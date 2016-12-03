– December 3, 2016

مئة عام لشارع الرشيد

محاولة إغتيال الزعيم وتسجيلات جقماجي وخان مرجان أبرز الأحداث والمعالم

احمد عناد

يقع شارع الرشيد في بغداد الرصافه ويسير بمحاذاة نهر دجله ولكن ليس عليه و من باب المعظم الى شارع ابو نواس وقد افتتح في 23 تموز 1916 وهو يوم اعلان الدستور وكان على مرحلتين الاولى من الباب المعظم حتى منطقة سيد سلطان على وسمي (خليل باشا جادة سي) ثم المرحــله الثانيه التكميليه وتصل الى ابو نواس وكان عبارة عن سوق مســــــقف لغاية جامع ســـــــــــيد سلطان على ومرصوف بالطــــــــــــــابوق وقد بلطه الانكليز بالاسفلت وسيروا فيه السيارات لاول مرة واطلقوا عليه اسم الشارع الجديد وفي عام 1921 وبعد تنصيب الملك فيصل الاول ملكا على العراق بدلت تسمية الشارع الى (الرشيد) وهو خليفة بني العباس صاحب العصر الذهبي .

الذكرى المؤية لشارع الرشيد تعود بنا نحن الاجيال المتوسطة والكبيرة الى ذكرياتنا فيه فكل عراقي وبغدادي له ذكريات فيه مميزة طبعت في ذاكرته بمكان ما من الشارع فربما تكون في السنك او حافظ القاضي او الحيدر خانة واكاد اجزم انها جميعاً سعيدة فحين نمر اليوم بتلك الاماكن نتذكر ايامنا فيه وحكايتنا وربما نكون اثنين او اكثر او حتى مع الابناء وفي هذه الحالة نكون لهم كمرشد سياحي ونشرح لهم عن تلك الاماكن وتاريخها وحوادثها وفي داخلنا الكثير من الفخر اننا عشنا في تلك الحقبه الزمنية التي كان بها الشارع يزهو باجمل حلة بغدادية عرفها زمن شارع الرشيد كان هو بوابة بغداد الذهبية لهذه المدينة ومخزن ذكرياتها وعبق أمكنتها الجميلة والأثيرة لكل بغدادي على مر الزمن. كان ألأدب يحتفى به بالمقاهي والمسارح والفن تتراكض الجموع للأنتماء لمدارسه، ورؤيته على الواقع في دور العرض الممتدة على طول الشارع، والأزياء تعرض على واجهات محلاته التي كانت تزاحم كبريات المحلات والمتاجر التي كان تزهو بمعروضاتها وكان للتبضع من اورزدي باك نكهته الخاصة وشربت الحاج زبالة طعمه المميز واحتوى من المحلات ما تسمى بالعلامة ككعك السيد وكبة السراي وازياء الياس حسو وشكة القاضي لتجارة السيارات

ومحلات الملابس وللمقاهي المنتشرة فيه نكهتها الخاصة ايضا كالبرازيلة والتي كانت مخصصة للقراءة والطلاب ولم يكن فيها ما اعتادت عليه المقاهي ومقاهي المربعة وحسن عجمي ومقهى الزهاوي وام كلثوم منها من اندثرت واصبحت محلات ومنها من تعاني الاهمال وتكاد تلفظ انفاسها وللشارع وللسينما والمسارح وقعها ومكانها في الشارع كمسرح النجاح وسينما روكسي وعلاء الدين احتوى هذا الشارع ذكريات ادبيه وفنية وسياسية ومسيرات سياسية شهدت عليها الذكريات الشخصية وشهدت عليها الف ومئتان واربعة عمود (دنكة )تزين الشارع على جانبيه .

كل عامود من أعمدة الشارع وكأنه كائن ناطق يروي حياة ومسيرة وتاريخ مدينة خالدة وراسخة في قلوب ووجدان كل العراقيين. هذا الشارع العريق .. شارع الذكريات والزمن الجميل

كثيرة العلامات الفارقه في الشارع لكن من برز فيها

أقامت نصب يمثل أحد شعراء العراق الكبار ألا وهو( معروف الرصافي )قام بعمله الفنان أسماعيل فتاح الترك

تفرعت من الشارع اسواق عدة اولها من جهة الميدان وهو سوق الهرج ثم سوق السراي والصفافير واسواق العدد وسوق الشورجة وتحت التكية وسوق الهندي

مرورا ببناية البنك المركزي ومصرف الرافدين نتوجه الى منطقة حافظ القاضي التي يفضي اليها من جانب الكرخ جسر الاحرار

حتى نهاية الشارع معلم من معالم الشارع تسجيلات جاقمجي التي واكبت التسجيلات الصوتية من الاسطوانة والتيب .

للشارع معالم عدة وتاريخية كجامع الحيدر خان والذي يقع في المنطقه نفسها بين ساحة الرصافي والميدان

وجامع مرجان في مدخل الشورجة وفي المنطقة المقابلة له يقع خان مرجان الاثري الذي ازدهر ابان فترة الثمانينات والتسعينات بعد اعادة تاهيله واقيمت به السهرات البغدادية للمقام العراقي والاغاني التراثية العراقية لعمالقة الغناء العراقي .

وكذلك جامع السيد سلطان علي الذي يقع بين منطقة حافظ القاضي ومنطقة السنك .

سكن هذا الشارع الكثير من العراقيين من اليهود والمسيحين والمسلمين حتى ان احد احيائه سمي (بعكد النصارى) بل وحتى من المصريين سكن الكثير منهم في منطقة المربعه اواخر السبعينيات والثمانينات .

لو تحدثنا عن الشارع وذكرياته لكانت لنا صفحات .

ولعل الحادثة الاكبر هي محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم الرئيس العراقي ابان الستينات من قبل البعثين والتي اصيب بها قاسم وقتل فيها الغريري واصبح المكان محل لوضع النصب مع الهوى السياسي للدوله ..

وهذا الايام تمر الذكرى المئوية على ذكرى تاسيس الشارع وهو يأن تحت انواع من الزحف التجاري على محلاته القديمة وتتغير معالمه اليوم تلوة الاخر دون ان تقدم الدولة على مشروع اعمار وتاهيل له بعد ان سمعنا عدة مشاريع لتأهيله واعادة الحياة له مرورنا بالكتل الكونكريتية التي قسمته وحتى الارصفه والبنايات التي يحتويها وبهذا قطع شريان الحياة للشارع دون ان نرى مبادرة حقيقية تعيد للشارع حياته السابقة . حقيقة مؤلمة ان ترى معلم من معالم بغداد يحتضر امام عينيك دون ان تستطيع فعل شي له ..

في ضل حكومة بائسة لم تقدم لا للوطن ولا للمواطن وجائت على ارثه الحضاري لتطمره

واخيراً امانة بغداد متمثلة بامينتها وفي محاولة لترقيع ما فاتهم احتفلت يوم الجمعة الماضي بمؤية الشارع . 1916-2016 .