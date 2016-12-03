– December 3, 2016

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حوار عن فاجعة مرتقبة – زيد الحلي

هزني ما سمعته : نصب الحرية في ساحة التحرير ، بات على وشك الانهيار ، ولا يتعدى عمره العامين القادمين .. معقولة ؟

امس كنتُ اجلس في مقهى مول المنصور ، بانتظار احد الاصدقاء وعلى جانبي كان ثلاثة اشخاص ، يجلسون ، انهمكوا في نقاش عميق ، ويبدو من خلال نقاشهم وحوارهم الذي وصل مسامعي بالرغم مني ، انهم مهندسون مدنيون ، ومن هيئتهم شعرت انهم من اعمار تجاوزت الخمسين عاما ، وتجربتهم طويلة في مجال الانشاءات والعمارة المدنية ، وان احدهم يعمل استاذا جامعيا في حقل الهندسة المعمارية ..

حديثهم ، انصب على نصب الحرية .. اثنان منهم ، اكدا ان عمر النصب بات قصيرا ، وحددا عامين لانهياره بشكل مفاجئ ، بعد ان اجريا بشكل شخصي معاينات استمرت لأسابيع للنصب من كافة جوانبه ، وظهر لهما ان اسسه تأثرت بمياه جوفية ، وزادت نسبة الاملاح بشكل واضح للعيان ، وان تأثير حرارة الشمس في الصيف ، اصبحت خطرا قاتلا على الرمز الوطني الكبير، حيث تمددت معادن النصب على واجهة المرمر، بشكل واضح ، ينذر بمأساة ، اما زميلهم الثالث ، فقد بدأ اكثر تشاؤما ، حيث قال انه سيقوم برفع دعوى على امانة بغداد ووزارة الثقافة وجمعية التشكيليين العراقيين ، لتقاعسهم في الحفاظ على نصب الحرية الذي يمثل رمزا عراقيا ، فائق الاهمية على النطاق المحلي والعربي والعالمي … فبغداد والعراق ، يمثلهما نصب جواد سليم .. نصب الحرية ..

غادرتُ المقهى ، قبل ان يأتي صديقي ، فلم يسعني البقاء وسط انباء سيئة ، عن نصب الحرية … هذا النصب العملاق الذي يمثل سجلا مصورا صاغه الفنان العراقي ، العالمي ، الكبير جواد سليم طيب الله ثراه عن طريق رموز أراد من خلالها سرد أحداث رافقت تاريخ العراق مزج خلالها بين القديم والحداثة حيث تخلل النصب الفنون والنقوش البابلية والآشورية والسومرية القديمة إضافة إلى رواية أحداث ثورة 14 تموز 1958 ودورها وأثرها على الشعب العراقي وكثير من الموضوعات التي استلهمها من قلب العراق ولعل أهم ما يجذب الشخص عندما يطالع النصب للوهلة الأولى هو الجندي الذي يكسر قضبان السجن الذي يتوسط النصب لما فيه من قوة وإصرار ونقطة تحول تنقل قصة النصب من مرحلة الاضطراب والغضب والمعاناة إلى السلام والازدهار..

لا اتخيل يوما ، ان العراق سيكون بلا نصب الحرية ؟ ولا أظن إن هذا التصور سيكون على بال احد ، فنصب الحرية ، والعراق صنوان ، احدهما صورة عن الأخرى ..

ايتها الضمائر استيقظي قبل وقوع الفاجعة !