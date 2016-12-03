– December 3, 2016

الوسط في المقدمة والشرطة تقهر زاخو والنفط في موقع الطلبة

الزوراء يجتاز النجف بثلاث دقائق وتعثّر رابع للأمانة وتراجع الميناء

الناصرية – باسم الركابي

المستفيد الاول من مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم نفط الوسط الذي بقي قي الصدارة من دون لعب بعد ان الت النتائج لمصلحته حينما فشل الوصيف الامانة في عبور كربلاء و الميناء في مشاركة الوسط الموقع الاول حينما فشل في ايقاف الكهرباء في الوقت الذي تقدم النفط الى موقع الطلاب الخامس ونفط الجنوب الى السابع والزوراء ثلاثة مواقع والحدود موقعين حيث التاسع والبحري موقعا والكهرباء الى السادس عشر والسماوة الى السابع عشر فيما تراجع زاخو الى الثامن عشر والطلاب الى السادس وبقيت فرق النجف والحسين الكرخ وكربلاء في امكانها في سلم الترتيب

نجاح النفط

ونجح النفط في تجاوز ملعب ميسان بالفوز عليه بهدف وليد كريم الذي حسم الاموربه خلال الشوط الثاني والعودة بفوائد النتيجة حيث النقاط كاملة وتجاوز احدى ملاعب المحافظات الصعبة والزم فريقها على تجرع الخسارة الأولى تحت انظار جمهوره وتعزيز مسار النتائج والاهم التقدم الى مواقع الطلاب حيث الخامس 14 نقطة والعودة بالفوز الثاني من ملاعب المحافظات حينما كان قد تغلب على البحري بثلاثة اهداف قبل ان يخسر مع الميناء وما يقوم به الفريق يعكس مستوى اللاعبين ومهاراتهم والاستمرار بتقديم الاداء المميز منذ بداية الدوري و التقدم من جولة لاخرى وليثبت قوته ومنافسته على المواقع والتقدم فيها مع مباريات المرحلة الاولى التي يسيرها حسن احمد كما يريد قبل ان يلفت نظر وسائل الاعلام والحديث عن النفط الذي رفع من سقف طموحات نتائج المباريات التي يتعامل معها بجهود فنية وجدية

ونشاهد فريق شبابي منسجم ويمتلك عناصر ذي امكانات فنية عالية ومهارات واضحة وتسير في الاتجاه الصحيح قبل ان تزداد ثقة اللاعبين من خلال التعامل بثقة عالية مع الاحداث وتحقيق المطلوب وعندما تريد ان تعرف قوة الفريق انظر الى ما يحققه في مباريات الذهاب في وقت الحقت الخسارة ضرر واضحا بفريق العمارة بعد تلقي الخسارة الاولى التي اتت بغير وقتها ولانهم كانوا يلعبون في ظروف مناسبة لكنهم لم يقدروا على ايقاف قوة النفط ليتراجعوا ثلاثة مواقع 12 وكان عليهم الحفاظ على نوعية الاداء وطريقة اللعب امام مصدر نقاطه مباريات الارض التي لايمكن التفريط بنقاطها تحت اي مسوغ كان ولان القادم سيكون اصعب ولابد من التحصن بهذه النقاط

فشل ثالث للطلاب

وللمرة الثالثة يفشل الطلاب في تجاوز عقدة ملاعب المحافظات وكادوا ان يخسروا كل شيء في ملعب السماوة عندما تلقىوا هدف المضيف عن طريق علي عبداللة نهاية الشوط الاول قبل ان يتدارك حسن كامل التعادل للطلاب عندما سجل د55 من المباراة التي فشل فيها رهان الفريقين حيث الطلاب وضياع فرصة الفوز والتراجع سادس والسبب النتيجة التي تجنبها بصعوبة وهو يحقق التعادل الثالث ليخسر ست نقاط ومكانه متراجعا للوراء بوضوح وبات يعاني ويعلب تحت ضغط جمهوره الذي ير فض ما يحصل من نتائج اثرت على مجمل الامور وباتت تنسحب على استقرار للفريق الذي دخل منافسا على اللقب لكنه تعثر كثيرا وفتح الباب امام ملاحقة اقرانه حيث نفط الجنوب الواقف خلفه مباشرة قبل ان يخرج الاسبوع الحالي لمواجهته في العاصمة

