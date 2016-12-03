– December 3, 2016

مجموعة أزاميل تلتقي بأصالة النحت العراقي

معرض متعدد الأساليب والخامات

فائز جواد

شهدت قاعة جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين في المنصور حظورا جيدا ولافتا من النخب الاكاديمية والمثقفة والفنية والجمهور العاشق للفن التشكيلي عموما والنحتي خصوصا لتكتظ بهم قاعة الجمعية في مساء السبت السادس والعشرين من تشرين الثاني ، والجمعية عودت جمهورها على تضييف المعارض التشكيلية الجماعية والفردية ماتؤكد ان العراق كان ومازال ينتج الجمال والابداع بالرغم من كل الظروف الحرجة التي تعصف بمفاصله ومن ثم استطاعت الجمعية وبجهود رئيسها الفنان المجتهد قاسم السبتي واعضاء الهيئة الادارية من دفع عجلة الفن التشكيلي الى امام وفتحت ابوابها للجمهور المتذوق والمتعطش للفن التشكيلي،

وفي مساء السبت شهدت القاعة تجمعاً كبيرا للجمهور وهو يتابع منحوتات رائعة جسدتها انامل فنانين من مختلف الاعمار ينتمون لعدة مدارس تشكيلية يجمعهم الابداع والصدق فيما ينحتون بادواتهم ، نعم انه المعرض الكبير لجماعة ازاميل النحتية وضيوفهم في معرض مشترك اثلج قلوب المتتبع للفن التشكيلي واكدت اعمالهم التي امتازت بالتنوع الرائع على ان النحت العراقي يعيد القه وتالقه ويتواصل مع المتغيرات والتطورات على صعيد الوطن العربي والعالم ، كلمة مبارك بحق النخبة من مجموعة ازاميل ومن اشرف عليها لاتكفي بل نشد على اياديهم ومبارك لهم من الاعماق كما بارك لهم كل من استمتع باعمالهم وفرحنا يتضاعف بعودة الق النحت العراقي المعاصر . المعرض الذي اطلق عليه ( تحية الى صالح القره غولي افتتحه المستشار الثقافي لوزارة الثقافة حامد الراوي ورئيس الجمعية الفنان قاسم سبتي ووكيل وزارة الرياضة والشباب عصام الديوان ومدير عام الفنون التشكيلية الاسبق جمال العتابي ومدير عام الشباب الفنان فائز طه سالم وعدد من الفنانين والفنان الكبير نصير شمة وعدد من المثقفين والفنانين .

النحات الفنان هيثم حسن الذي تراس مجموعة ازاميل قدم شرحا وافيا لكل عمل نحتي عرض في المعرض الكبير الذي ضم الفنانين جماعة ازاميل حامد لطيف ، رضا فرحان ، سمير حسن ، سميرة حبيب ، طلال محمود ، عاتكة الخزرجي ، علوان العلواني ، فاضل وتوت ، ليزا الخير الله ، نجم القيسي ، وهيثم حسن ، وضيوفهم النحاتين طه وهيب عادل رشيد ، عامر خليل ، عبد الحميد الزبيدي ، علي الربيعي ووليد البدري

رئيس الجمعية الفنان قاسم السبتي قال ( ماذا يعني هذا المعرض للنحت العراقي المعاصر ؟ وماذا يريد الازاميليون القول وهم يخوضون غمار تجارب في النحت تنتمي وباخلاص لهذا الزمن الذي يعد فيه اي جدوى للازاميل ) واضاف ( نعم بات من السهولة بمكان التلاعب بقسوة الحجر والحديد باستخدام التكنلوجيا ، ولكن هل العبرة بسواعد النحاتين وتقنياتهم ام بارواحهم النبيلة ؟ ولعلي اجد من باب الانصاف وانا رفيق رحلة العرض الباهر هذا من قبل عراب الجماعة الفنان هيثم حسن قبل اشهر عدة ، انهم ابتعدوا وبكل اقتدار عن الطروحات التقليدية للنحت العراقي وان خلاصاتهم الخارجة عن المالوف تقودنا للفخر بهذا المنجز المتخم بالتميز والجمال )

