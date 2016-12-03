– December 3, 2016

إطفاء تام للكهرباء في الموصل وسط تحذيرات من كارثة إنسانية

داعش يعرض المصانع الحكومية والأهلية بالأنبار إلى البيع

بغداد – علي الموسوي

أكدت قيادة عمليات تحرير نينوى ان الاسر الموجودة في مركز مدينة الموصل هي المعرقل الرئيس في تنفيذ الهجمات على تنظيم داعش وذلك لتفادي الخسائر البشرية ، واشارت إلى ان التنظيم مستمر في قصف الاسر الهاربة الى القوات الامنية بالقذائف.

وقال قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري في تصريح امس ان (العمليات العسكرية لتحرير مدينة الموصل تجري وفق ما مخطط لها وأن القتال اصبح حاليا قتال شوارع بين القوات الأمنية وعناصر داعش في المدن الشرقية والجنوبية).مبينا أن (اغلب قادة داعش انسحبوا من هذه المدن الضيقة).وأضاف أن (الاسر التي تم اجلاؤها كانت المعرقل الرئيس في تنفيذ الهجمات ضد داعش لتفادي الخسائر البشرية).مشيرا إلى ان (التنظيم اقدم وبشكل مستمر على قصف الاسر الهاربة الى القوات الامنية بالقذائف). وقال مصدر امس ان (قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من قتل اربعة من عناصر تنظيم داعش في ناحية الزهور اثناء محاولتهم الهروب إلى مركز المدينة).وأضاف أن (القوات الامنية ما زالت تتقدم وفق الخطة العسكرية إلا ان الاسر تعتبر المعرقل الاساس في التقدم السريع للقطعات العسكرية).وقالت قوات الحشد الشعبي في بيان امس ان (وحدات هندسة الميدان شرعت بشق طرق جديدة في مناطق غرب تلعفر). وأضاف ان (شق الطرق جاء بعد تعرض الطرق القديمة الى التلف بسبب الامطار الغزيرة وخروجها عن الخدمة).وقال عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار في تصريح امس ان (التنظيم أقدم على تفجير عدد من ابراج نقل الطاقة التي تضرر بعضها الآخر بفعل المواجهات الحاصلة في محور سد الموصل ما أدى الى انقطاع تام للطاقة الكهربائية في الساحلين الأيسر والأيمن وصولا الى ناحية القيارة).مبينا أن (خط سد الموصل كان يغذي المدينة بنحو 150 ميغاواط وتضرر الابراج أدى الى انفصال تام لنينوى عن الكهرباء وبهذا تكون المدينة خالية من اي مجهز للطاقة).وطالب العبار القطعات العسكرية المتمركزة في محور سد الموصل (بتنفيذ عمليات عسكرية سريعة لتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم).مشيرا الى أن (الطاقة التي تنقل من سد الموصل تصل الى محطتي توزيع 400 في الساحل الايسر والمحطة الغازية التي تقع في شارع بغداد مقابل حي المأمون في الساحل الايمن والتي ما زال التنظيم يسيطر عليها ومنها تقوم المحطات بتوزيع الطاقة الى المحطات الفرعية).وحذر العبار من (كارثة إنسانية كبيرة ستقع في حال استمر انقطاع التيار الكهربائي عن سكان نينوى لانها ستفقد جميع مصادر تشغيل مشاريع المياه التي هي في الاصل مقطوعة عن الاحياء الشمالية ولم نكن نتوقع خروج المنظومة الكهربائية عن الخدمة لتضيف مشكلة كبيرة تحتاج الى تخطيط ومعالجة سريعة من قبل الحكومة الاتحادية عن طريق تحرير المناطق التي طالت الاضرار فيها ابراج الطاقة ومن ثم تقوم مديرية توزيع كهرباء نينوى بإصلاح الخط لتعاود ربط المدينة بالطاقة المنتجة من سد الموصل).وكان قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله قد اعلن عن نتائج عملية تحرير نينوى بعد مرور 45 يوما من انطلاقها.وقال يارالله في تصريح متلفز انه (مر على انطلاق عمليات قادمون يانينوى 45 يوما والعملية تسري وفق ما خطط لها لكن بعض التاخير جاء حفاظا على المدنيين والبنى التحتية كون العمل ليس بجانب عسكري فقط وانما هناك لجانا للعمل الخدمي ودمجنا بين العملين العسكري والانساني لتعزيز الثقة مع المواطنين).واضاف ان (قوات البيشمركة تعد جزءا من قوات عمليات قادمون يانينوى وحررت 25 قرية بينها ناحية بعشيقة و 500 كيلو متر مربع، اما قوات الشرطة الاتحادية فقد انطلقت عملياتها في 17 تشرين الاول من القيارة ووصلت الى البو سيف وحررت نحو الف 855 كيلو مترا مربعا وابرز المدن المحررة الشورة وناحية حمام العليل ، ومعمل الكبريت وسيطرة على 56 بئرا نفطية وتم تدمير الكثير من السيارات المفخخة).وتابع ان (قوات الحشد الشعبي، بدأت عملياتها يوم 29 تشرين الاول وتمكنت من السيطرة بالكامل على مطار تلعفر وتحرير 130 قرية وهي تبعد الان 3 كيلومترات عن مركز قضاء تلعفر وتعمل القوات على محاصرة تل عبطة).مبينا ان (القوات تمكنت من تفجير 75 سيارة مفخخة منذ انطلاق عملياتها).وتابع (اما جهاز مكافحة الارهاب فهو اول من دخل الى الموصل وحرر 23 حيا ضمن الساحل الايسر الذي يضم 56 حيا وهو الان على مشارف منطقة القادسية الاولى ويتقدم باتجاه حي النور وقريبا جدا سيحسم امر تحرير الساحل الايسر).واشار الى ان (قوات الفرقة المدرعة التاسعة دخلت ايضا الى احياء الموصل وحررت منطقتين وتقاتل الان في اربعة احياء اخرى كما حررت 52 قرية وبمساحة 592 كيلو مترا ودمرت 77 مفخخة اما الفرقة 16 فقد حررت 21 قرية في المنطقة الشمالية للمحور و112 كيلو مترا ودمرت 29 مفخخة).موضحا ان (التاخير في بعض العمليات هو بسبب الحذر الشديد من اجل حماية المدنيين).مشيرا الى ان (الساحل الايسر لو كان خاليا من المدنيين لتم تحريره بسرعة قياسية). مؤكدا (قريبا جدا سنعمل على تحرير الساحل الايسر بغضون اسبوع او اسبوعين).ولفت الى ان (عصابات داعش الارهابية استخدمت 632 عجلة مفخخة منذ انطلاق العمليات).