وافتقد الطلاب الى تنظيم صفوفهم التي تراجعت كثيرا قبل ان تستمر في نزق النقاط على امل ان يعودوا الى دائرة المنافسة الحقيقية بعد التعادل في خمس مباريات اي انه فقد عشر نقاط منذ بداية الدوري وفريق مثل الطلاب عليه ان يظهر اكثر قوة وانضباط وقدرة على اللعب في اي مكان لاسباب معروفة

بالمقابل فشل السماوة مرة اخرى في تحقيق الفوز الاول رغم الظروف التي لعب فيها ومساندة جمهوره الذي تفاعل معه بقوة عندما حضر بشكل لافت رغم عودته من خسارة النفط لكن جماهير المحافظات تهوى متابعة مباريات الفرق الجماهيرية ويرون في نتائجها التحول الكبير امام حاجة فريقهم الذي لم يقدر على تقديم اللعب وكذلك التقدم الذي كان عليهم التعامل مع النتيجة في شوطها الثاني لكن يبدو استمروا يؤدون بنفس طريقة اللعب التي دفعوا ثمنها عندما خرج فريقهم متعادلا للمرة الرابعة في ميدانه ويبقى ضمن المواقع المرشحة للهبوط وهو ما يشغل بال جمهوره الذي اعرف كم يحرص على البقاء حتى لم تؤثر النتائج السلبية على متابعة مبارياته وليس كما يجري مع فرق اخرى التي تفقد جماهيرها مع كل نتيجة سلبية وهو ما شاهده حسن كمال الذي يريد ان يوفر هذا الدعم من اجل تغير النتائج وتحقيق الفوز الاولى الاسبوع الحالي عندما يضيف نفط ميسان امام الاحوال التي تزداد سوءا

فوز للحدود

وحقق الحدود فوزا مهما على فريق الحسين بهدف ليتقدم الى الموقع التاسع 11 نقطة من فوزين وخمس تعادلات وخسارتين ومهم ان يظهر بهذه الروحية ويقدم نفسه بثقة بعد مباراة الشرطة التي نجح في ادارتها عادل نعمة قبل ان يحسم لقاء الجولة التاسعة وامام فريق بمستواه وبهذه الطريقة يستفيد ويتقدم ولان الفوز المذكور ساعده كثيرا لان النتائج الايجابية مهم ان تاتي على هذا المستوى وان تظهر متباينة وهو يحرز التقدم مع الجولة التاسعة وللان يجدد الفريق روح المنافسة ويتابع مبارياته بشكل واضح ولان نتائج الفوز هي من تدعم مهمة الحدود الذي بدا الموسم على خلاف ما كان عليه في الموسم الاخير ومهم ان يظهر على هذه الشاكلة لتجاوز تحديات الية الدوري التي تشكل تحديا على اغلب الفرق التي تمر في ازمة مالية وعدم القدرة في انتداب عدد من اللاعبين المطلوبين والحدود من الفرق التي اعتمدت نهج العمل الصحيح حينما ارتكزت على اللاعبين الشباب باقل التكاليف لكنهم يقدمون مستويات مهمة في وقت تراجعت نتائج فريق الحسين الذي لايمر في افضل احواله واخذ يبتعد عن مسار الامور بعدما خسر لقاء الحسين وفقد ثلاثة نقاط ليستمر في مكانه الخامس عشر بخمس نقاط من التعادل بخمس مباريات وخسارة ثلاثة واخذ يعاني لانه افتقد للتوازن بعدما فشل في تحقيق اي نتيجة ايجابية ويحتاج الى العمل الجاد حتى لايفقد فرصة البقاء التي تظهر صعبة من الان بوجه الفريق الذي سيستقبل زاخو الأسبوع الحالي

تغلب البحري

ونجح البحري في مداواة خسارته الثقيلة امام ميسان بدواء الكرخ حينما تغلب عليه بهدفين لواحد ليرفع رصيده الى تسع نقاط في الموقع الثالث عشر والاهم ان يحقق الفريق الافضلية ويعوض خسارته بإضافة النقاط كاملة ويتجاوز كل التحديات بعد عزف نغمة الفوز ولان المهمة تتطلب ذلك والكثير من العمل من خلال الارتقاء بجهود اللاعبين للتقدم للامام من خلال التعامل مع مباريات فرق بمستواه لانها السبيل لتخطي المصاعب ويجعل منه منافسا ويحقق هدف البقاء بعد فشله كثيرا في مواجهات الذهاب واخرها الخسارة الثقبلة التي تعرض لها في العمارة ومهم ان يستعيد قواه وينجح في الفوز الذي زاد من معاناة الكرخ بتلقى الخسارة الخامسة ليبقى في مكانه قبل الاخير ويواجه مشاكل النتائج التي وسعت من تراجعه للوراء لانه فشل في حسم مباريات الارض ومن دون فوز مع مرور الجولة التاسعة دون ان يستعيد توازنه وسيكون امام مهمة صعبة حينما يستضيف النفط في الجولة المقبلة والنتائج التي يمر فيها تركت تاثيرا في الاتجاه المعاكس امام مواجهة خطر ترك البطولة اذا لم تتدارك الامور من هذه الاوقات وهو يسير عكس متطلبات المشاركة ولابد من تغيرات انية بعد استمرار السير عكس سير الامور التي لايمكن ان تبقى سائبة مع ان الكل يعرف ظروف النادي الحالية

