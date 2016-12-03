– December 3, 2016

النجف تتمسّك بخدمات العمدة

بغداد – الزمان

أعلن رئيس نادي النجف الرياضي خضير العوادي، امس السبت، أن المدرب عماد محمد أن الهيئة الادارية للنادي متمسكة بخدمات المدرب وتحرص دعمه وتوفير سبل النجاح له للمضي بمسيرة الفريق نحو الأفضل.وقال المتحدث الإعلامي للنادي منذر العذاري في بيان تلقت الزمان نسخة منه، إن “رئيس الهيئة الإدارية للنادي خضير العوادي أكد أن إدارة النادي متمسكة بمدرب فريقها الكروي عماد محمد ولاسيما بعد الأداء الرائع الذي قدمه الفريق في مباراته الأخيرة أمام نادي الزوراء التي خسرها بشكل غريب في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع”.وأضاف العذاري، أن “رئيس النادي أوضح أن الفريق ظهر بأفضل حالاته وبدت لمسات المدرب واضحة على أداء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر”، كاشفاً أن “العوادي قام بزيارة المدرب في مدينة كربلاء وقدم له الشكر على جهوده الكبيرة في قيادة الفريق وتجديد الثقة به مدربا للفريق حتى نهاية الموسم الحالي”.وتابع العذاري، أن “العوادي أشار إلى امكانية تجديد عقد المدرب لموسم آخر أو أكثر، وأن إدارة النادي ستكون سندا قويا له لانجاح مهمته مع الفريق”، لافتاً إلى أن “رئيس النادي شدد على ان الإدارة لن تسمح لأي أحد مهما كانت صفته بالتجاوز على المدرب ومساعديه”.وبين العذاري، أن “العوادي طالب جماهير النجف بالوقوف مع الفريق ومؤازرته خلال المباريات المقبلة لتحقيق النتائج الايجابية التي تعيد الفريق لسابق عهده”، منوها إلى أن “العوادي أعلن أن فترة الانتقالات الشتوية ستشهد انضمام بعض اللاعبين المميزين لتشكيلة الفريق لتعزيز صفوفه سيما وإن مشوار الدوري سيكون طويلا في هذا الموسم لأنه يقام بطريقة الدوري العام”.ولفت المتحدث الإعلامي لنادي النجف، أن “العوادي أكد أن المدرب عماد محمد قاد الوحدة التدريبية لفريق النادي امس السبت على ملعب النادي”.