– December 3, 2016

الحزب يطلق مؤتمره الوطني العاشر بإحتفالية علنية

الدولة المدنية ونبذ الطائفية ووضع ستراتيجية إقتصادية ومالية ملامح برنامج الشيوعي العراقي

حمدي العطار

عقد الحزب الشيوعي العراقي مؤتمره الوطني العاشر في بغداد-قاعة سينما سميراميس يوم الخميس الماضي ومن المقرر ان تنتهي اعمال المؤتمر اليوم، والحزب الشيوعي هو الحزب الوحيد الذي دأب على عقد جلسته الافتتاحية علنية بأحتفال خطابي وغنائي يحضره مندوبون عن منظمات الحزب المرشحين من قبل منظماته داخل العراق وخارجه ،كما تحضره شخصيات وطنية سياسية وأجتماعية ونخب اعلامية وثقافية، وهو ثالث مــؤتمر للحزب يعقد بعد سقوط النظام السابق حيث عقد المؤتمر الثامن في بغداد بينما المؤتمر التاسع.

الترحيب والاشادة في بدء الاحتفال

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني ،ووقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء الحزب والحركة الوطنية ،رحب بعد ذلك (مفيد الجزائري) بالحضور والضيوف الكرام وعوائل الشهداء والسجناء السياسيين والانصار ،كما أشاد بتضحيات الحزب الشيوعي والحركة الوطنية (ونؤشر الى ان الحزب الشيوعي يدعو كل لمؤتمره الوطني كل القوى السياسية ولا يقتصر بالدعوة الى من تتطبق رؤيتهم او افكارهم مع منهجه) لذلك كان من بين الحاضرين (الرئاسات الثلاثة) رئيس البرلمان بشخصه (سليم الجبوري) وممثلين عن رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ،وكاننوا في كلماتهم بالاحتفالية اشادة بدور الحزب الشيوعي الوطني عبر مراحل تاريخية امتدت الى اكثر من ثمانون عاما (وهو اقدم واعرق حزب سياسي في العراق تأسس سنة 1934)

متمنيا للمؤتمر النجاح والتوفيق ،في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العراق، ثم تم دعوة سكرتير اللجنة المركزية (حميد مجيد موسى) للمنصة لألقاء كلمته وافتتاح المؤتمر الوطني العاشر ،وسط معلومات مؤكدة بأن تكون هذه الكلمة هي الاخيرة لقائد الحزب الشيوعي الذي استمر بقيادة الحزب الشيوعي منذ المؤتمر الوطني الخامس – مؤتمر الديمقراطية والتجديد- 1993 حتى المؤتمر الوطني العاشر (مؤتمر التغيير ) كما أن كلمة سكرتير الحزب في الجلسة الافتتاحية العلنية هي تعبر عن ملامح البرنامج الذي سيتم اقراره من قبل المندوبين في نهاية المؤتمر،وبذلك يتعرف الحضور في هذه الجلسة والاحتفالية على ملخص للتقرير السياسي وبرنامج الحزب ،وتشخيص الوضع السياسي وما يمر به البلد من اوضاع سياسية وامنية واقتصادية ،والبدائل التي يطرحها الحزب في برنامجه لأربع سنوات قادمة ،المدة التي حددها النظام الداخلي للحزب لأنعقاد مؤتمراته الوطنية.

وثائق المؤتمر

قوبل حميد مجيد موسى بعاصفة من التصفيق من قبل الحضور امتنانا لما قدمه للحزب الشيوعي طيلة مدة قيادته ،وهي حماسة تعبر عن الوفاء له وهو لم يرشح نفسه لقيادة الحزب في هذا المؤتمر لأسباب صحية!

“كنت افكر ليس بشخصية الرمز لدى السلطات الدكتاتوريات الحاكمة في الوطن العربي وبعض دول العالم ونضال الحركات التقدمية والديمقراطية من اجل تحديد مدة الحكم كسقف زمني لأستمرار الرئيس وتدوال المنصب مع الاخرين عبر دورة او دورتين فقط (4 او 8 سنوات) فما بال تلك الاحزاب المعارضة لأساليب الحكم الدكتاتوري لا تتضمن نظامها الداخلي تحديد مدة لقيادة الحزب كأن تكون (4 او 8 سنوات) ونرى قيادات تلك الاحزاب حتى لو كانت تملك الكفاءة والنزاهة والقدرة والصحة ايضا ان تستمر اكثر من عشرين سنة! لا اطن بأن الحزب الشيوعي قد تضمن هذه الجزئية بالرغم من أنه قد وضع منهجا للقضاء على الجمود العقائدي واسلوبا لتجديد قيداة الحزب (اللجنة المركزية) بتحديد الكوتا (للشباب والنساء) في كل مؤتمر يعقده” بدأ سكرتير الحزب بالتعبير عن الفخر والاعتزاز لمسيرة الحزب وتأثيرها المهم في الحياة السياسية بعد ان تمنى نجاح المؤتمر العاشر ،وشكر كل من ساهم في الحوار والنقاش العلني لبرنامج الحزب وابدى ملاحظاته في تطوير وثائق المؤتمر الوطني العاشر ” أن الحزب الشيوعي العراقي يطرح مسودة للنظام الداخلي ومسودة للبرنامج السياسي للجماهير من اجل ابداء ملاحظاته واقتراحاتهم بما موجود في تلك الوثلئق ويتم تشكيل لجنة مختصة بدراسة كل الملاحظات اللغوبية والاسلوبية والفكرية ويمكن اضافة ما تراه مناسبا ومفيدا للعمل الحزبي، لأن الحزب الشيوعي يؤمن بالعمل الجماعي ويسعى الى فهم واستيعاب الواقع السياسي الذي يعمل فيه وهو حريص على ان يعبر بصدق عن قناعة الجماهير ومعرفة ما يرغبون ان يكون عليه الحزب” واكد حميد مجيد موسى الى اهمية الاستمرار في النضال من اجل تحقيق الوطن الحر والشعب السعيد وان يبقى سجلنا التاريخي نظيفا ومشرفا ويحق لنا ان نفخر بذلك ،وان نستمر بمواجهة كل اشكال القمع المادي والمعنوي بالاساليب الديمقراطية حتى يحقق الشعب كل حقوقه الديمقراطية ، كما اشاد بالانتصارات التي تحققها القوات المسلحة (الجيش والشرطة) و(الحشد الشعبي والحشد العشائري والبيشمركة) التي تجري في تحرير نينوى من براثن الارهاب الداعشي.