الدكتور جمال العتابي قال لـ ( الزمان ) انني ( لمست من خلال تجوالي في المعرض هناك نزوع حقيقي نحو التجديد ونحو الحداثة وهو الاقرب لتلك الحداثة من خلال الموضوع والمادة والاسلوب مع ان النحات العراقي مهما ابتعد يبقى هو مرتبط بجذره الرافديني من خلال الهيكل والبناء والاسس والمادة المشتغل بها ويقين هو يحاول ان يبتكر موضوعات جديدة يحاول ان يغير من اسلوب ومحاولات تجريبية لكن يبقى الاساس موجود في انتماءه الاول وان موروث الفن التشكيلي النحتي العراقي امتدام لموروث لجواد سليم والرحال ومحمد غني حكمت لذى انك تجد اللمسات واضحة ويبقى هذا المعرض او اي فعل ثقافي فني هو مواجهه لما نراه من قبح في الحياة كيف نصنع هذا اكيد بصنع الجمال وابتكاره وهذه المشاركة الواسعة وهذا الحظور ودور الجمعية الكبير اراه ناشط اكثر من اية مؤسسة الرسمية منها واعتقد انه يبقى عملها هو الاساس ولهم الحرية والفضاء الاوسع والخارجة عن التقليد لذلك ارى ان نشاطهم هذا ناجح جدا ويسجل للجمعية وبداية مهمة في ان تحرك هذا الساكن بالتحدي صالح القرغولي هذا الانسان الرائد الكبير صاحب العطاء واعتقد انهم احيوا صالح من جديد .

حلم أزاميل

الفنان هيثم حسن لخص في بيان جماعة ازاميل بعنوان ( ازاميل هي حلمنا ) قال فيه ( نعم لقد اسمينا حلمنا ازاميل واقول ان ازاميل ليست دعوة لاسلوبا محددا او اتجاه او مدرسة بذاتها ولسنا متفقين على تقنية ما ولانحن متحمسين لمادة معينة او مضمون ايدلوجي او تجمع افتراضي للاستهلاك الفني بل تسعى وبروحية المغامر في كسر النمطيات المكررة ) الفنانة النحاتة عاتكة الخزرجي احدى عضوات ازاميل ومشاركة في المعرق قالت ( مثلما ترون ان عملي هو تحت عنوان زوبعة دياتريما وهو طائر منقرض مثلته بشكل لولبي كالزوبعة واخترت اللون الذهبي لانه الاقرب الى لون الارض وانا دائما مااستخدم باعمال اللون الذهبي والفضي لانها توحي بالمعدن وهذه مثلما ترى خامة الالياف الطبيعية وانا اول من استخدمها في النحت وحاولت اضافة الى مادة الليف مواد مثبته وكيمياوية لادامته اكثر وقت وهنا جسدته ان الشعب او المواطن يجب ان يقاوم هذه الزوبعة ويتغلب عليها ومتمثل بالعش المستقر في الوضع المهزوز في عملي هذا ، والعمل طوله مترين وخمسة عشر سنتمتر وخامته كما قلت من الالياف اي من الارض العراقية وهي مقصودة وتجسد المتوى الفكري للعمل 9 واختتمت ( عموما رايت اعمال الزملاء الاخرين جميعها متميزة وتمتاز بالتنوع لان مجموعتنا ازاميل والرائع فيها اساليبنا مختلفة وبالتالي جدا احببت المجموعة وبوجود الاستاذ النحات المبدع هيثم حسن واحسست منه ومن ازملاء الاخرين روح التعاون والالفة والمحبة وهذا يقينا يفرز اعمالا متميزة تواكب الحركة التشكيلية المعاصرة وبالتالي يسجل المعرض نقلة نوعية لجمعيتنا المخلصة ولمجموعتنا ازاميل ) واختارت الجمعية فولدرا جسدت وصورت فيه اعمال المجموعة كافة وبينت اعمالهم النحتية والسيرة الذاتية الشخصية والعملية لكل عضو من اعضاء مجموعة ازاميل التي اضاءت بمعرضها ليل بغداد .