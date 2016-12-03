– December 3, 2016

مدرّب لايبزيغ يرد على إهتمام أرسنال

{ فيينا – وكالات: رد النمساوي رالف هازنهاتل، المدير الفني لنادي لايبزيج الألماني، متصدر البونسليجا لهذا الموسم في مفاجأة من العيار الثقيل، على الأخبار التي أكدت اهتمام نادي أرسنال بالتعاقد معه ليكون خليفة لأرسين فينجر. وأكد هازنهاتل أنه درس القصة جيدًا مؤكدًا أن تدريب نادي أرسنال سوف يكون أمر مثير بالنسبة لمسيرته التدريبية. ويقول هازنهاتل في مؤتمره الصحفي اول امس الجمعة وفقًا لما ورد في صحيفة صن البريطانية :كانت قصة مدروسة بشكل جيد، هناك الكثير من الحقيقة في هذا الأمر. وأضاف :أعتقد أن هذا لن يضر بسمعتي، لكنني وجدت الحظ هنا، لا يوجد لدي الكثير من الوقت للتفكير في تدريب أرسنال في الوقت الراهن. واختتم مؤتمره الصحفي بالحديث عن إمكانية الفوز بالدوري الألماني لهذا الموسم وتكرار معجزة ليستر الموسم الماضي في الدوري الإنكليزي وقال :بايرن ميونخ هو المرشح الأول للفوز.