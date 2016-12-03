– December 3, 2016

الدوريات الأوربية: كان يفشل في إستغلال النقص العددي لديغون

بايرن ينتفض ونابولي يتلاعب بالإنتر ويمزّق شباكه

{ مدن – وكالات: سحق نابولي، ضيفه إنتر ميلان (3ـ0) في المباراة التي جرت بينهما، مساء اول امس الجمعة، على ملعب سان باولو في افتتاح الجولة الخامسة عشرة، من الدوري الإيطالي لكرة القدم. قدم نابولي، بداية أكثر من رائعة، سجل خلالها هدفين في الدقيقتين (2، و6) عن طريق زيلينسكي، وهامسيك، ثم سجل إنسيني، الهدف الثالث، في الدقيقة (51). ورفع نابولي، رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الخامس، وتجمد رصيد إنتر عند 21 نقطة في المركز الثامن. كان الحماس الشديد، شعار نابولي، في بداية اللقاء، حيث بكر بالتهديف في الدقيقة الثانية، عن طريق زيلينسكي، بعد عرضية رائعة من هامسيك، إلى كاييخون، الذي مرر بالرأس للاعب البولندي، الذي سدد في المرمى. ولم تمر سوى 4 دقائق، حتى أضاف نابولي، الهدف الثاني عن طريق هامسيك، الذي تسلم تمريرة رائعة في عمق دفاع إنتر، وانطلق وسدد بكل هدوء واقتدار ليهز الشباك.

فرص ضائعة

لم تهدأ هجمات نابولي، في بداية أكثر من رائعة لأصحاب الأرض، وفرض كاييخون، وهامسيك، وإنسيني، سيطرة لنابولي وضغط مكثف على دفاع إنتر، الذي ظهر هجوميًا بتسديدة كاندريفا. وأنقذ حارس إنتر ميلان، فرصة هدف ثالث من نابولي عن طريق المهاجم جابياديني الذي تسلم الكرة بمنطقة الجزاء، وسدد، لكن هاندانوفيتش يبعد الخطورة، وسدد زيلينسكي كرة قوية فوق العارضة. أهدر جابياديني، فرصة الهدف الثالث بضربة رأس مرت بجوار القائم، بينما وجه إيكاردي تسديدة مباغتة وقوية مرت بجوار القائم، في الدقيقة (20) مع خطأ فادح من دفاع نابولي ولكن الحارس رينا أنقذ الموقف. واصل نابولي، ضغطه الهجومي مع اختفاء تام من لاعبي إنتر على المستوى الهجومي. وضاعت فرصة جديدة من جابياديني بتسديدة أنقذها حارس إنتر مع تمريرة أخرى عرضية من النيراتزوري أبعدها ألبيول. ورد إنسيني، تسديدة ضعيفة بجوار القائم، وتألق هاندانوفيتش في إبعاد تسديدة هامسيك، ثم حصل إنسالدي لاعب إنتر على الإنذار، ونال زيلينسكي لاعب نابولي البطاقة الصفراء، لينتهي الشوط الأول بتقدم نابولي. أشرك إنتر ميلان، في بداية الشوط الثاني، إيدير مارتينيز، في خط الهجوم على حساب بانيجا الذي لم يقدم شيئًا يذكر. وفرض نابولي، السيطرة من جديد في وسط الملعب قبل أن ينجح إنسيني، في تسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض من كرة عرضية حولها اللاعب إلى شباك إنتر في الدقيقة (51). ودفع إنتر في الدقيقة (55) باللاعب جواو ماريو، على حساب كوندجبيا لتنشيط وسط الملعب، وأضاع هامسيك فرصة الهدف الرابع بتمريرة عرضية من إنسيني، ليسددها اللاعب في جسم الحارس هاندانوفيتش. وأشرك نابولي، جياكيريني على حساب إنسيني (58) بجانب خروج هاساي المصاب، في الدقيقة (61)، ونزول ماجيو، وواصل جابياديني، إهدار الفرص بتسديدة أخرى في منطقة الجزاء، أبعدها حارس إنتر. وأنقذ رينا حارس نابولي، كرة خطيرة لإنتر بتسديدة من إيدير في منطقة الجزاء في الدقيقة (68)، وأطلق هامسيك تسديدة صاروخية فوق العارضة. وألقى نابولي، بآخر أوراقه بخروج هامسيك القائد، ونزول الكرواتي ماركو روج، في الدقيقة 76 مع مشاركة بالاسيو لاعب إنتر على حساب كاندريفا. هدأ إيقاع اللقاء مع تحكم تام في الكرة من نابولي، ونال بروزفيتش لاعب إنتر البطاقة الصفراء للخشونة. وسدد ماجيو، كرة مباغتة، علت مرمى إنتر مع انطلاقة سريعة من بالاسيو، وتسديدة كادت تسكن شباك إنتر لولا براعة رينا. وانطلق كوليبالي في عمق دفاع إنتر، لكن بلا خطورة، ومارس جابياديني هوايته بإضاعة الفرص، وسدد كرة بجوار القائم وأهدر بيرسيتش كرة خطيرة إنتر بضربة رأس لينتهي اللقاء بفوز ساحق لنابولي.