عودة البطل

وعاد البطل الزوراء الى سكة الانتصارات بعدما خطف فوزا صعبا لكنه غاليا من النجف في الوقت الممد من المباراة التي جرت بملعب الشعب بعدما فشل النجف في المرور من بوابة الزوراء عندما كان متقدما بهدف عدي جفال د70 من ولم ينجح في إدارة الامور مقابل الصمود لدقيقتين قبل ان يفرط بفوز كان في متناول اليد والمباراة تلفظ انفاسها الاخيرة قبل ان يتمكن علي رحيم من اعادة المباراة للتعادل د92 وبعد مرور دقيقة تمكن علاء مهاوي من انقاذ الموقف حينما هز شباك النجف 93 والزامه على التخلي عن كامل النقاط وحرمانه حتى من التعادل واخراجه من الباب الضيق قبل ان يقدم هدية لجمهوره الذي رحب بالنتيجة وحمان الضيوف من الفوز قبل ان يعود البطل الى سكتة الانتصارات وتجاوز مشاكل النتائج بعد خسارة الجولة الماضية من الوسط من ملعب الشعب الذي شهد مباراة ندية ظهر تفوق الضيوف اغلب الوقت لكنهم لم يظهروا قوتهم كما ينبغي بد ان مروا متقدمين بهدف وكل الترشيحات كانت تصب لمصلحتهم في انهاء المباراة التي ظل الزوراء بعيدا عنها قبل ان ينتفض بعد استفزازه بالهدف الذي حفز عناصره الى تصعيد الجهود والعمل بكل ما لديهم لان نهاية المباراة تاتي من صافرة الحكم الذي وقع على استمرار اللعب ومنحها الى الزوراء الذي مع الفوز العسير ومن عملية قيصرية ليؤكد انه لايمر في احسن احواله وظهر في وضع متراجع فنيا في اللقاء المذكور مع رغبة الانصار في ان ينجح هذه المرة قبل ان يعذبهم في اداء لايحسد عليه لكن لايمكن التقليل من شان النتيجة

ولولا اخطاء حارس مرمى ودفاع النجف لزادة النتيجة من صعوبات المهمة التي للان بعيد عنها الزوراء عندما بلغ 11 نقطة وتقدم ثلاثة مراكز لكنه بقي غير مقنع في كل شيء ويواجه مشاكل اللعب والنتائج بقيادة عصام حمد الذي يرى في النتيجة تركت اكثر من مؤشر على مشاركة الفريق التي تمر عكس رغبة جمهوره الذي يبدو احتج كثيرا عليها عندما حضر بعدد قليل تابع سير المباراة لكنه خرج بخيبة الاداء لكن تبقى العبرة في الفوز الذي لايمكن التقليل من شانه لفريق مثل الزوراء والقدرة على حسم الامور في اي وقت وعلى ادارة فلاح حسن ان تتوقف وتراجع ما يحصل وتدارك مشاكل اللاعبين التي تتحمل الادارة جزءا منها لعدم التعاقد مع من يقدر للدفاع عن لقب البطل كما التفريط بباسم قاسم كان بالامر الخطأ وسيكون الفريق امام مهمة غاية في الصعوبة عندما يخرج هذا الاسبوع للبصرة لمواجهة الميناء وسيكون امام الاختبار الحقيقي بعد تعادله مع الجنوب وخسارة الوسط ذهابا