المحاصصة الطائفية والاثنية اساس البلاء

اوضح حميد مجيد موسى بأن ادارة الدولة قد فشلت بسبب منهج المحاصصة الطائفية والاثنية ،فهي التي قامت بتشويه الديمقراطية واطلقت الفساد وعرقلت الاقتصاد وانتهكت حقوق الانسان وقيدت الحريات ،وهي من خلق الازمات السياسية والامنية والصعوبات الاقتصادية ،ويرى البديل في دولة المواطنة – الديمقراطية والدولة المدنية – الاتحادية والعدالة الاجتماعية ،من اجل تحقيق مصالح الشعب ، لأن السياسيين لم يوفوا بما وعدوا به الشعب من ديمقراطية وانفتاح وحرية ورفاهية،واوضح على ضرورة التخطيط والعمل الى ما بعد التحرير من داعش لأن تمكن داعش ليس لأسباب عسكرية فقط بل هناك اسباب سياسية وفكرية ولا بد من عمل سياسي لكي نزيل الاسباب التي مكنت داعش ، وينبغي تجفيف منابع الارهاب من جميع المناحي.

كما اشار سكرتير اللجنة المركزية الى غياب الاستراتيجية الاقتصادية والمالية وسط وجود ازمة اقتصادية ومالية بأنخفاض اسعار النفط ووجود عجز في الموازنة مع اتساع وتشجيع الفساد وحمايته،واكد ايضا بأن حقوق الشعب العراقي لا يمكن الحصول عليها الا بالمطالبة وانتزاعها انتزاعا من المتنفذين والمتنفعين ،والجماهير هي صانعة التاريخ والتغيير ،ان وجود ازمة شاملة ومركبة سياسية وامنية واقتصادية وثقافية وفكرية كانت بسبب سوء ادارة الحكم والتجربة اثبتت عدم قدرة المنظومة السياسية الحاكمة بموجب منهج المحاصصة على انهاء هذه الازمات وانقاذ البلد، والحل بأتباع مبدأ المواطنة – الديمقراطية الحقيقية واختيار الحكومة على أساس الكفاءة والنزاهة وليس على اساس طائفي ،السعي الى تغيير قانون الانتخابات وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة والاستعانة بالقضاء لتشكيل المفوضية العليا للانتخابات من القضاة وليس من الاحزاب المتنفذة ،تفعيل قانون الاحزاب والمطالبة بأشراف دولي على الانتخابات لضمان النزاهة ،واتباع سياسة اقتصادية ومالية واضحة تتلائم مع مستوى تطور البلد والتوزيع العادل للثروات ،اما عن سبل تحقيق كل هذا فهو لا يأتي عن طريق مكرمة من المتنفذين بل عن طريق حشد جماهير الشعب لتكون ضاغطه بشكل متنوع واجبار المتنفذين على اتخاذ الاصلاحات والتغييرات لأنها الضمانة الوحيدة لمنع التقسيم والتخريب ، الاستمرار بالتظاهرات وتكوين الرأي العام من خلال هذا الحراك السياسي ضد الفساد والمفسدين. يتم اجبار السلطات على الاصلاحات ولا بديل عن الاصلاحات الجذرية.

