– December 3, 2016

دعوة اليونسكو للإسهام في أعمال التأهيل

أمانة بغداد لـ (الزمان): مئوية شارع الرشيد تهدف إلى لفت أنظار الحكومة

بغداد – داليا احمد

قالت امانة بغداد ان تنظيم مهرجان لمناسبة مئوية شارع الرشيد يهدف الى لفت انظار الجهات المعنية الى الشارع من اجل تطويره بالكامل لما يحمله من ارث ثقافي وحضاري. وقال سكرتير مئوية شارع الرشيد عادل العرداوي لـ (الزمان) أمس ان (الامانة اقامت اول امس الجمعة احتفالا كبيرا لمناسبة مرور 100 عام على تأسيس شارع الرشيد بالقرب من ساحة معروف الرصافي تضمن فعاليات ونشاطات متنوعة من بينها تنظيم بازار لبيع الانتيكات )، لافتاً الى ان (الاحتفال كان قد سبق بعمل جاد ومهم من جانب ملاكات الامانة من اجل تحسين واجهة الشارع ابتداءً من ساحة الميدان الى تمثال الرصافي برعاية رئيس الوزراء حيدر العبادي) .وأوضح العرداوي ان (الاحتفال جاء للفت نظر الحكومة ومنظمة اليونسكو والجهات المعنية للبدء بتطوير الشارع الذي وصل درجة تشويهه الى حالة مزرية وهي تحاول رفع قطع الكونكريت عنه وهذا ما بدأنا به )، لافتاً الى ان (الخطط تتضمن تطوير الشارع والاستمرار في ذلك حتى نصل الى ساحة حافظ القاضي او السنك ثم الى نهاية الباب الشرقي). وكانت احتفالية مئوية شارع الرشيد التي تزامنت مع يوم بغداد قد اتسمت بصبغة شعبية للتذكير بأهمية الشارع، وشارك فيها العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مثل وزارات الثقافة والدفاع والداخلية والنقل والاتصالات وشبكة الاعلام العراقي ومنظمة اليونسكو ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن شخصيات نوعية من خارج العراق شاركت في الاعداد للاحتفالية. وتضمن برنامج الاحتفالية تسيير مواكب راجلة ومحمولة من التراث الفلكلوري العراقي وسيارات قديمة تعود الى خمسينيات القرن الماضي، ومجموعة من الربلات، الى جانب ممارسة الباعة الجوالين وهم يجرون عربات لبيع اللبلبي والباقلاء واللبن والشربت والحلويات بملابس فلكلورية مثل الجراوية والعكال والصاية وتسيّر حافلة لنقل الركاب تحمل الرقم 4 للتذكير بمسار هده الحافلة التي كانت تنطلق من الميدان الى القصر الابيض وفعاليات متنوعة اخرى.