في وقت يكون النجف قد فرط باغلى نقاط الموسم لان الفوز على الزوراء يعادل لقب الدوري هكذا تاتي حسابات النتائج التي لايمكن التنازل عنها بهذه الكيفية ولان النجف اكثر ما يعاني من مباريات الذهاب قبل ان يقهر جمهوره حينما فشل في حسم نتيجة الزوراء والبقاء على هدف التقدم لما تبقى من الوقت المدد لكن لايمكن التراخي مهما كانت هوية الطرف الاخر ولان النجف توازن في الفترة الاخيرة ومهم ان لايتعرض الى مثل هكذا اخطاء قاتلة وكان يهم بالخروج بالفوز حينما كشف عن مفاتيحه عبر السيطرة النسبية وحالة الاندفاع والتسجيل الذي جاء بوقته وبقي امام تاثير النتيجة وكيفية تدبير الامور وان يظهر متماسك وقوي للنهاية لكن كل ما فعله لاعبو النجف اصطدم بحظ الزوراء وفشل مساعي النجف في الحسم

فوز الشرطة

وحقق الشرطة فوزا غاليا عاد به من ملعب زاخو الذي بات ممرا سهلا لكل الضيوف على مختلف عناوينهم ومستوياتهم بعدما تمكن من هزيمة المضيف بهدفين لواحد عندما تقدم الشرطة عن طريق هداف الدوري مروان حيت د21 عن ركلة جزاء استمر فيه د62 عندما نجح اصحاب الارض من تدارك التعادل قبل ان يتالق المهاجم عبد القادر طارق من منح الفوز للشرطة بهدفه القاتل د88 ليرفع رصيده الى 18 نقطة متقدما الى الموقع الثالث بفارق الاهداف عن الميناء المتراجع رابعا

وما يميز الشرطة هو التعامل مع سير اللعب وحسمه في الاوقات الأخيرة وهو ما يعكس قوة سلاح التهديف الذي دعم موقف الفريق من حيث سلم الموقف قبل ان ينهي عقدة اللعب في زاخو الذي سبق وشكل صعوبات حقيقية للفريق الذي ادى ما عليه في مهمة لم تكن سهله توجها بالنقاط كاملة قبل ان يتقدم الى مثلث الترتيب ويقلص الفجوة مع الوصيف الى نقطة ومع المتصدر نقطتين ويظهر رغبة كبيرة في الوصول الى الموقع الاول من خلال وجود مجموعة اللاعبين المعروفة التي اخذت تتفاعل مع الفريق بعد تحقيق الفوز الثاني تواليا وهو ما انعكس على مسار الامور وتغيرا كثيرا وبات في الموعد وفي مواجهة المباريات برغبة واضحة وبدا يكشف عن نفسه من خلال فوارق اللاعبين وهم الافضل بين فرق الدوري والاهم انها اخت ترتفع بمستوى الاداء وتحقيق النتائج كما زادت الانتصارات من ثقة الفريق وتوطيد العلاقة مع جــــــمهوره في ان يســــــانده كما كان عليه حتى الموســـــم الاخير قبيل ان يقــــاطع مبارياته بشـــــــكل مفاجئ.

ويامل محمد يوسف الذي بات يلبي رغبة الإدارة والجمهور عبر الاخذ بالفريق الى الدور الذي يجب ان يقدمه في خلق الفوارق والمنافسة على المواقع المفضلة لانه دخل منافسا من اجل تحقيق اللقب بعد الفشل الذريع في الموسم الماضي واهم ما قام به الشرطة هو الاطاحة بزاخو الذي سبب له مشاكل لازالت عالقة في اذهان جمهوره الذي اسعد بالفوز بعد تنفيذ الواجب من خلال طريقة اللعب التي حددها المدرب الذي يجد نفسه في مهمة للان مقبولة امام تحسن الاداء والنتائج والموقع ومهم ان يظهر الشرطة في الحالة الفنية ما يدعم المنافسة والارتقاء بها ولان الانظار ترنو دوما الى الفرق الجماهيرية ما يجعلها ان تلعب تحت ضغط النتائج

تراجع زاخو

وتراجع زاخو الى الموقع الثامن عشر ويواجه خطر الهبوط بعد ان فقد اللعب والنتائج في ملعبه متلقيا الخسارة الثالثة دون ان يدون فوزا له وهو ما زاد من مشاكله التي لايحسد عليها عندما خسر اربع مباريات وهو عدد كبير من نصف مباريات المرحلة الاولى ولان التاخر منذ البداية سيسبب المشاكل وكذلك صعوبة المعالجة امام زاخو الذي يسير من فشل لاخر وبعد تلقي الخسارة الثانية تواليا وانحنى امام الضيف الذي سبق وتعذب وغير من مشاركة الموسم الماضي ايام حكيم شاكر وما زاد من هموم زاخو تصرفات جمهوره التي منعته من متابعة مباريات فريقهم الذي يمر في اسوء حالاته