رجل الدين بشير اللامي يدعو الى الدولة المدنية

بعد ذلك اعتلى المنصة رجل الدين “بشير اللامي “ليلقي كلمة قصيرة يرحب بها بالمؤتمر العاشر للحزب مؤكدا بأن “اصبح في ذهن كل عراقي يحمل هما وحسا وطنيا في بناء هذه الدولة المدنية التي تحترم حياة الانسان وتحترم الرأي الاخر ، ليس فيها أكراه ” و”دولة مدنية تطالب بألغاء مفهوم الاغلبية والاقلية”و”الدولة المدنية التي ارادها محمد ،الدولة المدنية التي ارادها الامام علي بن ابي طالب واسسها في مدينة الكوفة، الدولة المدنية التي ارادها السيد السيستاني وطالب بها ” ومن الجدير بالذكر ومنذ زمنا ليس قريب فأن الحزب الشيوعي قد تحول من الشيوعية الكلاسيكية الى تبني الاشتراكية الديمقراطية ، ومن الدولة العلمانية الى الدولة المدنية ،وبذلك يمكن ان تكون نقطة الاتفاق والالتقاء في دولة مدنية تفصل الدين عن الدولة وهو جهد يحتاج ان يقوم به التيار المدني الديمقراطي حتى لا تكون الدولة (دينية) ولا دولة (علمانية) بل كما هو شعار المؤتمر العاشر دولة مدنية!

قصيدتي للجواهري وعريان السيد خلف تخلق حماسا في قاعة الاحتفال

قدم الدكتور الفنان (ميمون الخالدي) قصيدة الشاعر الكبير الجواهري (سلاما الى أطياف الشهداء الخالدين) وهي قصيدة نظمها الجواهري بعد الانقلاب الدموي الاسود في شباط 1963 ،استذكرفيها شهداء الحزب الشيوعي: مطلع القصيدة سلاما في يقظتي ومنامي ،وفي كل ساع وعام،وبألقاء عظيم وصوت معبر الهب حماس الحضور حينما قال ميمون الخالدي هذه الابيات من القصيدة :-

سلاما:حماة النضال العتيد ،أمن جلد أنتم ، أم حديد/ اغير الجلود أن تصالوا سعيرا،وأن لا تبيعوا لوغد ضميرا من ذلك حز الوريد /سلاما : شراه الردى بالخلود” كما ضجت القاعة بالتصفيق مطالبة اعادة هذه الابيات التي تخلد الحيدري وسلام عادل:- سلاما ،وما انا راع ذماما، أذا لم اسلم عليكم لماما/ سلاما :ضريح يشيع السلاما ، يعانق فيه “جمال” “سلاما”/ سلاما: احبه الشعب نيامى، الى يوم بؤذن شعب قياما،

ويتصاعد الحماس حينما يذكر أبناء شهداء الحزب وسافرة زوجة ابو العيس في هذه الابيات :- حماة الحمى: والليالي تعود ، وخلف الشتاء ربيع جديد/ سيورق غصن ، ويخضر عود، ويستنهض الجيل منكم عميد/ سيقدمه “رائد” أذ يرود ويخلف اباه “سعيد”/ و”سافرة” سترب النسورا ، توفي “أبا العيس” فيهم نذورا / حماة الحمى :رب وعد وعيد ، سيردى الردى وسيبقى الشهيد.

اما قصيدة الشاعر عريان السيد خلف فكان بعض الحضور يشاركه في القائها (باكه باكه الموت من يحصد الوادم باكه باكه/ وباكه باكه / الصوت من يصحى على ظالم باكه باكه)

موسيقى وغناء لفرقة انغام ســـــــومرية

كانت فقرة الموسيقى والاغاني قد خلقت اجواء وذكريات جميلة ،شارك الحضور في الهوسات للتعبير عن فرحهم بأن الحزب الشيوعي لا زال يمثل طموح كل انسان شريف ووطني يسعى الى الكرامة والسيادة والحرية والعدالة الاجتماعية ، اغاني تتغنى بحزب (ابو كاطع) شمران الياسري ، وبالشهداء فهد وسلام عادل وكل الذين قدموا حياتهم من اجل وطن حر وشعب سعيد ، لا يمكن ان يزايد اي عراقي على وطنية ونزاهة الشيوعيين ومواقفهم المشرفة ، فيقول فهد مؤسس الحزب الشيوعي ( كنت وطنيا قبل ان اكون شيوعيا وعندما أصبحت شيوعيا صرت أكثر وطنية)

انتهت الاحتفالية ،والجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وذهب المندوبون لعقد جلساتهم السرية لأنتخاب اللجنة المركزية التي يتوقع ان يكون فيها ما نسبته 50 بالمئة من الشباب ، وبذلك قد نشهد رحيل العديد من القيادات (الحرس القديم) والاسماء المعروفة ! وانتخاب المكتب السياسي ومن ثم سكرتير اللجنة المركزية الجديد ، بعد كل مناسبة يكون التفاؤل حاضرا بقوة ، في رؤية الحزب الشيوعي معافى ومتواجد في العملية السياسية لتحقيق التوازن المطلوب في خلق عراق مدني ديمقراطي اتحادي، يتوفر فيه (الخبز والحرية والعدالة اجتماعية) نأمل ان يكون المؤتمر الوطني العاشر نقطة انطلاق جديدة تمثل حداثة الحزب وتواجده القوي المؤثر في المشهد السياسي ،وقدرته على الابداع والكسب في العمل العلني كما كان ناجحا في كسب الشارع العراقي في العمل السري ، وأيجاد الطريقة الملائمة والمقنعة لكسب الناخبين عند الانتخابات القادمــــة!