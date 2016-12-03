– December 3, 2016

عالم الساحرة المدوّرة يستفيق على هول الكارثة

كرة القدم تنعى تشابيكوينسي والجثامين تنقل إلى البرازيل

{ البرازيل – وكالات: ريو تم نقل ضحايا حادث تحطم الطائرة الكولومبية الذي أسفر عن مقتل 71 شخصا هذا الأسبوع إلى البرازيل واقيم قداس تأبين لهم امس السبت. ونقلت العشرات من سيارات نقل الموتى الجثامين إلى مطار في ميدلين في كولومبيا يوم اول أمس الجمعة. ورافق الجثامين ممثلو هيئة الطيران المدني في كولومبيا وجنود وضباط شرطة وعمال الانقاذ. ويعتزم نادي كرة القدم البرازيلي شابيكوينسي إقامة تأبين في ملعب النادي أرينا كوندا امس السبت لضحايا حادث تحطم الطائرة الكولومبية. وسيجري تعزيز سعة مدرجات الملعب البالغة 19 ألف مقعد بـ2000 مقعد على أرض الملعب من أجل التأبين وكان من بين القتلى الـ71 في الحادث، 19 لاعبا في الفريق الأول. وتم لف التوابيت بقماش أبيض تم تزينه بالشعار الأخضر للفريق. كانت طائرة الخطوط الجوية البوليفية (لاميا) التي استأجرها الفريق قد أقلعت مساء الإثنين الماضي، وعلى متنها 77 شخصا قبل تحطمها في منطقة جبلية على بعد أقل من 40 كيلومترا من وجهتها، مطار خوسيه ماريا كوردوفا دي ريونيجرو في مدينة ميديلين بكولومبيا.وتحطمت الطائرة على ما يبدو لنفاد الوقود منها. ومن بين القتلى 19 من لاعبي شابيكوينسي، و24 من مسؤولي الفريق ومرافقيهم، و21 صحفيا برازيليا، وسبعة بوليفيين وشخص واحد من باراجواي هم أعضاء طاقم الطائرة.ونجا ثلاثة لاعبين، واثنان من أفراد الطاقم وصحفي.ومن لاعبي شابيكوينسي الذين نجوا لا يزال نيتو في حالة حرجة، في حين خضع آلان روشيل لعملية جراحية لإصابة في العمود الفقري، وبترت الساق اليمنى لجاكسون فولمان.وأتمت البرازيل يوم اول أمس الجمعة ثلاثة أيام من الحداد الوطني على الضحايا.

يوم استثنائي

لم يكن يوم الاربعاء الماضي عاديا بالنسبة لعالم كرة القدم الذي لم يستفق حتى الان من صدمة حادث الطائرة الذي اودى بحياة الغالبية العظمى من لاعبي فريق تشابيكوينسي البرازيلي. وكان من المفترض ان يخوض تشابيكوينسي بعد ساعات من الان اهم مباراة في تاريخه مع مضيفه اتلتيكو ناسيونال الكولومبي في ذهاب نهائي مسابقة سوداميريكانا لكنه لن ينعم بهذه الفرصة التاريخية لان الفريق كان من بين الـ71 راكبا الذين قتلوا في حادث تحطم الطائرة القادمة بهم الى ميديين، ولم يسلم من الفريق البرازيلي سوى 3 لاعبين. وتحطمت الطائرة التي كانت تقل 77 شخصا نتيجة اعطال كهربائية استنادا الى نداء الاستغاثة الذي اطلقه طاقم طائرة التشارتر من طراز بريتيش ايروسبايس146 التابعة لشركة لاميا البوليفية، لكن مصدرا عسكريا كولومبيا اشار الى احتمال نفاد الوقود ولهذا السبب حصل الحادث. وقال المصدر العسكري لوكالة فرانس برس: ما يدعو للشك هو انه رغم الاصطدام (بالارض) لم يحصل اي انفجار. هذا الامر يعزز نظرية نفاد الوقود. وتحطمت الطائرة في منطقة إل غوردو الجبلية في دائرة لا اونيون على بعد حوالى 50 كلم من ميديين، ثاني مدن كولومبيا الواقعة في شمال غرب البلاد، ونجا 6 اشخاص باعجوبة بينهم 3 لاعبين من الفريق البرازيلي هم الحارس جاكسون فولمان (24 عاما) والمدافعان الن روشل وهيليو هرميتو زامبيير نيتو الى جانب مضيفة اسمها خيمينا سواريز وعامل فني في الطائرة هو ايروين توميري والمعلق الرياضي في اذاعة اويستي كابيتال رافاييل هنزل فالموربيدا.

مسيرة كروية

لكن فولمان لن يتمكن من مواصلة مسيرته الكروية اذ بترت ساقه اليمنى بحسب ما اكد مستشفى مؤسسة سان فنسنتي الواقع خارج ميديين. واعلن الرئيس البرازيلي ميشال تامر الحداد الرسمي لثلاثة ايام تكريما للضحايا الذين سقطوا ومن بينهم 20 صحافيا رياضيا برازيليا كما افادت وسائل الاعلام التي يعملون فيها. وقالت شبكة فوكس سبورت لاتين امريكا التي تمتلك حقوق النقل الحصري لكأس كوبا سوداميريكانا، المسابقة الثانية من حيث الاهمية على صعيد الاندية في امريكا الجنوبية بعد كوبا ليبرتادوريس، ان 6 من موظفيها قتلوا في الحادث. وأحد هؤلاء القتلى هو المعلق الشهير واللاعب الدولي السابق ماريو سيرجيو (66 عاما و8 مباريات دولية) الذي احترف اللعب من 1969 حتى 1987 ومر باندية مثل فلامنغو وفلوميننسي وانترناسيونال وساو باولو وبالميراس ثم انتقل الى التدريب من 1987 حتى 2010 . من جهتها، اعلنت مجموعة غلوبو البرازيلية للاعلام المرئي والمسموع مقتل 4 من صحافييها في الحادث و4 آخرين يعملون في قناة ار بي اس التابعة لها. كما قتل في الحادث 6 صحافيين يراسلون محطات اذاعية محلية في تشابينكو معقل فريق تشابينكوينسي في ولاية سانتا كاترينا (جنوب).