فشل الميناء

وفشل الميناء البصري للمرة الثالثة في مباريات الذهاب بعدما عاد بتعادل من الكهرباء الزمهم على التراجع للموقع الرابع بعد ان كان يامل في مشاركة الوسط في الصدارة ما يظهر النتيجة بطعم الخسارة وقبلها كان قد تعادل مع السماوة والحدود ونزف النقاط بهذه الشاكلة يؤثر اكثر بعد على واقع مشاركة الفريق الذي للان لم يلاعب احد الفرق المنافسة على اللقب خارج ملعبه وسيستقبل الزوراء الدور المقبل واذا ما اراد جهازه الفني من تحقيق المنافسة المطلوبة على عناصره ان تتوازن في النتائج داخل وخارج الميدان ولانها قادرة لما تتمتع به من مهارات وقوة وزادة خبرة من خلال تمثيلها لمنتخبات العراق ما يدعو الى تقديم العمل والنتائج التي يريدها جمهور الميناء الذي مؤكد رفض النتيجة المذكورة امام الكهرباء المتراجع في الموقع السادس عشر وقبلها مع السماوة الثامن عشر والحدود وسط الترتيب ما زاد من مخاوف جمهوره الذي يريد ان يظهر الفريق بافضل حالاته وليس في الوضع المتباين الحالي لان المهمة اكبر مما يقوم به الفريق الذي عليه ان يهتم بالأمور اكثر من الذي يجري فيه.

بالمقابل فشل مدرب الكهرباء الثاني علي عطية في تحقيق الفوز الاول للفريق الذي يكون قد تعرض للتعادل الخامس و ثلاث خسارات لكن المهمة تتطلب ان تاتي النتائج المطلوبة لمعالجة الموقف من هذه الفترة قبل فوات الاوان ولو عطية تسلم المهمة كما هي في ظروف صعبة في كل شيء بعد بداية الزمت القطان ان يتركها ويستلمها عطية في وقت غير مناسب ولابد ان تتطور الامور وايصال الفريق الى الطريق الصحيح عبر التعويل على قدرات عطية واللاعبين الذي مهم ان يديرها المدرب واهمية السيطرة على الامور للدفع بالفريق من مكانه الحالي وايقاف مسلسل نتائج التعادلات لانها بطعم الخسارة في ظل الاجواء التي يمر بها المقـــــبل على مواجهة مهمة عندما يحل ضيفا على الشرطة الــــدور القادم

تعادل كربلاء والامانة

وفشل الامانة في بلوغ الصدارة امام ضياع فرصة الفوز على كربلاء بعد ان عاد بتعادل بطعم الخسارة وهو الرابع للفريق الذي فرط بالارتقاء اليها بعد التعادل مع الحدود وزاخو والجوية ولم يستقيد من غياب الوسط عن مباريات الجولة المذكورة ليفشل في عبور متذيل الدوري في مهمة خرجت عن كل التوقعات حيث الارجحية تصب في مصلحة الامانة بعد اداء ممل من الفريق الذي كان عليه ان ياخذ الامور على محمل الجد واللعب من اجل الفوز الذي كاد ان يمنحه جرعة معنوية في تخطي الوسط قبل ان يتوقف في ملعب كربلاء ويعود بالنقطة التي زاد رصيده 19 على بعد نقطة من الوسط لكنه مؤكد يشعر بالملاحقة الحقيقية من الشرطة والميناء وسيكون امام مهمة صعبة عندما يخرج الى اربيل الاسبوع الحالي

وشكلت النتيجة تحديا لفريق كربلاء المتهالك الذي يمر في اسوء حالاته لكن الامانة لم يكن مؤثر من حيث الاداء على المستوى الفردي والجماعي وافتقد للتوازن في تمرير الامور كما كانت تتطلبه المهمة التي يبدو شكلت ضغطا على اللاعبين والانشغال بالفوز والصعود الى موقع الوسط اكثر الغانمين في هذه الجولة وبقي مستريحا في الموقع الاول من سلم الترتيب بعد ان وقف كربلاء ندا للامانة والخروج بنقطة من ملعبه الجميل هي في كل الاحوال افضل من الخسارة التي كادت ان تكون الثالثة التي تداركها ليرفع رصيده الى اربع نقاط لكنه استمر قابعا في الموقع الاخير ما زاد من مشاكله وكما يبدو لم يجد حلا لمشاكله الفنية والمالية امام واقع الادارة التي تتحمل لوحدها ادارة الامور التي تزداد صعوبة