قصف رتل

وفي الانبار قال مصدر امس ان (طائرات السيخوي قصفت رتلا لداعش مكون من 18 آلية متنوعة حال وصوله الى منطقة عنه ما أدى الى مقتل واصابة اكثر من 25 داعشيا بينهم قيادات من جنسيات عربية واجنبية).واضاف أن (الرتل كان يروم مهاجمة القطعات العسكرية غربي مدينة الرمادي الا ان يقظة الطيران الحربي العراقي حالت دون ذلك وتمت ابادة الرتل بالكامل).مبينا أن (استهداف الرتل استند الى معلومات استخباراتية). وقال القيادي في حشد الأنبار ناظم الجغيفي في تصريح امس ان (عناصر داعش قاموا بعرض كافة محتويات المصانع الحكومية والاهلية والعمارات السكنية في مناطق عنه وراوه والقائم للبيع في واحدة من اكبر عمليات السرقة التي لم تشهدها تلك المناطق منذ عقود من الزمن).واضاف أن (قيام داعش بعرض محتويات مصانع تلك المناطق يتزامن مع قرب اقتحامها من القوات الامنية والقوات الساندة لها وفق اوامر صادرة من قادة التنظيم الاجرامي الموجودة داخل الاراضي السورية).واشار الجغيفي إلى أن (تجار من سوريا يقومون بعمليات الشراء بعد ان يتعهد عناصر من داعش بتسهيل مهمة الشاحنات الناقلة لمحتويات المصانع وإدخالها الى الاراضي السورية).مؤكد ان (عددا من العمارات السكنية الاهلية تم سرقة محتوياتها وبيعها لمن يرغب بشرائها).