان يصوت اليوم الاحد على قانون موازنة العام المقبل بعد تأجيل التصويت عليه الخميس الماضي). وكان أحمد قد اعلن عن إرسال حكومة إقليم كردستان مقترحاً من ثلاث مواد إلى الحكومة الاتحادية لحسم موضوع مستحقات الإقليم في الموازنة. وقال أحمد في تصريح امس إن (حكومة إلاقليم أرسلت مقترحا إلى الحكومة الاتحادية لحسم موضوع مستحقات الإقليم بالموازنة الاتحادية) ، موضحأ أن (المادة الاولى من المقترح تتضمن تسديد 300 الف برميل يومياً من نفط محافظة كركوك إلى شركة سومو مقابل تسديد الحكومة رواتب موظفي الإقليم ومستحقات الرعاية الإجتماعية). وأضاف أن (المادة الثانية من المقترح تتضمن تسليم الإقليم 250 الف برميل من النفط يوميا مقابل تسديد الحكومة لنسبة الإقليم البالغة 17 بالمئة من الموازنة). وتابع احمد ان (المادة الثالثة تنص على أنه في حال عدم التزام أي طرف بالإتفاق فمن الممكن اللجوء إلى المحكمة الاتحادية). فيما وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني دعوات نواب التحالف الوطني بالسيطرة على نفط كردستان بالعنصرية . وقال عضو الحزب اسلام حسين لـ (الزمان) امس ان (الدعوات التي تطلق بشأن الدعوة لرئيس الوزراء حيدر العبادي للسيطرة على نفط كردستان دعوات عنصرية من نواب التحالف الوطني ولايستفيد منها احد). مشيرا الى (وجود تفاهم بين حكومتي الاقليم والحكومة الاتحادية بمواضيع عدة منها الحرب على داعش واخرى متعلقة بالجانب النفطي). داعيا (العبادي الى عدم التأثر بمثل هذ التصريحات والايفاء بوعوده تجاه الاقليم). وكان النائب عن التحالف الوطني حنين قدو قد طالب العبادي بوضع اليد على نفط الاقليم . وقال قدو في تصريح امس (نطالب العبادي بوضع اليد على نفط الاقليم استنادا الى المادة 111 من الدستور والتي تنص على ان النفط ملك للشعب). الى ذلك اعلن عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي عن اتساع النقاط الخلافية بشأن قانون الموازنة. وقال العقابي في تصريح امس ان (هناك فقرتين خلافيتين في الموازنة وهما الخلاف الكردي بشأن الاتفاق النفطي ما أدى إلى تأجيل إقرار الموازنة الخميس الماضي).

وأضاف ان (النقطة الخلافية الاخرى برزت بشأن تخصيصات الحشد الشعبي بحسب النسب السكانية في المناطق المحررة كون هذه الفقرة لم تكن موضوعة بالقانون). مشيرا إلى ان (التحالف الوطني اجتمع لبحث هاتين النقطتين وإذا تم الاتفاق عليهما فسيتم تمرير الموازنة).

وكان رؤساء كتل التحالف الوطني قد عقدوا اجتماعا مع اللجنة المالية النيابية لبحث حل النقاط الخلافية في مشروع الموازنة لغرض إقرارها في جلسة البرلمان اليوم. ودعا النائب عن محافظة ذي قار علي الصافي إلى تضمين تخصيصات المحافظة من مشروع البترو دولار في موازنة العام المقبل. وقال الصافي في تصريح امس إن ( (ذي قار لديها ديونا مستحقة على الحكومة من تخصيصات الـبترودولار التي تجاوزت 696 مليون دولار للاعوام 2015 -2016)، مبيناً أن (المحافظة لم تستلم اموالا من موازنة تنمية الأقاليم للعام الجاري). وطالب الصافي بـ(تضمين تخصيصات مشروع البترودولار إلى المحافظة ضمن موازنة العام المقبل).

واكد النائب عن التحالف الوطني موفق الربيعي إدخال فقرة تثبيت العقود في جميع الوزارات في موازنة العام المقبل. وقال الربيعي في بيان امس أن (المحاولات التي اجريتها في التحالف الوطني واللجنة المالية النيابية أثمرت عن ادخال فقرة تثبيت العقود في جميع الوزارات في موازنة العام المقبل). وعبر عن الامل في (التصويت على الموازنة وبضمنها فقرة تثبيت العقود).