انتفاضة ميونيخ

انتفض بايرن ميونيخ، وحول تأخره بهدف، أمام مضيفه ماينز، إلى الفوز (3ـ1)، في المباراة التي جرت بينهما، مساء اول امس الجمعة، في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم. وجد بايرن ميونيخ، نفسه متأخرًا بهدف بعد مرور 5 دقائق على بداية المباراة، عندما سجل جون كوردوبا، هدف ماينز الوحيد، لكن بايرن، عاد سريعًا للمباراة بتسجيل هدفين متتاليين عن طريق ليفاندوفسكي، وربن في الدقيقتين (8، 21)، قبل أن يعزز المهاجم البولندي تقدم البافاري بهدف ثالث (90+2). ورفع بايرن ميونيخ، رصيده إلى 30 نقطة، متربعًا على صدارة البوندسليجا مؤقتًا، في المقابل، توقف رصيد ماينز، عند 17 نقطة، في المركز التاسع. جاءت البداية مباغتة من أصحاب الأرض، ببينية من يونوس مالي، يخطفها جون كوردوبا من منتصف الملعب ويتوغل محرزًا هدف التقدم، بتسديدة أرضية على يمين نوير، في الدقيقة الخامسة. لكن الرد من البافاري، جاء سريعًا، بتمريرة من روبن، لليفاندوفسكي، يسددها الأخير داخل الشباك محرزًا التعادل في الدقيقة (8)، ومن عرضية مولر، يسجل روبن الهدف الثاني لبايرن برأسية غير معتادة (21). وأنهى بايرن ميونيخ، الشوط الأول، محققًا رقمًا فريدًا هذا الموسم، بعدما بات الفريق الوحيد في البطولة، الذي يسجل خلال الشوط الأول، 14 مرة. وواصل بايرن ميونيخ، سيطرته على مجريات الشوط الثاني، وسط أفضلية واضحة له، حيث وصلت تسديداته إلى 15 تسديدة، ونسبة استحواذ بلغت 70 بالمئة. وهدأ إيقاع اللعب، في ظل لجوء لاعبي بايرن للحفاظ على الكرة، أطول مدة ممكنة بين أقدامهم، وينجح ماتس هوميلز في قتل خطورة هجمة مباغتة لماينز بفضل تدخل قوي، في توقيت، ليحرم المنافس من إدراك التعادل. وشهدت الدقيقة (77)، عودة التشيلي أرتورو فيدال، للمشاركة، بعد غياب؛ بسبب الإصابة، بعدما نزل بديلا من جوشوا كيميتش. وينشط لاعبو ماينز، في آخر ربع ساعة، من عمر اللقاء من أجل التعادل، وسط تنظيم دفاعي جيد من البافاري، لكن ليفاندوفسكي، قتل المباراة بتسجيله الهدف الثاني له، والثالث للبافاري، مع نهاية المباراة.

تعادل كان

تعادل فريق كان مع ضيفه ديجون بنتيجة 3-3 خلال المباراة التي جمعتهما اول امس، الجمعة، في الجولة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وسجل أهداف كان أيفان سانتيني (هدفين) في الدقيقتين 24 و37 ويان كارامو في الدقيقة 43، فيما أحرز أهداف ديجون كل من بيير لي ميلو في الدقيقة 26، ولويس ديوني في الدقيقة 59، وعلاء الدين يحيى، لاعب كان، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81 . واضطر فريق ديجون لاستكمال المباراة منذ الدقيقة 31 بعشرة لاعبين بعد طرد أرنولد بوكا موتو، إلا أن كان فشل في استغلال النقص العددي في صفوف الفريق الضيف. ورفع كان رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر، كما رفع ديجون رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر.